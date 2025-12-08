¡Ú¸Ä¿ÍÍÍ¸þ¤±¡§2025Ç¯11·îÅÙ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ûº£·î¤Ï¡¢ºßÂð¤Ç¤â¡ÈÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡É¤¬¥ー¥ïー¥É¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤¦¹âµ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·§Ã«Àµ·Ä¡ãÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê TOKYO PRO Market ¾Ú·ô¥³ー¥É:5890¡ä¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¸Å¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥×5¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æ±Åù¤Î²÷Å¬¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹âµ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯ÍÑ¥Á¥§¥¢Áª¤Ó¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü Åö¼ÒÇä¾åÄ´¤Ù)
¢£OfficeBusters Official Web Site¡¡https://www.officebusters.com
¡ÚÂè5°Ì¡Û¡ü¥áー¥«ー ¥³¥¯¥èÀ½¡Ã¡û¥·¥êー¥º ¡Ö¥Ç¥å¥ª¥é¡×
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È°ÂÄê¤·¤¿ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥Á¥§¥¢¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.officebusters.com/series/kokuyo/duora/
¥áー¥«ー´õË¾²Á³Ê¡§87,230±ß～¡Ã¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÃæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§18,370±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
ÇØ¹ü¤Î¼«Á³¤Ê¥«ー¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¥Ú¥ë¥Ó¥Ã¥¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥Ýー¥È¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¹üÈ×¤Î¸å·¹¤òËÉ¤¤¤ÇÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥ー¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Ý¥¹¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È¥·ー¥È¡É¤¬Ä¹»þ´Ö¤ÎPCºî¶È¤Ç¤âÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»ÑÀªÊÝ»ýÀÇ½¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡ü¥áー¥«ー ¥ª¥«¥à¥éÀ½¡Ã¡û¥·¥êー¥º ¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥á¥Ã¥·¥å¤¬¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î½¸Ãæºî¶È¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡ª
»²¹ÍURL¡§https://www.officebusters.com/series/okamura/sabrina/
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§126,700±ß～¡Ã¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÃæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§20,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë～
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤¬ÇØÃæ¤ÎÆ°¤¤Ë¼«Á³¤ËÄÉ½¾¤·¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Á°·¹»ÑÀª¤ÎÊÝ»ý¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºßÂð¤Ç¤ÎPCºî¶È¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥·ー¥ó¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡ü¥áー¥«ー ¥¤¥Èー¥À½¡Ã¡û¥·¥êー¥º ¡Ö¥¨¥Õ¥á¥Ã¥·¥å¡×
¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤ËºÂ¤ì¤ë¥Á¥§¥¢¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/
¥áー¥«ー´õË¾²Á³Ê¡§79,800±ß～¡Ã¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÃæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§15,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¼«Á³¤ÊÆ°¤¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÎºÂÌÌ¤ÏÂÎ°µ¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶¤·¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´À°¥ì¥Ðー¤¬±¦¼êÂ¦¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶Ä´À°¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2°Ì¡Û¡ü¥áー¥«ー ¥ª¥«¥à¥éÀ½¡Ã¡»¥·¥êー¥º ¡Ö¥Ð¥í¥ó¡×
ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¥³¥ì¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥â¥Ç¥ë¡ª
»²¹ÍURL¡§https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/
¥áー¥«ー´õË¾²Á³Ê¡§137,900±ß～¡Ã¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÃæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§25,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¥·¥ãー¥×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¹Ç¯Â¿¤¯¤Î¥ïー¥«ー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÂåÉ½Åª¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä»ÅÍÍ¤âËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äºî¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑ¤Î¹âÉÊ¼Á¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¡ü¥áー¥«ー ¥ª¥«¥à¥éÀ½¡Ã¡»¥·¥êー¥º ¥·¥ë¥Õ¥£ー
ºßÂð¥ïー¥¯¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£ÇØÃæ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥«ー¥ÖÄ´À°¤ÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ª
»²¹ÍURL¡§https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/
¥áー¥«ー´õË¾²Á³Ê¡§91,400±ß～¡Ã¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥ºÃæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§29,810±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
Á°·¹µ¡Ç½¤ä¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÈºÂÌÌ¤¬Ï¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯¥·¥ó¥¯¥í¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¥«ー¥Ö¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡Ö¥«ー¥Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¡£ÇØ¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¼«Á³¤Ë±è¤¦¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ê»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¸Ãæ¤·¤Æºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤ºßÂð¥ïー¥«ー¤È¤ÎÁêÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¢£¢£º£²ó¤ÎOA¥Á¥§¥¢ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¤Þ¤È¤á¢£¢£¢£
¡¦¥ª¥«¥à¥éÀ½¡¢¥³¥¯¥èÀ½¡¢¥¤¥Èー¥À½¤Î¥Á¥§¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤âÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Çä¤ì¹Ô¤¤ò¼¨¤¹¾¦ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤È°ã¤Ã¤ÆºßÂð¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤â²÷Å¬¤Êµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Á¥§¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤òÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¤Î¥¯¥»¤äºî¶È»þ´Ö¡¢¤ªÉô²°¤Î¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Èæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑ¤Î°Ø»ÒÁª¤Ó¤ä¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Á¥§¥¢¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
