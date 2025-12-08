¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û±é²Î²Î¼ê£²¿Í¤¬Åðºî¤á¤°¤ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡©»°»³¤Ò¤í¤·¡ÖËÍ¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡× ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
Å´Æ»¹¥¤¡¢Î¹¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤à ¡ÖÍ§¶á¡¦ÎéÆó¤ÎÌÑÁÛ¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡£
12/9¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é£²½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¤¬µ×¡¹¤Î»£¤êÅ´Î¹¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹Åç¸©¤È²¬»³¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë·ÝÈ÷Àþ¡£Ìî»³¤äÅÄÈª¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýºÇÄ¹¤Î¥íー¥«¥ëÀþ¤Î±èÀþÉ÷·Ê¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Ë¼ý¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¡£º£²ó¤âÄÁÆ»Ãæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥¯¥êµ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÉâ¾å¡©
¢£Î¹¤Î¤ª¶¡¤«¥é¥¤¥Ð¥ë¤«
¹Åç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¸¶Çú¥Éー¥à¤òÇØ¤Ë¡¢¹Åç¥«ー¥×¤Î±þ±ç²Î¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²Î¤¦ÆÁ±Ê¡£¼Â¤Ï·ÝÈ÷Àþ¤Î¾±¸¶»Ô±þ±çÂç»È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤Î»£¤êÅ´Î¹¤Ø½ÐÈ¯¡ª¡Ä¤È¡¢¤½¤³¤Ø³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î¹¤Î¤ª¶¡¡©¥é¥¤¥Ð¥ë¡©»°»³¡£º£²ó¤â»£¤êÅ´¥Ð¥È¥ë¤ÎÎ¹¤Ë¡£
¥á¥¤¥ó¤Î·ÝÈ÷Àþ¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¹Åç»Ô³¹¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡¦¹ÅçÅÅÅ´¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶¶¤Î¾å¤«¤é¡¢¸¶Çú¥Éー¥à¤È¹ÅÅ¤Î¹ç¤ï¤»µ»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÆÁ±Ê¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤¹¤ë»°»³¤Î»ÑÀª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¡¢²è³Ñ¡¢³ÑÅÙ¤È¤â¤Ë¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë£²¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÆÁ±Ê¤Ï¼«Ëý¤Î£±Ëç¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤¨¤¨¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍ§¶á¡¢ÎéÆó¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£ÎéÆó¤¬¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡© °ì¹Ô¤Ï¿·¸òÄÌ¤Î¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤â¾è¼Ö¡£¤Ê¤¼¤«¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÆÁ±Ê¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î£²¿Í¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡£
¢£¿·ÄäÎ±¾ì¤ËÎéÆó¤â¶½Ê³¡Ö¸«¤¿¤¯¤Æ¸«¤¿¤¯¤Æ¡×
¹ÅÅ¤Î¹Åç±Ø¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢²þÁõ¹©»ö¤ÎËö¡¢ÄäÎ±¾ì¤¬·úÊª¤Î£²³¬¤Ë´°À®¡£Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤¬¤é¹â²Í¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³³¬¤«¤é¤ÏÄäÎ±¾ì¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤ë£²¿Í¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÎéÆó¤â¡Ö£¶·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ºー¤Ã¤ÈYouTubeÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿¤¯¤Æ¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢À¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤À¡£¸½¾ì¤ÎÆÁ±Ê¤â»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¸å¤íÈ±°ú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥±¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»£¤êÅ´Î¹¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Á´Ä¹160¥¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýºÇÄ¹¤Î¥íー¥«¥ëÀþ¡¦·ÝÈ÷Àþ¡£¼Â¤Ï»°»³¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ±Ê¤¬°ÊÁ°¡¢±þÊç¤·¤¿µþ²¦Àþ¤Î¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£±þÊç¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±Ëç¤Ë»°»³¤â¤è～¤¯¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¹½¿Þ¤¬¡£¡ÖËÍ¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡£Åðºîµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢ÆÁ±Ê¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤È¤Ï¡©
»°¼¡±Ø¤«¤é¡¢»°»³¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿£²¿Í¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇÑÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀþÏ©¤ò»È¤¤¡¢¥ìー¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡£¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¡©µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¤³¤ìºÇ¹â¤ä¤ó¤«¡×¡£¥Ñ¥¯¥êµ¿ÏÇ¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥àー¥É¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤ÎÎ¹¤Ï¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
友近・礼二の妄想トレイン
簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！
こんな旅をしているあの人が面白い！
鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。
列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。
好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！
"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！
毎週火曜よる9時放送
友近　礼二
