Daigas¥¬¥¹¥¢¥ó¥É¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬TalentX¤Î¡ÖMyRefer¡×¤òÁ´¼ÒÆ³Æþ¤·¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ò¶¯²½
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ µ®»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡¢°Ê²¼¡ÖTalentX¡×¡Ë¤Ï¡¢My¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¤òDaigas¥¬¥¹¥¢¥ó¥É¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ°æ ½ãÆó¡¢°Ê²¼¡ÖDGPS¡×¡Ë¤ËÁ´¼ÒÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖMyRefer¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ÎÁ´¼Ò¿»Æ©¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤«¤ÄÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¶¯²½¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤ÊºÎÍÑ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÇØ·Ê¡§·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ÍÍ¤«¤ÄÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖMyRefer¡×¤òÆ³Æþ¤·¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤Ø
¡¡DGPS¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿ÍÍ¤«¤ÄÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤ÈºÎÍÑ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ³ÈÂç¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢°ìÉô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÁ´¼ÒÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖMyRefer¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÁ´¼ÒÅª¤ÊÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¡ÖMyRefer¡×¤Î¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹µ¡Ç½¡ÊÉô½ðÊÌÊ¬ÀÏ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È¡¢¼Ò°÷¼çÆ³¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DGPS ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¿Í»öÁíÌ³¥Áー¥à ¥Þ¥Í¥¸¥ãー Ê¿ÃÏ Ä¾¼ù »á ¥³¥á¥ó¥È
¡¡»ä¤¿¤ÁDGPS¤Ï¡¢Daigas¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎºÆÊÔÀ®¤Ë¤è¤ê2020Ç¯¤Ë3¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤¬¹çÊ»¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿¡¢³ÆÁÈ¿¥¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢Æþ¼Ò¼Ô¸þ¤±¤ÎÆþ¼Ò¸å¤Î¿Í»öÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDGPS¤ËÅ¾¿¦¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâËþÂÅÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤¼¤ÒºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤â³è¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥Ëー¥º¤È¹çÃ×¤·¡¢¼Ò°÷¼«¤é¤¬¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥¢¥ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMyRefer¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡¦È½ÃÇ´ð½à¡¦Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸À¸ì²½¤·¡¢DGPS¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×
¡¡¡ÖMyRefer¡×¤Ï¡¢¼Ò°÷¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤ÈºÎÍÑ¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤ºÆ³Æþ¤µ¤ì³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙÀß·×¡¢±¿ÍÑÄêÃå¡¢¼Ò°÷¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¼ÒÆâ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¼Ò°÷¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÆ³Æþ¡¢Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹µ¡Ç½¡×¤Ç¤ÏÉô½ðÊÌ¡¢Ìò¿¦ÊÌ¤Î³èÆ°¾õ¶·¤ä·ë²Ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://i-myrefer.jp/
¿·¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹µ¡Ç½¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000036924.html
¢£ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ³×¤¹¤ëºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¶È³¦¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÆ³Æþ¡¦³èÀ²½¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¡¢²áµî¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëºÎÍÑMA¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyTalent¡×¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ëºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyBrand¡×¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì50¼Ò¤Î¤¦¤Á40¡ó°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©162-0825¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä4-8¡¡¿À³Úºä¥×¥é¥¶¥Ó¥ëG³¬
Âå¡¡É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÎëÌÚ µ®»Ë
Àß¡¡Î©¡§2018Ç¯5·î28Æü
²ñ¼ÒHP¡§ https://talentx.co.jp
My¥·¥êー¥º ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://mytalent.jp