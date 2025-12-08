¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¡Ö±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¡×¤ËÈ÷¤¨¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¡ÉºÇÁ°Àþ¤ò³Ø¤Ù¤ë ¡È¥Þ¥Íー¤Î¥²¥ó¥Ð¡É
ÍèÇ¯¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜºÇÂçµé¤Î¤ª¶â¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¡Ö»ñ»º±¿ÍÑEXPO ½Õ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶â¡×¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¡Ö¥¢ー¥È¡×¤ØÅê»ñ¤¹¤ë "¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ"¤ËÃíÌÜ¡¡
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¿Ê¤àÎò»ËÅª¤Ê±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î»ëÀþ¤Ïº£¡¢¡Ö¼ÂÊª»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤È¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ°Ê³°¤Î»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶â¡×¤ä¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¡¢¡Ö¥¢ー¥È¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤Î¡È¥Þ¥Íー¤Î¥²¥ó¥Ð¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëËÜÅ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é>> :
https://regist.reedexpo.co.jp/expo/ASSET/?lg=jp&tp=press&ec=ASSET&em=prtimes
¡ú¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¡§048-233-9247
¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÅ¸À½ÉÊ¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð
2026Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÇÏ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¡Ö½ã¶â¥ß¥Ë±ä¤ÙËÀ¡×
ÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ã¶â¥ß¥Ë±ä¤ÙËÀ¡£¹âÆ¤òÂ³¤±¤ë¶â¤Ï¡¢º£¤äºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢26Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¡ÖÇÏ¤Î²£´é¡ßÇÏÄý¡×¤Î±ïµ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¡ú²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¶â¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¡Ö¶â¡×¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡úÃíÌÜ¡ú¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢ー¥È¡×
»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¤Ï8～9¡ó¤ò¿ä°Ü¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥ÈÅê»ñ¡×¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Öºî¼Ô¤¬¤À¤ì¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂç¤¤¯²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ºî¼Ô¤ÎË×¸å¤â¡¢ºîÉÊÅÀ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ¤È¶¦¤ËºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¡§(³ô)Amalgam
½ÏÀ®¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁý¤¹¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®Åê»ñ¡×
¼ÂÊª»ñ»º¤Ç¤¢¤ê½ÏÀ®¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®Åê»ñ¡×¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃíÌÜ¡£¹ØÆþ¤·¤¿Ã®¤Ï ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊÝÀÇÁÒ¸Ë¤Ë¤ÆÊÝ´É¡¦´ÉÍý ¤µ¤ì¡¢¥ªー¥Êー¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤êÇäµÑÀè¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Íø±×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¡§(³ô)¥¯¥ì¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º
ÊõÀÐ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö½»¤á¤ë¥ë¥Óー¡×
¥É¥Ð¥¤¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É´Æ½¤¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡£¡ÖÊõÀÐ¤Î¥«¥Ã¥È¡×¤òÌÏ¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Ì¸¤Î¿¹¡¢¶õÃæÄí±à¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬³Ê³°¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬°µÅÝÅª¤Ê´õ¾¯À¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó1²¯±ß¤«¤é34²¯±ß¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¡§DAMAC Properties
100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ïÉÊ¥³¥¤¥ó
¥ì¥¢¥³¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¡Ê100Ç¯°Ê¾åÁ°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ½Â¤ÉÔ²ÄÇ½¤ÊºÇ¾åµéÈþ½ÑÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿¿¤Î´õ¾¯À¤ò»ý¤Ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸½Êª»ñ»º¤Ç¤¹¡£µ¶Êª¤äÂ»¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¡¢Åê»ñ²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¹¥é¥ÖÆþ¤ê¡Ê´ÕÄêºÑ¤ß¡Ë¤Î°ïÉÊ¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¡¢³Î¼Â¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¡§(³ô)¥³¥ó¥Ü¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á
¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é>> :
https://regist.reedexpo.co.jp/expo/ASSET/?lg=jp&tp=press&ec=ASSET&em=prtimes
¡ú¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¡§048-233-9247
<Å¸¼¨²ñ³µÍ×>
Âè9²ó »ñ»º±¿ÍÑEXPO[½Õ]
¡Ú²ñ¡¡´ü¡Û2026Ç¯1·î16Æü[¶â]～18Æü[Æü]
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡ÛÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Æî3¡¦4¥Ûー¥ë
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡ÛRX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html
¡ú°ìÈÌÍè¾ì¤Î¾ÜºÙ¡¦Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/ASSET/?lg=jp&tp=inv&ec=ASSET&em=prtimes)¤«¤é
――― ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤ ―――
¡¦¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¼èºàÂÐ¾Ý¤ä¥Æー¥Þ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ´üÁ°Æü¡Ê1·î15Æü¡Ë¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»öÌ³¶ÉÂ¦¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ´üÅöÆü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼èºà¤ò¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£