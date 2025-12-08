¡ÖAI Bridge¡×¥¯¥Þ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¹¡¡¾°°ê)¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤ËAI²òÀÏµ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë±ÇÁü²òÀÏAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖAI Bridge¡×¤Î´ûÂ¸Æ°Êª¸¡ÃÎ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥¯¥Þ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¡ÖAI Bridge¡×¤ÏONVIFÂÐ±þ¤Î´ûÂ¸IP¥«¥á¥é¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥«¥á¥é¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê±ÇÁü²òÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤ÊAI¥«¥á¥é¤ò¿·µ¬¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ëÂç·¿Æ°Êª¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¥¯¥Þ¸¡ÃÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤È¤Ê¤ë¡£
½¾Íè¤ÎÅÅÏÃÄÌÊó¤è¤ê¤âÀµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¤â´óÍ¿¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦´ûÂ¸»ñ»º¤Î³èÍÑµÚ¤Ó½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ
ºÇÂç8Âæ¤Î¥«¥á¥é¤ËAIµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤»¤ë¡£
¥«¥á¥é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ£¿ôÀßÄê¤äÆ±»þÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¡£
(¢¨¥ê¥½ー¥¹¤ÎÀ©¸Â¤¢¤ê)
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌÃÎ
¸¡ÃÎ»þ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ø¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÄÌÃÎ¡£
·Ù¹ðÅô¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¤ÈÏ¢·È¤·Â¨»þÄÌÃÎ¤ä°Ò³Å¤â²ÄÇ½¡£
¡¦ Æ°Êª¸¡ÃÎ
¥¯¥Þ¡¦¥·¥«¡¦¥¤¥Î¥·¥·¡¦¥ï¥·¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Æ°Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ÇÀºîÊªÈï³²¤ä¿ÍÎ¤¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¡£
¡¦ ¥¯¥Þ¸¡ÃÎ¡Ê¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¡Ë
¡ÖAI Bridge¡×ËÜÂÎ¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿±ÇÁü¤ò±ÇÁüÊ¬ÀÏÍÑ¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÆó½Å²òÀÏ¤·¡¢¥¯¥Þ¤Î¤ß¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¼±ÊÌ¡£
¿ÍÅªÈï³²¤Î¤¢¤ë¥¯¥Þ¤Î¸¡ÃÎÎ¨¤ÏºÇÂç99%(¢¨¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑÎÁ¤¬É¬Í×)¡£
¡¦ Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó
¿¯Æþ¸¡ÃÎ¡¢Å¾ÅÝ¸¡ÃÎ¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥ÈÇ§¼±¡¢²ÐºÒ¡¦±ì¸¡ÃÎ¤Ê¤É60¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
³èÍÑ¥·ー¥ó
¡¦¼«¼£ÂÎËÉºÒ
¥¯¥ÞÌÜ·â¾ðÊó¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ËÀßÃÖ¤·¡¢½»Ì±¤Ø¤ÎÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß
¡¦¶µ°éµ¡´Ø
¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦ÍÄÃÕ±à¼þÊÕ¤Ç¤Î´Æ»ë¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ
¡¦¸ø¶¦»ÜÀß
¸ø±Ä±¿Æ°¾ì¤ä¸ø±Ä½»ÂðÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¸¡ÃÎ¤Ë¤è¤ëÃÏ°èËÉºÒ¶¯²½
¡¦ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî
Èª¤ä¿¹ÎÓ¼þÊÕ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Æ°Êª¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Ë²»¤ä¸÷¤Ç°Ò³Å
¡Ö¥¢¥¤¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯³Î¼Â¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¾ï¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò´ð¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¤òÂè°ì¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖAI Bridge¡×¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤ò¡¢¸«¤¨¤ë°Â¿´¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÉÈÈ¤«¤éÆ°ÊªÈï³²ÂÐºö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥Þ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô ¡§Â¹¡¡¾°°ê
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®2-7-8¡¡¤¤¤Á¤´ÆüËÜ¶¶¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë 3³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§http://www.itus.co.jp/
