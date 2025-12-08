Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ê9235¡Ë¡¢4Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡ÖÇä¾å¹â100²¯±ß¡õ»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¡×¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü2025Ç¯7·î´ü¡¢Çä¾å¹â1,567É´Ëü±ß¡¦Çä¾åÁíÍø±×919É´Ëü±ß¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¾ìÍè²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡üD2C»Ù±ç»ö¶È¤Ï2025Ç¯7·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¤ËÇä¾å¹â210É´Ëü±ß¡¦±Ä¶ÈÍø±×43É´Ëü±ß¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç±Ä¶È¹õ»ú¤ò·ÑÂ³
¡ü2026Ç¯7·î´ü¤ÏÇä¾å¹â1,880É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ120¡ó¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×14É´Ëü±ß¤È¡¢Ï¢·ë¥Ùー¥¹¤Ç¤Î¡È½é¤ÎÄÌ´ü±Ä¶È¹õ»ú²½¡É¤ò·×²è¡ÊM&A¸ú²Ì¤ÏÌ¤¿¥¤ê¹þ¤ß¤ÎÊÝ¼éÍ½ÁÛ¡Ë
¡ü4Ç¯°ÊÆâ¤ËÏ¢·ëÇä¾å¹â100²¯±ß¡¦»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖUreru100¡×¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¡¢ËÜIR¤Ç²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¸øÉ½
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö»ö¶È·×²èµÚ¤ÓÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢4Ç¯°ÊÆâ¡Ê2028Ç¯¤òÌÜÅÓ¡Ë¤ËÏ¢·ëÇä¾å¹â100²¯±ß¤ª¤è¤Ó»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¤Î¼Â¸½¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹Ãæ´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖUreru100¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¾å¾ì¸å¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢
¡ü8¼Ò¤ÎM&A
¡ü3¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¿·Àß
¡ü4¤Ä¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²
¡ü2¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ
¡ü19¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡¦¶¨¶È
¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³«¼¨¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÁí½¸ÊÔ¡¦·èÄêÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ureru100Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜµ¤¤ÎÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø²þ¤á¤ÆÀë¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú1¡¥2025Ç¯7·î´ü Ï¢·ë¼ÂÀÓ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
～Çä¾å¡ÈÌó2ÇÜ¡É¡õ¾å¾ìÍè²áµîºÇ¹â¹¹¿·¡¢¹õ»ú²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê´°Î»～
2025Ç¯7·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¦Çä¾åÁíÍø±×¤È¤â¤Ë¾å¾ìÍè²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÇä¾å¹â¡¡¡¡¡¡¡§1,567É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯756É´Ëü±ß¡Ë
¡¡¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü810É´Ëü±ß¡¢Á°Ç¯Èæ207¡ó¡Ê¾å¾ìÍè²áµîºÇ¹â¡Ë
¡üÇä¾åÁíÍø±×¡¡¡§ 919É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯462É´Ëü±ß¡Ë
¡¡¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü456É´Ëü±ß¡¢Á°Ç¯Èæ198¡ó¡Ê¾å¾ìÍè²áµîºÇ¹â¡Ë
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡¡§¢¥166É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯¢¥308É´Ëü±ß¡Ë
¡¡¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü141É´Ëü±ß¡¢ÀÖ»úÉý45¡ó²þÁ±
Ãæ³Ë¤Ç¤¢¤ëD2C¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¡Ê5～7·î¡ËÃ±ÂÎ¤Ç
¡üÇä¾å¹â¡¡¡§210É´Ëü±ß
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡§ 43É´Ëü±ß
¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Î±Ä¶È¹õ»ú¤ò·ÑÂ³¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¤ËÂ³¤2»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë²óÉü¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¹õ»úÂÎ¼Á¡É¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶¯¤ÎÇä¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊASP¡Ë¡×¤â¡¢2024Ç¯7·î´ü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÉÔÀµÃíÊ¸ÂÐºö¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢2025Ç¯3·î°Ê¹ß¤Ï·î30É´Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇä¾å¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤â2025Ç¯1·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7·î¤Ë¤ÏÇä¾å3.5ÇÜ¤ØÀ®Ä¹¤·¡¢¹âÁÆÍø¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÜÀ®²ÌÊó½·¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆ¤Ó¡È¿¤Ó¤ë·Á¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡¥2026Ç¯7·î´ü ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¡Û
～Çä¾å18.8²¯±ß¡¦Ï¢·ë¤È¤·¤Æ¡È½é¤ÎÄÌ´ü±Ä¶È¹õ»ú²½¡É¤òÃ£À®¤Ø¡ÊM&AÌ¤¿¥¤ê¹þ¤ß¤ÎÊÝ¼éÍ½ÁÛ¡Ë～
2026Ç¯7·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üÇä¾å¹â¡¡¡¡¡¡¡§1,880É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯1,567É´Ëü±ß¡Ë
¡¡¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü313É´Ëü±ß¡¢Á°Ç¯Èæ120¡ó¡ÊÏ¢Â³¤Ç¾å¾ìÍèºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¸«¹þ¤ß¡Ë
¡üÇä¾åÁíÍø±×¡¡¡§1,218É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯919É´Ëü±ß¡Ë
¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü299É´Ëü±ß¡¢Á°Ç¯Èæ132¡ó
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡¡§ 14É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯¢¥166É´Ëü±ß¡Ë
¡¡¢ª Á°Ç¯º¹¡Ü180É´Ëü±ß¡¢Ï¢·ë¥Ùー¥¹¤Ç¤Î¡È½é¤ÎÄÌ´ü±Ä¶È¹õ»ú²½¡É¤ò·×²è
¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢º£´üÃæ¤Ë¼Â¹ÔÍ½Äê¤ÎÄÉ²ÃM&A¤Î¸ú²Ì¤Ï°ìÀÚ¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¾å18.8²¯±ß¡¦±Ä¶ÈÍø±×1,400Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤Î¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÊÝ¼éÅª¤Ê¿ô»ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢M&A¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤è¤ë¡È¾å¿¶¤ìÍ¾ÃÏ¡É¤òÆâÊñ¤·¤¿Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¶¦ÄÌÈñ¡Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ËÜ¼ÒÈñ¡¦¤Î¤ì¤ó¡¦M&A´ØÏ¢ÈñÍÑ¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿¥»¥°¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢
¡ü¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇä¾å¹â¡§1,880É´Ëü±ß
¡ü¥»¥°¥á¥ó¥ÈÈñÍÑ¡¡¡§1,597É´Ëü±ß
¡ü¥»¥°¥á¥ó¥ÈÍø±×¡¡¡§ 283É´Ëü±ß
¤È¡¢»ö¶ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡¥¡ÖUreru100¡×¡§4Ç¯°ÊÆâ¤ËÇä¾å¹â100²¯±ß¡õ»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦¡Û
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ
¡Ö4Ç¯°ÊÆâ¡Ê2028Ç¯¡Ë¤ËÏ¢·ëÇä¾å¹â100²¯±ß¡áUreru100¡×
¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇä¾å100²¯±ßÃ£À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢
¡üÅö´ü½ãÍø±×Î¨¡¡¡§5¡óÄøÅÙ
¡üÁÛÄêPER¡¡¡¡¡¡¡§50ÇÜ
¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß°Ê¾å¤Î¼Â¸½¤òÃæ´üÅª¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜIR¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¤È¡¢M&AÀïÎ¬¡¦¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥¤¥áー¥¸¤ò°ìÂÎ¤Î¡È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ç¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÀïÎ¬Åª¡ÖÆ±µ¬ÌÏM&A¡×¤Ë¤è¤ëÇä¾å¥¸¥ã¥ó¥×
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤¬¡¢ÀïÎ¬ÅªÆ±µ¬ÌÏM&A¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°Ç¯¤ÎÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÇä¾å¡×¤È
Æ±µ¬ÌÏ¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤ò¡¢ËèÇ¯M&A¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¡£
¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¡¢¾å¾ì°Ê¹ß¤¹¤Ç¤Ë
¡ü2024Ç¯ÅÙ¡§Çä¾å 7.5²¯±ß
¡ü2025Ç¯ÅÙ¡§Çä¾å15.6²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Ìó2ÇÜ¡Ë
¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò·ÑÂ³¤·¡¢³µ¤Í°Ê²¼¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹¥¤¥áー¥¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2026Ç¯ÅÙ¡§Çä¾å Ìó30～35²¯±ß
¡ü2027Ç¯ÅÙ¡§Çä¾å Ìó60～70²¯±ß
¡ü2028Ç¯ÅÙ¡§Çä¾å Ìó120～140²¯±ß
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ç²Ô¤°Çä¾åÌó50～60²¯±ß¡ÜM&A¤Ë¤è¤ëÇä¾åÌó60～80²¯±ß¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÁÛÄê¤·¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ーºÇÂç²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çä¾å¹â100²¯±ß¡Ü¦Á¤ÎÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë4¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó
Ureru100¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
£±.D2C¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
£².¥°¥íー¥Ð¥ë¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¡ÊJCNT¡Ë
£³.±Û¶EC»Ù±ç¡¦¼«¼ÒD2C»ö¶È
£´.AI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¡¦Web3»ö¶È
¤³¤Î4¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹ ¡ß ¿·µ¬»ö¶È ¡ß M&A¡×¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÏ¢·ëÇä¾å¹â100²¯±ß¡Ü°ÂÄê¤·¤¿±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ò»ý¤Ä¥°¥ëー¥×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¡¥Ä¾¶á¤Î¡È¹¶¤á¤Î°ì¼ê¡ÉÁí½¸ÊÔ¡Û
～TikTok¡¦AI¡¦±Û¶EC¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦M&A¤ÎÁ´ËÆ～
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È»×¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Ä¾¶á¤Î¹¶¤á¤Î°ì¼ê¤òÁí½¸ÊÔ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËTikTok¡ß¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡õ±Û¶EC¡§Çú¿¤Ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀè¼è¤ê
Çä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¤Ç¤Ï¡¢TikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¦TikTok Shop±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¼õÃí¤¬¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ôÁö¤ê»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°»ÍÈ¾´üÈæ10ÇÜ¤Î11É´Ëü±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£
2026Ç¯7·î´ü¤Î±Û¶EC»Ù±ç»ö¶È¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ3.3ÇÜ¤Î103É´Ëü±ß¤ÎÇä¾å·×²è¤È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆÍÆþ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ¹ñ¸þ¤±¤Î±Û¶EC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ºà¤Ç¡ÚA/B¥Æ¥¹¥È¡Û¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î±Û¶EC¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢Â¾¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë²£Å¸³«¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛÃæ¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢±Û¶EC¡Ü¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤Ïº£¸å10Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÇúÈ¯ÅªÀ®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ÎÇÈ¤ò¡ÈTikTokÀè¹Ô¡É¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡§¡ÖÇä¤ëAI¡×¡ÖÇã¤¦AI¡×¤ÇDX¤ÎºÇ½ª·Á¤òÄêµÁ
D2C¡¿EC¡¿Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëAI¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äLLM¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÖÇã¤¦AI»þÂå¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢PLG¡ÊProduct-Led Growth¡Ë¤È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÈÎÇä¤Î¡È¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤Ç¡¢¿þÌî³ÈÂç¤ÈÂç·¿°Æ·ï³ÍÆÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯7·î´ü¤ÎAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇä¾å¤Ï¡¢Á°Ç¯2.4ÇÜ¤Î12É´Ëü±ß¤ò·×²è¡£D2C»Ù±çÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×Î¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÃæ³Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤·¤Æ°éÀ®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖAI·×Â¬¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¤òAI»þÂåÂÐ±þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÄó¶¡³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈAI»þÂå¤Î´ë¶ÈDX¤ÎºÇ½ª·Á¡É¤ò¼«¤éÄêµÁ¤¹¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¡õWeb3¡§Ì²¤ì¤ë60Ãû±ß»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡ÖSOBA¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡×¤ò³Ë¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ä¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーDX¤Ê¤É¡¢±ÇÁü¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ÎSaaS»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹SaaS¹½ÁÛ¡ÖSOBA Live¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¹¹ð±¿ÍÑ¡¦À©ºî¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÆÍø¤ÈLTVºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ò¿Ê¹ÔÃæ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥ê¥«¥Ð¥êー»ö¶È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¡£
¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÊ¶¼º¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡¦NFT¤Ê¤É¤Î¡ÖÌ²¤ì¤ë»ñ»º¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÌó60Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ëÄ¶µðÂç¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÌ²¤ì¤ë»ñ»º¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Éüµì¡¦ÊÝÁ´¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¡¿Í¡¦ÁêÂ³¡¦»ö¶È¾µ·ÑÎÎ°è¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¡¦Web3»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¡¢2026Ç¯7·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â150É´Ëü±ß¡¦±Ä¶ÈÍø±×30É´Ëü±ß¡Ê½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¹õ»ú²½¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ÎÂè2¡¦Âè3¤ÎÃì¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡ËM&A¡ß¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¡§8¼ÒM&A¡¦3¼Ò¿·Àß¡¦4¿·µ¬»ö¶È¡¦2¼Ò½Ð»ñ¡¦19¼ÒÄó·È
¾å¾ì¤«¤é2Ç¯¤Ç¡¢¡Ö8¼Ò¤ÎM&A¡¦3¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¿·Àß¡¦4¤Ä¤Î¿·µ¬»ö¶È¡¦2¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¦19¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡×¤ò¼Â¹Ô¡£
¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÄÌ¿®¡×¡ÖWeb3¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤¬¸ú¤¯ÎÎ°è¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢D2C»Ù±ç¡¢±Û¶EC¡¢AI¡¢ÄÌ¿®¡¢Web3¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤¬¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¡È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¸ÜµÒ¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¹½Â¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢M&A¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î²ÁÃÍ¤âÁýÉý¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¡¥¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ À®Ä¹¥¤¥áー¥¸¡Ê¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ë¡Û
¡Ê1¡ËD2C¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡ÖÇä¤ì¤ëD2C¤Ä¤¯ー¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎÇä¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ö±¿ÍÑ·¿¹¹ð¡×¡Ö±Û¶EC»Ù±ç¡×¡ÖAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ëÃæ³Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¡£
2026Ç¯7·î´ü¤Î·×²è¡§
¡üÇä¾å¹â¡¡¡§833É´Ëü±ß
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡§162É´Ëü±ß¡Ê¹õ»ú¡Ë
´ûÂ¸¶È³¦¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿Àøºß¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÌó200²¯±ß¡¢¶È³¦³ÈÂç¸å¤ÏÌó3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È»î»»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇ¶¯¤ÎÇä¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦(R)¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¡ÊJCNT¡Ë
BtoBÆÃ²½·¿¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡£³¤³°¡¦¹ñÆâWi-Fi¤òÃæ¿´¤Ë°ÂÄê¼ý±×¤òÁÏ½Ð¡£
Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î²óÉü¡¦Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡£
¡Ê3¡Ë±Û¶EC»Ù±ç¡¦¼«¼ÒD2C»ö¶È
±Û¶EC¥âー¥ë±¿±ÄÂå¹Ô¡¦¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¡¢¼«¼ÒD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ñÆâ³°Å¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çä¾å¤Î¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤òÃ´¤¦¥»¥°¥á¥ó¥È¡£
±Û¶EC»Ù±ç¤Ï2026Ç¯7·î´ü¤ËÇä¾å103É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ3.3ÇÜ¡Ë¤ò·×²è¡£
¡Ê4¡ËAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¡¦Web3»ö¶È
2026Ç¯7·î´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óDX¡¦Web3»ö¶È¤À¤±¤ÇÇä¾å150É´Ëü±ß¡¦±Ä¶ÈÍø±×30É´Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤òÁÛÄê¡£
AI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤â¡¢Çä¾å12É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ2.4ÇÜ¡Ë¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÍø±×Î¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëµ»½Ñ¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú6¡¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤¦Àë¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö4Ç¯¤ÇÇä¾å100²¯±ß¡ÚUreru100¡Û¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¡¦Á´³ô¼ç¤È¤Î¡ÈÇË¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·ì¤Î·ÀÌó¡É¤À¡£¡×
2025Ç¯7·î´ü¤ÎÇä¾å15.67²¯±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¡È½ø¾Ï¡É¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢
¡üD2C»Ù±ç¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÍø±×¤ÎÅÚÂæ¤òÊ¬¸ü¤¯¤·¡¢
¡ü±Û¶EC¤ÈTikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÇÇä¾å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢
¡ü¥°¥íー¥Ð¥ë¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦AI¡¦Web3¤Ç¿·¤·¤¤¼ý±×¸»¤ò¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢
¡ÖÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡áÇä¾å100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢·ë¥°¥ëー¥×¡×
¤ò¡¢ËÜµ¤¤Ç¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¡Û
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÀ®Ä¹²ÄÇ½À¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ®Ä¹¤Î¸½¼Â¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤¹¡£
4Ç¯¸å¡¢Çä¾å¹â100²¯±ß¡¦»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¤È¤¡¢ËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢
¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÅì¾Ú¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO
¢¨¾åµIRÆâ¤Î¿ôÃÍ¡ÊÇä¾å¡¦Íø±×¡¦M&AÀïÎ¬¡¦³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÇä¾å·×²è¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏÅù¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¡Ö»ö¶È·×²èµÚ¤ÓÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡×¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¼ÒÆâ»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCFO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
E-MAIL ¡§uekihara@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520