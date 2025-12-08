¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ø¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡Ù¡ß¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRST LOVE-¡Ù2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)～ ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ±Ò¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë370Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·îËö¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRST LOVE-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ç²è´Õ¾Þ·ô¤ä±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢±Ç²è¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
Âè1ÃÆ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á12:00 ～ 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè2ÃÆ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á12:00 ～ 12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
X(µìTwitter)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åö¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç°Ê²¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè£±ÃÆ
¡¦¥à¥Ó¥Á¥±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô(2Ëç1ÁÈ)¡ß5Ì¾ÍÍ
¢¡Âè2ÃÆ
¡¦¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRST LOVE-¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¹á¤êÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ß10Ì¾ÍÍ
¡¦Amazon¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬ ¡ß 10Ì¾ÍÍ
¢¡»²²ÃÊýË¡
£±. @LaundrySky ¤ò¥Õ¥©¥íー £².¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
▶¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/LaundrySky
¢£¸ø³«ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÚSTORY¡Û
Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡ß¸É¹â¤Î·º»ö ÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬Ä©¤à¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¡£
¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°¦¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿――¡£
¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÁ´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£
¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿ÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Î¤¿¤á¤ËËÌ³¤Æ»¤Ø¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤Î½éÎø¤Î¿Í¡¢¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¡£À¤³¦Åª¤ÊÅ·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎË´Ì¿¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¸îÆ»Àô¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤äFBI¤«¤é¿·¤¿¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥ó¡Ê¥í¥¦¥ó¡Ë¡¢CIA¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Î¹çÆ±¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë»ö·ï¤ËÄ©¤à¤¬¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬Ï³¤ì½±·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼é¤ê¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«――!?
¢£±Ç²è³µÍ×
¡þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡þ½Ð±é¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ
±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ
ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢µÜÂô¤ê¤¨
¡þµÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ¡¡
¡þ´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
¡þ´ÆÆÄ¡§Ê¿Ìî½Ó°ì¡¡
¡þÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
¡þ¸ø³«¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
¡þ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¡Êc¡Ë2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡þ¸ø¼°HP¡§https://www.lastman2025.jp
¡þ¸ø¼°X¡§¡÷LASTMAN_tbs¡¡¡þ¸ø¼°Instagram¡§lastman_tbs¡¡¡þ¸ø¼°TikTok¡§@lastman_tbstv
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î´ðËÜÎÁ¶âºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖGI¥Ö¥ìー¥«ー¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡ÖÁÏÂ¤¡¦Ä©Àï¡¦¶¦À¸¤Ç¡Ø²ÁÃÍÁÏÂ¤´ë¶È¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡Ãí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏX¼Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Ì¤À®Ç¯¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÊý¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤¬±þÊçµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡¢X¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢±þÊç»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÀÜÂ³ÎÁ¡¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï±þÊç¼Ô¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼ÔÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°X¡Ê@LaundrySky¡Ë¤«¤éDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤Î¸ò´¹¡¢ÊÖÉÊ¡¢´¹¶â¤ª¤è¤Ó¤´ÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î½»½ê¡¦»áÌ¾¤Ê¤É¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¾ì¹ç¡¢Ä¹´üÉÔºß¡¦Å¾µïÀèÉÔÌÀÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤¬ÊÖÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊÈ¯Á÷¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¶¼ºÅù¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ÞÉÊÈ¯Á÷»þ¤ËÀÞ¤ì¤ä±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏÅù¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¾ùÅÏ¡¦ÈÎÇäÅù¤½¤ÎÂ¾¤Î½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¾ÞÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤ÓÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¼Ò¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£