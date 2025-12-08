¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¡¦¥Õ¥ë¥ê¥¨¤Î¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¡Ø¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¡ÙÃÂÀ¸
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¡¦¥Õ¥ë¥ê¥¨¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î2ÆüÁÏÀß¼Ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ç½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÀß¼Ô¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤È¤ÏÂ¬Äê¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä´ÏÂ¡¢¶Ñ¹Õ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¦Âö¤µ¤ì¤ëÀ¸¤¤¿Êª¼Á¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¡¢75²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¥á¥¾¥ó¤Ï¡Ø¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¤Éü¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¿¦¿Íµ»¡¢µ¡³£Åª¤Ê½ã¿èÀ¤¬½Å¤Ê¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡¦¥Àー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ì¥Ôー¥Ì²ûÃæ»þ·×¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤È¡¢»þ·×³ØÅª¥µ¥ô¥©¥¢¡¦¥Õ¥§ー¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¤ÎÉ½¸½¤È¤ÎÂÐÏÃ¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ôー¥¿ー¥¥ã¥ê¥Ðー¤Ç¡¢¥á¥¾¥ó¤Î½¤Éü¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡¢µ¡³£¤ÎÀ¼¡£
¼«Á³³¦¤Î¹½Â¤¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È
ºîÉÊ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¸¶»º¤Î¿¢Êª¡Ö¥¿¥Ó¥Ó¥È¥Î¥¡ÊRavenala madagascariensis¡Ã¥ª¥¦¥®¥Ð¥·¥ç¥¦¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£´°àú¤ËÂÐ¾Î¤ÊÀð¾õ¤ÎÍÕ¤Ï²«¶âÈæ¤ò¤Ê¤·¡¢´´¤ÏÎ¹¿Í¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÅÚÃÏ¤ò¿Ê¤à½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢±«¿å¤òÎ¯¤á¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³³¦¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÃá½ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¥±ー¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ËÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¥¨¥ó¥°¥ìー¥Ó¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¾þ¤ë¥ª¥Ñー¥ë¤ÈæÇ¿é¤Î¥Þ¥ë¥±¥È¥êー¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤é¤á¤¤ÈÀÅ¼ä¡¢Å·¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÂÐÈæ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
½¤Éü¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÊÂ³¤µ¤»¤ë¤â¤Î
¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¤Î¿´Â¡¤ËÌ®ÂÇ¤Ä1920Ç¯Âå¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿ò·É¤µ¤ì¤¿¥á¥¾¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¨¥É¥¥¥¢ー¥ë¡¦¥³ー¥¨¥ó¤Î¹©Ë¼¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë´ê¤¤¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ñー¥ë¡¦æÇ¿é¡¦¥´ー¥ë¥É¤ÎÁÇºà¤¬ËÂ¤°ÂÐÏÃ
¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î¥±ー¥¹¤«¤é¡¢¥ª¥Ñー¥ë¤ÈæÇ¿é¤Î¥Þ¥ë¥±¥È¥êー¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿Æó½Å¤ÎÎ¢³¸¡£
Á¡ºÙ¤Ç¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ª¥Ñー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾®ÊÒ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢·Á¤òÀ°¤¨¡¢Ëá¤¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿ÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊæÇ¿é¤Ï¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³È»¶¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Ñー¥ë¤È¤ÏÀÅ¤«¤ÊÂÐÈæ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ëÀ½ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¤¤ë¡Ö²«¶â¤Î¼ê¡×
¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡¦¥Àー¥ë¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²«¶â¤Î¼ê¡ÊMains d¡ÇOr¡Ë¡×¤¿¤Á¤¬À±ºÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Ë¡¦¥Õ¥ë¥ê¥¨¤ÎÍýÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥áー¥È¥ë¡¦¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡Ê½ÏÎý¿¦¿Í¡Ë¤¿¤Á¡£
Èà¤é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥°¥ìー¥Ó¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢Ä¦¹ï¤µ¤ì¤¿¥´ー¥ë¥É¡¢¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥±¥È¥êー¡¢¤½¤·¤Æ´°À®¤Þ¤Ç¤Ë100»þ´Ö¶á¤¯¤òÍ×¤¹¤ë¼êÂÇ¤Á¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¡ÃÎ¹¿Í¤ÎÌÚ
µ»½Ñ»ÅÍÍ
µ¡Ç½¡§»þ¡¢Ê¬¡¢¥¹¥âー¥ë¥»¥³¥ó¥É¡¢¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ôー¥¿ー
¿Ë¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É
¥Á¥§ー¥ó¡§18K¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥³ー¥¨¥ó¡¦¥¢¡¦¥¸¥å¥Íー¥ÖÀ½ºî
ÀÐ¿ô¡§27
Áõ¾þ¡§ÌÌ¼è¤ê¤È¥Ï¥ó¥É¥¨¥ó¥°¥ìー¥Ó¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È
¡¡¡¡¡¡¥á¥¤¥ó¥×¥ìー¥È
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥Ö¥ëー²Ã¹©¤Î18K¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É
¥±ー¥¹¡§¥é¡¦¥é¥Ù¥Êー¥ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¼êºî¶È¤Î¥Ï¥ó¥É¥¨¥ó¥°¥ìー¥Ó¥ó¥°¤È¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¡¢18K¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¡ÊPD150¡Ë¡¢¥ì¥Ôー¥Ì¼°²ûÃæ»þ·×
Ä¾·Â¡§51.8 mm
¸ü¤µ¡§13.1 mm
¥ê¥åー¥º¡§Ø 8.00 mm¡¢¥Ö¥ëー¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢
¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡§¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥Éー¥à·¿¡¢¥ª¥Ñー¥ë¤ÈæÇ¿é¤Î¥Þ¥ë¥±¥È¥êーÁõ¾þ
²Á³Ê¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£