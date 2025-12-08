¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õÉÕ³«»Ï¡Û9³äÄ¶¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÈ¿Æ°¸º¡×¤È²óÅú¡£ÂçÈ¿¶Á¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¡Ù±Æ¶ÁÄ´ººÊó¹ð²ñ¡×Æ°²è¤òÌµÎÁ¸ø³«
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼GDX¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤è¤êÂ¿Âç¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¤Îº£¤³¤½¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï!?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÊü±Ç¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ë¤Î»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¡×»Ü¹ÔÄ¾¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³§ÍÍ¤ä¡¢Ä£Æâ¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ËºÆ»ëÄ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â¿¿ô¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¸ø³«¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥¢ー¥«¥¤¥ÖÊü±Ç¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë (https://forms.gle/5HmZt8kSwhK7azsY9)
¢£ ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÇØ·Ê¡§¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÈÀïÎ¬Å¾´¹
2025Ç¯10·î¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©»Ü¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢GDX¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¶ÛµÞÄ´ºº¡Ê192¼«¼£ÂÎ²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9³äÄ¶¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬´óÉÕ³Û¤Î¡ÖÈ¿Æ°¸º¡×¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤ªÆÀ¤µ¡×¤ò¶¥¤¦¶¥Áè¤Ï½ªßá¤·¡¢´óÉÕ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¥ê¥Ôー¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¼íÎÄ·¿¡×¤«¤é¡ÖÇÀ¹Ì·¿¡×¤Ø¤ÎÀïÎ¬¥·¥Õ¥È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¥Çー¥¿¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÉô¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²²Ã¼«¼£ÂÎ¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤ËþÂÅÙ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ÜºöÄó¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê´¶ÁÛ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö»Ô¾ì¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡Ê¡Ø¼íÎÄ·¿¡Ù¤«¤é¡ØÇÀ¹Ì·¿¡Ù¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ÈCRM¤Î½ÅÍ×À¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÃæÉôÃÏÊý¡¦»Ô¡¢´ØÅìÃÏÊý¡¦»Ô Â¾¡Ë
¡ÖËè²óÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥Çー¥¿Åù¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶å½£ÃÏÊý¡¦Ä®¡Ë
¡ÖÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤Î¼ÂÂÖ¤ä¡¢Ç¯ËöÀïÎ¬¤ÎÆ°¸þ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÅìËÌÃÏÊý¡¦¸©¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¡¦»Ô Â¾¡Ë
¡ã¶ñÂÎÅª¤Ê»ÜºöÄó¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæ¹ñÃÏÊý¡¦»Ô¡Ë
¡Ö¡ØEC±¿±ÄÎÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ä¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦À©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¡¦»Ô¡¢´ØÅìÃÏÊý¡¦»Ô Â¾¡Ë
¡ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ôー¥¿ー³ÍÆÀ¡Ê¥Õ¥¡¥ó²½¡Ë¤Î¶ñÂÎÅª¼êË¡¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¡¦»Ô¡¢»Í¹ñÃÏÊý¡¦»Ô Â¾¡Ë
¢£ ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿® ³µÍ×
ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¤Îº£¤³¤½¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï!?¡×Ï¿²è±ÇÁü
»ëÄ°ÎÁ¡§ ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§ ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢GDX²ñ°÷
»ëÄ°ÊýË¡¡§ ²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢»ëÄ°ÍÑURL¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡×¤â¿ï»þ¼Â»ÜÃæ
GDX¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è»ëÄ°¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤³Æ¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¸ÄÊÌ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¬À©¸å¤ÎÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー°éÀ®¡ÊCRM¡Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢GDX¤ÎÃÎ¸«¤äÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ®¼«¼£ÂÎ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ(GDX)¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È»ö¶È¼Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
