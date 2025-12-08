ÆüËÜ½é¡ª¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡¢12·î11Æü¤ËÉ½»²Æ»¤Ç¡Ö¸ø³«µó¼°¡×¨¡¨¡³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ¤ÎÃç¿Í·¿º§³è¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡¢É½»²Æ»¤Ë¤Æ¡Ö¸ø³«µó¼°¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë·ëº§¼°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²Îó²ÄÇ½¤Ê¸ø³«·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤ÎËÍ¤¬¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¨¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î11Æü¤Ë¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó(35ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»ºß½»)¥È¥é¥ó¥¹ÃËÀ¢¨1¡¢¤Ç¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó(39ºÐ¡¦Åìµþºß½»)¥È¥é¥ó¥¹½÷À¢¨2¡£
¢¨1½ÐÀ¸»þ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿À¤Ï½÷À¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼«Ç§¤ÏÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¿Í
¢¨2½ÐÀ¸»þ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿À¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼«Ç§¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¿Í
¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÀ¸³¶¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¤ò·è°Õ¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ¤ÎÃç¿ÍÈ¼Áö·¿¤ª¸«¹ç¤¤º§³è¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¥Ýー¥º¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤ò·è°Õ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡×¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º
¥Çー¥È
¢£¡Ö¸ø³«µó¼°¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î°ÕµÁ
¡ÖÃ¯¤â¤¬¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡£
Â¿ÍÍ¤Ê°¦¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¼°¤È¤¤¤¦¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÁªÂò¤¬Ê¿Åù¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ¤¬±þ±ç¤·¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë°ìÊâ¤ò¤ªÆó¿Í¤ÏÆ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£9.7¡ó¤Î¿Í¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â
ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¤ÎÄ´ºº(2023Ç¯)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LGBTQ+Åö»ö¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÎÌó9.7¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏAB·¿¤äº¸Íø¤¤ÎÊý¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¿·õ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤¹ÁªÂòµ»¤ä¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¼Ò²ñÅª¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§House of OMOTESANDO
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è(¾ÜºÙ¡§ https://house-of-omotesando.jp/#access )
»²Îó¼Ô¡¡¡§Í§¿Í¡¢´Ø·¸¼ÔÌó50Ì¾Í½Äê
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
14¡§00¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³«¾ì¡¦¼õÉÕ³«»Ï
14¡§30～15¡§00¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー
15¡§30～17¡§00¡§·Ú¿©¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦¸òÎ®²ñ(Î©¿©·Á¼°)
17¡§00～¡¡¡¡¡¡¡§ÊÄ²ñ¡¦¼«Í³²ò»¶
¢£°ìÈÌ»²Îó¿½¹þ¤Î¤´°ÆÆâ(¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï12/8¤Þ¤Ç)
https://peatix.com/event/4687796
¢£¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦¤ªÆó¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦¥»¥ì¥â¥ËーÁ´ÊÔ¤Î¼èºà¡¦»£±Æ
¡¦LGBT¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°±¿±Ä¼Ô¤äÂåÉ½Íý»ö¤Ø¤Î¼èºà
¡¦ÅöÆü°Ê³°¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏÂÐ±þ²ÄÇ½
¡Ú¼èºà¿½¹þÀè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡¡¾¾Â¼¼÷Âå
Email: info@lgbt-japan.com
TEL¡¡: 090-8376-8919(¾¾Â¼Ä¾ÄÌ)
¢£¼çºÅ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜLGBT¥µ¥Ýー¥È¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©:ÎáÏÂ2Ç¯9·î1Æü
LGBTQ+¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤ªÆó¿Í¤¬·ëº§¼°¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹¬¤»¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¡¢¤³¤Îµó¼°¤¬Â¿ÍÍ¤Ê°¦¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼¨¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ
¡Ú´ë²è¡¦±¿±Ä¡Û
¡¦·ëº§ÁêÃÌ½ê maricoco¡¡ÂåÉ½¡§¾¾ÁÒ ¤ß¤Û»Ò
¡¦La poche¡¡ÂåÉ½¡§ÉþÉô ¿¿¶×
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒDreamplanning wedding¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄîµ ¿¿´õ
¡Ú°áÁõ¡¦²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡Û
Ameris ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥·¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
Ameris¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING.¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÀÊÌ¡¦¹ñÀÒ¡¦ÂÎ·¿¡¦Ç¯Îð¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤¬¼«Í³¤Ë¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥É¥ì¥¹¤ä¥¿¥¥·ー¥É¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹°áÁõ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ameris¥µ¥¤¥È¡§ http://www.foursis-co.com/ameris/