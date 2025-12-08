12·î15Æü¡¢¡È1Æü¤À¤±¡É¤Î¸ø³«À©ºî¡ª²Ö³¨»Õ Æ£ÀîÌ÷É§¡¢¥ä¥ó¥ÞーÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§2025¡×¤Ç¡¢10㎡¤Î¿·ºî²Ö²ÎÉñ´ìºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¡£
11·î9Æü¤Ë´Ú¹ñ¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿²Ö³¨»Õ Æ£ÀîÌ÷É§¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Ö³¨Ê¸²½¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤¬¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥ÞーÅìµþ¡ÊÅìµþ±ØÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ýÀµÌÌ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢1Æü¸ÂÄê¤Î¸ø³«À©ºî¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Íâ12·î16Æü¡Ê·î¡Ë～24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§2025¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¡£À©ºî¸½¾ì¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
12·î15Æü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«À©ºî¡£À©ºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÈÀ¸¤Ç¡É¸«¤é¤ì¤ë¡ª
º£²óºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø³«À©ºî¡£º£²ó¤Ï²Ö¤Ï»È¤ï¤º¡¢10¿ô¿§¤Î¥«¥éー¥µ¥ó¥É¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¿§¤ò½Å¤Í¡¢³¨¤¬´°À®¤¹¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤ò¸ø³«ÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ì³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¡¢Æ£Àî¤ÎÀºÌ©¤Êµ»Ë¡¤ÈÉ½¸½¤ò¡È¥é¥¤¥Ö¡É¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê1Æü¤Ç¤¹¡£Æ£Àî¤Ï11·î¤Ë´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÂç²ñ¡ÖInternational Infiorata Festival ～Blossoming Seoul 2025～¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢11·î9Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î²Ö³¨»ÕÃ£¤òÓ¹¤é¤»¤¿ÆüËÜ¤Î²Ö³¨»Õ¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´È¬½Å½§¤Ç¿·ºî¤Î¸ø³«À©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ø´«¿ÊÄ¢¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Íµ¤ÉâÀ¤³¨»Õ ²ÎÀî¹ñÄç¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¸½Âå¤Î²Ö³¨»Õ Æ£ÀîÌ÷É§¤¬10㎡¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥«¥éー¥µ¥ó¥É¤ÇºÆ¸½¡£
¸ø³«À©ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Íµ¤ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦²ÎÀî¹ñÄç¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¤ÎÆâ´«¿ÊÄ¢¡×¤ò¡¢Æ£Àî¤¬ÆÈ¼«¤Î¥«¥éー¥µ¥ó¥É¡Ê¿§º½¡Ëµ»Ë¡¤Ç10㎡¤ÎÂçºî¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤ÊÌ¾²è¤ò¸½Âå¥¢ー¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¡ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸ø³«À©ºî¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅôÏ¶ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¡õ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
´ü´ÖÃæ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬ÁÏºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅôÏ¶ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ£Àî¤¬ÁÏºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅôÏ¶ºîÉÊ¡ÖÁÐÎ¶¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤éÅôÏ¶ºîÉÊ¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§2025 ¡ß ²Ö³¨»Õ Æ£ÀîÌ÷É§ ¡Ô12·î15Æü ¸ø³«À©ºî¡Õ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
① 1Æü¸ÂÄê¤Î¡È¸ø³«À©ºî¡É¡£ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÊóÆ»ÍÑ¤Ë»£±Æ²ÄÇ½¡£
12·î15Æü¤Î¤ß¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸ø³«À©ºî¤Ï¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¼èºà¤Ç¤¤ë¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£• ¿§º½¤ò½Å¤Í¤ëåÌÌ©¤Ê¼ê¸µ¤ÎÆ°¤• ¥¢¥Ã¥×¡¢Ðíâ×¡¢¹©ÄøÊÌ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½• À©ºîÅÓÃæ～´°À®Ä¾Á°¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤¬»£¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±ÇÁüÁÇºà¤ËºÇÅ¬• ºî¼ÔËÜ¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÅöÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¡ÊÍ×»öÁ°Ï¢Íí¡Ë
② ÂåÉ½ºî¡Ö²Ö²ÎÉñ´ì¡×ºÇ¿·ºî¡£ ¥«¥éー¥µ¥ó¥É¤ÇÉÁ¤¯ÁÔÎï¤Ê10㎡¤Î²ÎÉñ´ì³¨¡£
º£²óÀ©ºî¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢²ÎÀî¹ñÄç¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡Ö²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖÇ·Æâ ´«¿ÊÄ¢¡×¡£• Ìó10㎡¤ÎÂçÈ½ºîÉÊ• ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÊ¸²½ ¡ß º½¥¢ー¥È¤ÎÍ»¹ç• ¿§ºÌ¡¦¹½¿Þ¤ÎÁÔÎï¤µ¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²• Å¸¼¨´ü´Ö¤Ï12/16～25¤Î¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â»£±Æ²ÄÇ½
③ ¹ñºÝÂç²ñ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤«¤é¤Î³®Àû¸å¡¢Åìµþ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëºÇ¿·ºî¡£
Æ£Àî¤Ï11·î¤Î´Ú¹ñ¹ñºÝÂç²ñ¡ÖInternational Infiorata Festival ～Blossoming Seoul 2025～¡×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì»²²Ã¡¢11·î9Æü¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢• ¡È¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é¤Î³®Àû¡É• ¡ÈÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë²Ö³¨Ê¸²½¡É• ¡ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ²Ö³¨»Õ Æ£ÀîÌ÷É§¡ß²ÎÀî¹ñÄç¡Ö²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¤ÎÆâ4´«¿ÊÄ¢¡×¸ø³«À©ºîin¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§2025¢£²ñ¡¡¡¡¡¡´ü¡§ ¸ø³«À©ºî¡§12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～17:00¡¡¢¨´°À®¼¡Âè½ªÎ»¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÀ Åô ¼°¡§12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë 14:30～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºîÉÊÅ¸¼¨¡§12·î16Æü¡Ê·î¡Ë～24Æü¡Ê¿å¡Ë 10:00～20:00¡¡¢¨16Æü¤Ï14:30～20:00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£²ñ¡¡¡¡¡¡¾ì¡§ YANMAR TOKYO¡Ê¥ä¥¨¥Á¥«Ä¾·ë¡¦Åìµþ±ØÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý ÀµÌÌ¡Ë¢£Æâ¡¡¡¡¡¡ÍÆ¡§①²Ö³¨»Õ¡¦Æ£ÀîÌ÷É§¤Ë¤è¤ë¡Ô¸ø³«À©ºî¡Õ¡Ê12/15¡Ë ②²Ö²ÎÉñ´ì¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×10㎡ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡Ê12/16～25¡Ë ③ÅôÏ¶ºîÉÊ¡ÖÁÐÎ¶¡×¤ÎÅ¸¼¨¡õ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¢£´Ñ¡¡¡¡¡¡Í÷¡§ ÌµÎÁ¡ã¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤Ï¡ä¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Ö¥¸¥§¡×¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡ÈÃÏµå´Ä¶¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¿ÏÂ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸÷¤Î¥¢ー¥ÈÅ¸¡£¶õ´Ö±é½Ð¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¿ÎÌÚÍÎ»Ò¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¤â¤È¡¢Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Ä«ÁÒÀÝ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë11Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤«¤é¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢³¹¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ø¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºÌ¤ê¤È²¹¤«¤Ê¸÷¤ÎÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢±óÊý¤«¤éÅìµþ´Ñ¸÷¤ò·ó¤Í¤ÆÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¤òÅìµþ±Ø¤ò¶´¤ó¤ÇÈ¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È°Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢160Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²»³Ú¥é¥¤¥ÖÅù¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÁØ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¿´Ìö¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ä¡È¥É¥¥É¥¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡¢Åß¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://illuminat.co.jp/LO_official/
Æ£ÀîÌ÷É§¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æ£ÀîÌ÷É§²Ö³¨»Õ ¡¿ Flowerscape Artist°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Ö³¨Ê¸²½¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö1961 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±é·à³Ø²ÊÂ´¶È¡£¸Â¤ê¤¢¤ëÌ¿¡áEphemeral ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ö¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ëÅù¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥Õ¥§¥á¥é¥ë¡¦¥¢ー¥È¤òÁÏºî¡£ÂçÃÏ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë²Ö¤Ó¤é¤ÇÉÁ¤¯²Ö³¨¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥ª¥éー¥¿¡×¤ÎÆüËÜ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç24 Ç¯´Ö¤Ë¹ñÆâ³°Ìó450 ¥õ½ê ¤ÇºîÉÊ¤òÁÏºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢Ç¯´Ö150 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¸µÒ¤ò¤Ï¤«¤ë¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤³°¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ì³¨¤ò²Ö¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö²Ö²ÎÉñ´ì¡×¤ÎÁÏºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹Åù¡¢ VIP ¤ËÊû¤²¤ëºîÉÊ¤âÁÏºî¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤¬¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×Åù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦WEB Åù¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢𥶡¿Î¿Æ²¦ÈÞ¿®»ÒÅÂ²¼¤òÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¡ÊÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡Ë¤Ç¥¢¥¸¥¢·÷ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¡ÖTOKYOFLOWER CARPET¡×¤Î³«ºÅ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¤Þ¤¿2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢EDO SHEERAN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅìµþ¥¿¥ïー¤ËÁÏºî¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ¤Ë¾·¤«¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀ»Ç¯¡ÊGiubileo¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥íー¥Þ¶µ¹Ä¼çºÅ¡Ö·Ý½Ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¥¸¥å¥Ó¥ì¥ª¡ÊGiubileo degli Artisti¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¡¢¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤Î¡¡¥Ýー¥È¥ìー¥ÈºîÉÊ¤òÁÏºî¤·¤¿¡£2019Ç¯3·î¤«¤éinterfm¤ÇÈÖÁÈDJ¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê¡ÖFlower¡Çs YELL¡×Ëè½µÅÚÍËÆü16¡§43～16¡§58ÊüÁ÷¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖFlowers have no borders¡ª¡Ê²Ö¤ò°¦¤Ç¤ë¿´¤Ë¹ñ¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡×¤òÁÏºî¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢²Ö³¨¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢ー¥È³èÆ°¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥ª¥éー¥¿¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿¥¨¥ó¥¸¥ó£°£±Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ ²ñ°÷¡¿ÆüËÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¨²ñ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPAL ¼çºË
