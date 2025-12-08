Í­¸Â²ñ¼Ò¥µ¥ó¥»¥¤(½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¡¢ÂåÉ½¡§»³Ëö À®»Ê)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥­¾ì¤ÎµÖ¡×¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ã¹õÌÓÏÂµí¡¢µíÆù¡¢ÆÚÆù¡¢·ÜÆù¡¢¥¸¥Ó¥¨¡¢¼«²ÈÀ½À¸¥Ï¥à¡¢¥½ー¥»ー¥¸¡¢¹ñ»º¿·ÊÆ¡ä¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£¤ªÆÀ¤Ê¿©¤ÙÊüÂê¥×¥é¥ó°ìÍ÷

¡Ú1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÃíÊ¸Î¨No,1¡Û¹ë²Ú¹õÌÓÏÂµí¿©¤ÙÊüÂê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥¹3,200±ß90Ê¬(ÀÇ¹þ)

¡¦Âç¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3,200±ß

¡¦¾®³ØÀ¸4～6Ç¯¡¡¡¡¡¡¡§1,600±ß

¡¦¾®³ØÀ¸1～3Ç¯¡¡¡¡¡¡¡§1,400±ß

¡¦4～6ºÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§500±ß

¡¦¥¸¥åー¥¹¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¡§400±ß

¡¦¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¡¡¡§290±ß

¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂê¡§1,500±ß


¡Ú·î～ÌÚÍËÆü¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥êー³ä¡Û

¿©¤ÙÊüÂê¡Ü¥¸¥åー¥¹°û¤ßÊüÂê

¡¦¾®³ØÀ¸¡§2,000±ß¢ª980±ß

¡¦ÍÄ»ù¡¡¡§500±ß¡¡¢ª0±ß

¢¨½ËÆüÁ°Æü¡¢½ËÆüÉÔ²Ä


¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆùÀ¹¤ê¡ª



¢£Ë­ÉÙ¤Ê¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー

¡ã¿©¤ÙÊüÂê¤Î¼ïÎà¡ä

¡þ¥µ¥é¥À

¡þ¥­¥à¥Á

¡þÌîºÚÀ¹¤ê


¢¡¼«¼Ò¼êºî¤ê

¡þ¼«²ÈÀ½À¸¥Ï¥à

¡þ¼«²ÈÀ½¥Áー¥º¥½ー¥»ー¥¸

¡þ¼«²ÈÀ½¤Ë¤é¥½ー¥»ー¥¸

¡þ¼«²ÈÀ½¤æ¤º¥½ー¥»ー¥¸¡¢¼«²ÈÀ½¿É¸ý¥½ー¥»ー¥¸

¡þ¼«²ÈÀ½¥Á¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ðー¥°


¢¡±ö

¡þÆÚ¥Ð¥é

¡þÌÖ¾Æ¤­ÆÚÂ­

¡þ¥³¥ê¥³¥êµí¥¿¥óÀè

¡þ¤â¤â¤ß

¡þ¹ñ»º¤»¤»¤ê

¡þ¹ñ»º¼ê±©Àè

¡þ¹ñ»º¤Ü¤ó¤¸¤ê


¢¡ÄÁÌ£

¡þ¹ñ»º¤È¤ê¥Ï¥é¥ß

¡þ¹ñ»º¥ä¥Þ¥¹¥ë¥á

¡þ¹ñ»º¤Û¤Û¤¹¤¸

¡þ¤¬¤Ä¿Ä


¢¡¥¿¥ì

¡þ¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó

¡þÏÂµí¥Û¥ë¥â¥ó

¡þ¸¸¤Î¹ñ»ºµí¥íー¥¹

¡þ¹õÌÓÏÂµí¤¢¤«¤Õ¤¯

¡þ¹ñ»ºµí¥ì¥Ðー

¡þÆÚ¥íー¥¹

¡þ¤·¤ÞÄ²

¡þ¥¸¥Ó¥¨(¼¯¤â¤·¤¯¤ÏÃö)¢¨¼íÎÄ¼¡Âè


¢¡¤´¤Ï¤ó

¢¡¤ï¤«¤á¥¹ー¥×

¢¡¼êºî¤ê¤È¤ó½Á


¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó


¢¨ÆÃ¼ì¤ÊÉô°Ì¤òÂ¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£Å¹ÊÞ³µÍ×

¢©807-0803¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶èÀéÂå¥±ºê1ÃúÌÜ15-11

093-695-2882


