AI¡ßSNS¤Ç¡ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ÁÈ¿¥¡É¤Ø¨¡¨¡Á´3²ó¤Î¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ò³«ºÅ
Ãæ¾®´ë¶È¤¬AI¤ÈSNS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´3²ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢AI¡ßDX¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¢SNS±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¶¦´¶»ñ»º¡É¤Î³èÍÑ¡¢Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤ÆâÀ½²½ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë²òÀâ¡£
ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡ÖºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤Å¤¯¤ê¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ÚÂè1²ó¡Û12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëAI¡ßDX³èÍÑÆþÌç¥»¥ß¥Êー¡×
AI¤ÈDX¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤â»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤AI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGs-cQiLfbBabxAmiVLezzzFORJISVP2We0H2DVzhFUwQmVg/viewform)
¡ÚÂè2²ó¡Û1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～
¡ÖAI»þÂå¡¢¡È¶¦´¶¡É¤¬Çä¾å¤òÆ°¤«¤¹X¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×
SNS±¿ÍÑ¤ò¡È¶¦´¶»ñ»º¡É¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹»þÂå¤Ø¡£
¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤È¶¦´¶¤ò¼´¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹X¡ÊµìTwitter¡Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¡¢AIÊ¬ÀÏ¤È»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfIC-_vQJZH-Q1t5ZmLizsqr1Z453bXitaoHXhF99bYtw4XA/viewform)
¡ÚÂè3²ó¡Û1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～
¡ÖÂ°¿Í²½¤·¤Ê¤¤AI¡¦SNS±¿ÍÑ¤Î¥·¥¯¥ß¤Å¤¯¤êÆâÀ½²½¥»¥ß¥Êー¡×
¡ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆSNS±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤ò¼«¼Ò¤Ç²ó¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀß·×¼êË¡¤ò¡¢¼ÂÁ©Îã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZXSYf_ekVxiX_j0vcjda5kDh6Sh5s3SqePoshu9jDzgLZ7A/viewform)
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§
AI¡ßSNS¡ßDX¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÁ´3²ó¹½À®
Ãæ¾®´ë¶È¡¦¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©·¿ÆâÍÆ
·Ð±Ä¡¦½¸µÒ¡¦ÆâÀ½²½¤Î3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è
Á´²óÌµÎÁ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê³Æ²ó15:00³«»Ï¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¤Ï¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢SNS±¿ÍÑ¡¦AI³èÍÑ¡¦DX¿ä¿Ê¡¦¹¹ðÀïÎ¬Àß·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¡ÈºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£