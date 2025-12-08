¡ÚRecustomer³ô¼°²ñ¼Ò ÄÔÌî»á¤¬¸ì¤ë¡Û¹ØÆþ¼Ô¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡íCX¤ÎÍî¤È¤··ê¡í¤È¤Ï¡©¡ÃSPEAKS ¿Ê²½¤¹¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¥µ¥ß¥Ã¥È
Recustomer³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ÄÔÌî æÆÂç»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¡ÊNEWPEAKS.inc)¤Ï¡¢ÈÖÁÈ·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSPEAKS ¿Ê²½¤¹¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¥µ¥ß¥Ã¥È(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes7&utm_campaign=newpeaks)¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏRecustomer³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ÄÔÌî æÆÂç»á¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¹ØÆþ¼Ô¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈCX¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤È¤Ï¡©～¹ØÆþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³Àß·×～
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
Â¿¤¯¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤¬CVR¤äLTV¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Üºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¹ØÆþ¼Ô¤¬ºÇÂç²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¡Ö¹ØÆþÆ°µ¡¡×¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¹ØÆþ¾ãÊÉ¡×¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦"CX¤ÎÍî¤È¤··ê"¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢500Ä¶¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ù±ç¤Ç¸«¤¨¤¿CX¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò²òÀâ¡£¹ØÆþ¸å¤ÎÂÎ¸³¡ÊPost purchase¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¿·¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖPPOD¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾å¸þ¾å¤ÈLTVºÇÂç²½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¡¢CXÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ
¸ÜµÒÍý²ò¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¨¡¨¡CX¤ÎÀ®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¥«¥Ðー¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈºÆ¸½À¤¢¤ë¥Ò¥ó¥È¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(°ìÉô¤´¾Ò²ð)
¥¿¥Í¥È¥·¥«¥± ÂåÉ½¼èÄùÌò¹â¸ý ÍµÇ·»á¡¦Ë¡À¯Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô Âç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø À¾Àî ±ÑÉ§»á
³ô¼°²ñ¼Ò300Bridge ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£¸¶ µÁ¾¼»á (¸µ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥ºCDO)
¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～
»ëÄ°ÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊEventHub¤ÇÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢CX¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼Ô¡¢toC»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
¼çºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¶¨»¿¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡¢Recustomer³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTANDS¡¢°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAsobica¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¼«¼Ò¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºþ¿·¤·¡¢Çä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ä»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢À¸À®AI¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤ÊCX»öÎã¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦´ë¶È¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ä¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëCX¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼Ô
¡¦ºÇ¿·¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
