¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¤ÈJAL¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦(R)¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ËÂçÂ¼½¨¾Ï °¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¤È¤¢¤¤¤ÁSDGs¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ø¥â¥ê¥¾ー¡Ù¡¦¡Ø¥¥Ã¥³¥í¡Ù¤¬»²²Ã¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò(JAL)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¿©ÍÑÌý¤òÅ¹Æ¬¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¡ØSAF(Sustainable Aviation Fuel/»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ)¡Ù¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦(R)(https://www.jal.com/ja/sustainability/environment/climate-action/saf/uco/)¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òº£Ç¯£¸·î¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤Ç½é¤á¤Æ ³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡¡¢Å¹Æ¬¤Ø¤Î¡ØÇÑ¿©Ìý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëBOX¡Ù¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ëÇÑ¿©Ìý¤òºÆ»ñ¸»²½¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CO2ÇÓ½Ðºï¸º¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³ÆÅ¹¤Î²ó¼ý³«»ÏÆü¤ËJAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØUCO(Used Cooking Oil)¥Ü¥È¥ë¡Ù¤òÀèÃå100Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤òÎ¾¼Ò¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12·î7Æü(Æü)¡¢¥¢¥ª¥¥¹ー¥ÑーÁ´Å¹¤Ç¤Î²ó¼ý³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¥¢¥º¥Ñー¥¯(https://aokisuper.co.jp/azpark/)¡¡(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ù¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡Ø¤¢¤¤¤ÁÃÏ»ºÃÏ¾ÃSAF¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/saf-conference.html)¡Ù¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö(Æ±¶¨µÄ²ñ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/saf-conference.html) ²ñÄ¹)¤È¤¢¤¤¤ÁSDGs¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¡Ø¥â¥ê¥¾ー¡Ù¡¦¡Ø¥¥Ã¥³¥í¡Ù¤â»²²Ã¤·¡¢°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¼«¤éÇÑ¿©Ìý¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëBOX¤ËÃí¤°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ä¥Ü¥È¥ë¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦(R)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
¹Ò¶õµ¡¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÇÑ¿©Ìý¤ò²ó¼ý¤·¡¢SAF¤Ø¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëJAL¤¬¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡Û
¡¦¡Ö¤¹¤Æ¤ëÌý¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¦¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ìý¤Î½èÍý¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é½õ¤«¤ë¡×
¡¦¡Ö´Ä¶³èÆ°¤Ëµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×Åù
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Û
¡ã12·î7Æü(Æü)¡ä
¥¢¥º¥Ñー¥¯¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö(ÂçÂ¼ ½¨¾ÏÍÍ¡Ë¡¦¥â¥ê¥¾ー¡¦¥¥Ã¥³¥í(¤¢¤¤¤ÁSDGs¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー)
¡ÚSAF¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
2025 Ç¯£··î:
¡Ø¤¢¤¤¤ÁÃÏ»ºÃÏ¾Ã SAF ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ù»²²è(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%B0%E5%85%83%E7%99%BA%E3%81%AESAF%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%9C%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A1%E5%9C%B0%E7%94%A3%E5%9C%B0%E6%B6%88SAF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%80%8F%E3%81%AB%E5%8F%82%E7%94%BB%EF%BC%81)
¡ØFry to Fly Project¡Ù»²²Ã(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%B6%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%9C%E5%85%A8%E5%93%A1%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%9E%8B%EF%BC%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E7%84%A1%E9%99%90%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E2%99%AA%E3%80%8EFry%20to%20Fly%20Project%E3%80%8F%E5%8F%82%E5%8A%A0)
2025 Ç¯£¸·î:
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤òÅ¹Æ¬²ó¼ý¡¦SAF¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¶¡µë³«»Ï(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%88%9D%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E5%85%A8%E5%BA%97%E8%88%97%E3%81%A7%E5%9B%BD%E7%94%A3SAF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%A6%E3%82%8B%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%BC%E3%81%86%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%8C%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BD%9E)
Å¹ÊÞ¤ÎÁÚºÚÀ½Â¤¤«¤é½Ð¤ë¡Ø»ö¶È·Ï¤ÎÇÑ¿©Ìý¡Ù¤ò SAF ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¶¡µë³«»Ï(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%82%92%E3%80%8ESAF%E3%80%8F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B)
¡¡¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ä»ñ¸»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£