Ìë·Ê¤òºÌ¤ëÁë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾å±Ç¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªOMO3ÀõÁð by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Æ¡ÚC&¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò
OMO3ÀõÁð¤Ë¤Æ¡¢Ìë·Ê¤òºÌ¤ëÁë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÀ©ºî
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÚC&¡Ã¥·ー¥¨¥ó¥É¡Û¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢Ìë·Ê¤òºÌ¤ëÁë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾å±Ç¤¬OMO3ÀõÁð¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤µ¤¯¤µ¾¬¸«À¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÀõÁð¤ÎºÐ»þ¹Ô»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±ÇÁü¤¬Âç¤¤ÊÁëÁ´ÂÎ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀõÁð¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢Ìë·Ê¤È¸ò¤ï¤ë±ÇÁü
Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ÀõÁð»û¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë·Ê¡£Ìë·Ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢±ÇÁü±é½Ð¤Ë¤âË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢Áë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£Ãë´Ö¤Î·Ê¿§¤âÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó»Ü¹©¤â¼Â»Ü¡£ÀõÁð¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¼ê½ñ¤ÄóÅô¡×
ÀõÁð¤Î³¹¤ËÄóÅô¤¬Åô¤ëº¢¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÖOMO¥Ùー¥¹¡×¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó»Ü¹©¤â¼Â»Ü¡£¼ê½ñ¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ÄóÅô¤Ë¤Ï¡¢ÀõÁð¤ÎºÐ»þµ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉâÀ¤³¨¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ³¹¤Î¹Ô»ö¤¬Â¿¤¤ÀõÁð¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ë¤Ï¡¢ÀõÁð¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿Å·°æ³¨¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÏÂÊÁ¤¬ºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤â¡£
¡Ö¤¢¤µ¤¯¤µ¾¬¸«À¤¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î10Æü～ÄÌÇ¯
»þ´Ö¡§20:00～23:00
¾ì½ê¡§OMO¥Ùー¥¹
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
C& ¡Ê¥·ー¥¨¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡¦¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¡¦Æ°²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¶¦¤Ë¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¤¿¤Ê¤« °ª
¥Áー¥à¥é¥Ü¤Ë¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¸½¾ì´ÆÆÄ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢¤¿¤Ê¤«°ª¤¬ÁÏÀß¡£2014Ç¯～2019Ç¯¤Î5Ç¯´Ö¡¢¥Áー¥à¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨ / ´ë¶È°Æ·ï¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ä¸½¾ì´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¡£
C&¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥ÈÀ©ºî
C&¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¡¢Å¬¤·¤¿À©ºîÊª¤ä¥Æー¥Þ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢´ë²è¤«¤é¤´Äó°Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ²¼¤µ¤¤¡£
