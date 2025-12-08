µù»ÕÄ¾±Ä²´éÚ¥éー¥á¥ó¡Ø·ÃÈæ¼÷´Ý¡Ù¤ò2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅßµ¨¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª
ÂçºåÉÜòÛ¶ÒÃåÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶¦Æ±»ö¶ÈÉô¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½Çò°æµÁ»Ë¡Ë¤ÈEllange³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®¡¢ÂåÉ½´Ø¹¬ÂÀÏº¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êµù»ÕÄ¾±Ä²´éÚ¥éー¥á¥ó¡Ø·ÃÈæ¼÷´Ý¡Ù¤òÅßµ¨¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
´ßÏÂÅÄ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿²´éÚ¤òÂ¸Ê¬¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²´éÚ¥éー¥á¥ó
¢£ ¥ªー¥×¥óÇØ·Ê
¿ÌºÒ¤Î±ï¤¬·Ò¤¤¤À°ìÇÕ¡£
ÌÖ¸µ¤¬ÂçºåÏÑ¤Ç¼«¤é°é¤Æ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿²´éÚ¤òÂ¸Ê¬¤Ë»ÈÍÑ¤·½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥éー¥á¥ó¥ì¥·¥Ô¤Î´Æ½¤¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ómebuki -²ê¿á- ¤Î¥·¥§¥ÕÃÓÃ¼È»Ìé»á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎØÅçµù¹Á¤Ï³¤ÄìÎ´µ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»²õ¤·¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤Ï¿¦¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ellange³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¶âÂô¹Á¤ËÇÑµùÌÖ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁ°¹©Äø¤ò¹Ô¤¦Î×»þºî¶È¾ì¤ò³«Àß¤·¡¢ÎØÅç¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô21Ì¾¤Ë¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ëºî¶È¤ò¹Ô¤¦¸¶»ñ¤È¤Ê¤ëµùÌÖ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡Äº¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçºåÉÜòÛ¶ÒÃåÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶¦Æ±»ö¶ÈÉô¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê±ï¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÇÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÓÃ¼»á¤Ï¿ÌºÒ°ÊÁ°¡¢¥é¥È¥ê¥¨¥É¥¥¥Î¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±/¥°¥êー¥ó¥¹¥¿ー¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤¬Â»²õ¤·±¿±Ä¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤è¤êÃÏ¸µ½»Ì±¤Ø¤Î¿æ¤½Ð¤·³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯7·î¤è¤êÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ómebuki -²ê¿á-¤ò¿·µ¬³«Å¹¡£³«Å¹Åö½é¤è¤êÅÚÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¿Æü¤âÍ½Ìó¤Çº®»¨¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÃ¼ È»Ìé»á
ÃÓÃ¼»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿ÌºÒÁ°¤ÏÇ½ÅÐ¤Î¿©ºà¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¸åÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤ÃæÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ßÏÂÅÄµù¹Á¤Î²´éÚ¤äÀ¸¥·¥é¥¹¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£²´éÚ¥éー¥á¥ó¤Ï´ßÏÂÅÄ¤Î²´éÚ¤Î»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤¡ª¡×
︎¢£ ¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡» ÌÖ¸µÄ¾±Ä¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ëÂçºåÏÑ¤Ç°é¤Ã¤¿Á¯ÅÙ¤ÎÎÉ¤¤²´éÚ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ
¤³¤ó¤Ê¤Ë¡©¡ª¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿²´éÚ¤ÈÇ»¸ü¤Ê²´éÚ¥¹ー¥×¤ò¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î´ßÏÂÅÄ¤Î²´éÚ¤À¤«¤é¤³¤½Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
︎¡» ¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤ÎÌ£¤ï¤¤
²´éÚ¥éー¥á¥ó¤È²´éÚÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£
Åº²ÃÊª¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤¿¥¹ー¥×¤¬ÆÃÄ§¡£
︎¡¦ ÈÎÇä³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§²´éÚ¥éー¥á¥ó
²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§²´éÚÌ£Á¹¥éー¥á¥ó
²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
︎¡¦ ¥ªー¥×¥ó´ü´Ö
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü
*³«Å¹Æü¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Instagram¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
︎¡¦ ÈÎÇä¾ì½ê/»þ´Ö
¢©596-0015
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÃÏÂ¢ÉÍÄ®7-1
ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¥«¥Ä¾Çä½ê¼þÊÕ¤Ë¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤Æ10:00-14:00¤Î´Ö¤ÇÈÎÇä
︎ ¡¦ ³«Å¹¥³¥á¥ó¥È
ÂçºåÉÜòÛ¶ÒÃåÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶¦Æ±»ö¶ÈÉô µùÏ«Ä¹ Çò°æ µÁ»Ë
¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ëµù»Õ¤ä¤ê½Ð¤·¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÂçºå¤Îµû¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£´ßÏÂÅÄ¤Î²´éÚ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù
Ellange³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ø ¹¬ÂÀÏº
¡ØµùÌÖ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢´ßÏÂÅÄ¤Îµù¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂçºåÏÑ¤Îµû¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
︎¢£ µù»ÕÄ¾±Ä²´éÚ¥éー¥á¥ó¡Ø·ÃÈæ¼÷´Ý¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Google Map
¡¦ÈÎÇä/±¿±Ä
¼ÒÌ¾¡§ÂçºåÉÜòÛ¶ÒÃåÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶¦Æ±»ö¶ÈÉô
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©596-0015 ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÃÏÂ¢ÉÍÄ®7-1
ÂåÉ½¼Ô¡ÊµùÏ«Ä¹¡Ë¡§Çò°æ µÁ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿å»ºÊª¤ÎºÎÊá¡¦ÍÜ¿£¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.o-i-k-kyoudou.net
¡¦´ë²è
¼ÒÌ¾¡§Ellange³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©299-4301 ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®°ìµÜ10147 ¾¦¶ÈÅï2F
ÂåÉ½¼Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡§´Ø ¹¬ÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µùÌÖÍ³Íè¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥óÀ½Â¤»ö¶È/µù¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
URL¡§https://ellange.co.jp
¢£ ËÜ·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ellange³ô¼°²ñ¼Ò info@ellange.jp ´Ø ¹¬ÂÀÏº¤Þ¤Ç