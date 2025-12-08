38Ëü¿ÍÄ¶¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëYouTube¡Ö¤¤¤Ê¤ï¤¯TV¡×ÀîÅçÎè»Ò´Æ½¤ ¡Ø¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª 65ºÐ¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¡õAI³èÍÑ½Ñ¡Ù ～¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÀ°Íý¥Îー¥È¡×ÉÕÏ¿¤Ä¤～ 12/9´©¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¡¦¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô38Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¤Ê¤ï¤¯TV¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀîÅçÎè»Ò´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¡õAI³èÍÑ½Ñ¡Ù¤ò12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤É¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÖAI¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ï±ï±ó¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤·¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡õAI¡×¤Î³èÍÑ½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊØÍø¤ÊÉÕÏ¿¤Ä¤¡ª
Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò½¸Ìó¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÀ°Íý¥Îー¥È¡×µÆþÏÈ¤¬Âç¤¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¡×¡Ü¡ÖºÇ¿·AI³èÍÑ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³Ø¤Ù¤ë·èÄêÈÇ¡ª
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤ËÊ¹¤¯¤Î¤¬²¯¹å¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬»ý¤Ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²èÌÌ¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î´ðËÜÅª¤Ê¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤òÂ¨ºÂ¤Ë²ò·è¤¹¤ëÂÐ½è½Ñ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢LINE¤ä¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¸å¤ì¤»¤º¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëChatGPT¤äCopilot¤Ç¡¢Î¹¤Î·×²è¤ÎÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥áー¥ëÊ¸ÌÌ¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¡¡¡¡
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¿ÉÕÏ¿ ¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÀ°Íý¥Îー¥È¤Î»È¤¤ÊýÂè1¾Ï¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Î´ðËÜÍÑ¸ì¤È¥¢¥¤¥³¥ó¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡¿¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¥Ûー¥à²èÌÌ¡¿¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ーÂè2¾Ï¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ª º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½è½Ñ¤³¤ì¤Ã¤Æµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡¿ÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¿¤¤¡ª¡¿ÊÝÂ¸Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡ª Â¾Âè3¾Ï¡¡Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥Þ¥Û½Ñ¡ÖLINE¡×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¥³¥Ä¡¿¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»Ä¤½¤¦¡¿Çã¤¤Êª¤Ï¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤¬¤ªÆÀ Â¾Âè4¾Ï¡¡AI¤ÏÍê¤ì¤ëÁêÃÌÌò¡ÖChatGPT¡×¤ËÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¡¿¡ÖCopilot¡×¤Ë²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ Â¾Âè5¾Ï¡¡³Ú¤·¤ß¹¤¬¤ë¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤ª¤¦¡¿¥É¥é¥Þ¤ä¥é¥¸¥ª¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¡¿¥²ー¥à¤Ç³Ú¤·¤¯Ç¾¥È¥ì¡ª Â¾Âè6¾Ï¡¡¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ë²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤Ï²È¤Î¸°¤ÈÆ±¤¸¡ª¡¿¼º¤¯¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡¿¥¹¥Þ¥Û¤ÎËÉÈÈÎÏ¤ò¹â¤á¤è¤¦ Â¾
´Æ½¤¼Ô¡¿ÀîÅçÎè»Ò¡Ê¤«¤ï¤·¤Þ¡¡¤ì¤¤¤³¡Ë
¥Ñ¥½¥³¥ó¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¶µ¤¨¤¿¸å¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¤Ê¤ï¤¯TV¡×¤ò³«Àß¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¦³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤ä¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô38Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡£´ë¶È¸¦½¤¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÆICT¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ú¤«¤ó¤¿¤ó¡ª °ÂÁ´¡ª¡Û70ºÐ¤«¤é³Ú¤·¤à¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ê¤ï¤¯£Ô£Ö¼° 20 Æü¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯PC¡õ¥¹¥Þ¥Û½¸Ãæ¹ÖºÂ¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡65ºÐ¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¡õAI³èÍÑ½Ñ¡Ù
2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë´©¹ÔÄê²Á1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËA5È½¡¢¥¢¥¸¥íÄÖ¤¸¡¢196¥Úー¥¸https://www.orangepage.net/books/2003
