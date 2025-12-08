¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¡ÖSiC¡×¤È¥·¥ê¥³¥ó¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¾ï²¹ÀÜ¹çIFB¤ÇÀ®¸ù
SHW Tech³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¦¹ñÎ©À®¸ùÂç³Ø¡¦¿åÌî½á¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤ÈSHW Tech¤¬ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¡¢IFB¡ÊIon Flow Bonding¡Ë¥¼¥í¥ì¥Ç¥£ー¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëSiC¤È¥·¥ê¥³¥ó¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Ï¾ï²¹ÀÜ¹ç¤¬¡Ö¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºàÎÁ¤ÎÄ¾ÀÜÀÜ¹ç¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²½³ØÅª»À²½Ëì´Ô¸µ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»À²½ËìÆâÉô¤«¤é»ÀÁÇ¡¦ÃºÁÇ¤ò¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç½üµî¤·¡¢¹â³èÀÉ½ÌÌ¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ëIFBµ»½Ñ¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëSiC¤Î¿·¤·¤¤¼ÂÁõµ»½Ñ³«È¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢SiC-Si¤ª¤è¤Ó¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢-SiC¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê°Û¼ïºàÎÁÀÜ¹ç¤Î°ÂÄê¼Â¾Ú¤òÃ£À®¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÀ½ÉÊ²½¤Ø¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
SiC¡ÊÃº²½¥±¥¤ÁÇ¡Ë¤Ï¡¢¹âÂÑ°µ¡¦¹âÂÑÇ®À¤ÈÄãÂ»¼ºÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Ç¡¢EV¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ê»²¹Í¡§IEA¡ÖGlobal EV Outlook¡×¡¢Yole Intelligence¡ÖPower SiC Report¡×¡Ë¡£
°ìÊý¤ÇSiC¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹Å¤¯²½³ØÅª¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤Î¾ï²¹ÀÜ¹ç¤Ï½¾Íèµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
SHW Tech¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖIFB¡ÊIon Flow Bonding¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£¿¿¶õ¥×¥é¥º¥Þ½èÍý¤Ë¤è¤êÉ½ÌÌ¤Î»À²½Ëì¤ò¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç½üµî¤·¡¢¼¼²¹¶áËµ¡¦Äã²Ù½Å¤ÇÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº¤Æñ¤À¤Ã¤¿°Û¼ïºàÎÁÀÜ¹ç¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
º£²ó¡¢IFBµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê SiC-Si ¤ª¤è¤Ó ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢-SiC ¤Î¾ï²¹ÀÜ¹ç¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SiC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤ä3¼¡¸µ¼ÂÁõµ»½Ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×µ»½Ñ¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢SiC-GaN¡¢Ga2O₃¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ´Ö¤ÎÀÜ¹ç¤ä¡¢¥¬¥é¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥¶¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¤â¸¦µæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EV¸þ¤±¥Ñ¥ïー¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¹âÂ®ÄÌ¿®¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÑÅÅ¸»¡¢¸÷³Ø¡¦¹âÂÑ´Ä¶¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¼ÂÁõ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SHW Tech¤ÏÁõÃÖ¥áー¥«ー¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸¦µæ»îºî¤«¤éÎÌ»º¸¡¾Ú¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSHW Tech³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹ÅÄ¸ü¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
SiC¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×ºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¹©¡¦ÀÜ¹ç¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢IFBµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê SiC-Si ¤È ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢-SiC ¤Î¾ï²¹ÀÜ¹ç¤ò¼Â¾Ú¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤ä3D¼ÂÁõ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ç¤¹¡£IFB¤Ï»À²½Ëì¤ò¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀÜ¹ç¤·¶âÂ°¥Ñ¥Ã¥É¤ò»À²½Ëì¥ì¥¹¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹âÌ©ÅÙ3D¼ÂÁõ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
SHW Tech³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½ÌÌ½èÍý¡¦ÀÜ¹çµ»½Ñ¡¦¸¡ººµ»½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡ÊÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÁõÃÖ¡¦¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô
¡¦ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§Ä¹ÅÄ¡¡¸ü
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀÜ¹çÁõÃÖ¤Î³«È¯À½Â¤ÈÎÇä¡¢¸¡ººÁõÃÖÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¡×ËçÍÕ¹âÂ®¥¢¥Ëー¥ëÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¦¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.shwtechjp.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
SHW Tech³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÌÃ´Åö¼Ô¡Í¡¡Ä¹ÅÄ
¡ÌE-mail¡Íinfo@shwtechjp.com
¼ã¤·¤¯¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê