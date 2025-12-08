¥³¥³¥«¥é¡¢¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¦Æ±»öÎã¤ò¸ø³«
¥³¥³¥«¥é¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢CEO :Âç¸¶½¨´ð °Ê²¼ ¥³¥³¥«¥é¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤¿¡ÖÍÜ±ÕÅÚ¹Ì¤«¤éÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨»öÎã¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢¤è¤êÅ¬¤·¤¿¼êË¡¡¢µÚ¤ÓºÏÇÝ´Ä¶¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¿Ê¹Ô¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢ºî¶È¤ÎÉ¸½à²½¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢À¸»º¸½¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÍÜ±ÕÅÚ¹ÌºÏÇÝ¤Ç¤ÏºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¡¢´Ä¶À©¸æ·¿ÇÀ¶È¤äÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÈï³²Áý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÍÜ±ÕÅÚ¹ÌºÏÇÝ¤«¤éÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤äÀßÈ÷Í×·ï¤äÈñÍÑ´¶¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤ÎÀ¼¤âÅö¼Ò¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥³¥«¥é¤Ï¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤È¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À¸»º¼Ô¤Î¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÀ°Íý¤·¡¢»öÎã¤Î¸ø³«¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»öÎã¤Î³µÍ×
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÍÜ±ÕÅÚ¹Ì¡×¤«¤é¡¢¡ÖÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¡Ê¥Ð¥Ã¥°ºÏÇÝ¡Ë¡×¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¹àÌÜ¤òÀ°Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½é´ü½àÈ÷
¡¦»ÈÍÑ»ñºà¡¦ÀßÈ÷¹½À®
¡¦Æ³Æþ～ºÏÇÝÊýË¡
¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ò¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÊý¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤Ï¡¢ºî¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÆ¸½À¤â¹â¤¯¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤Êý¼°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥³¥«¥éÀ½ÉÊ¤ÎÅ¬¹çÀ
¥³¥³¥«¥é¤Î¥³¥³¥Ôー¥ÈÇÝÃÏ¡ÖCP¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÀºÌ©¤Ê¸«¶Ë¤á¡¢½ÏÀ®´ÉÍý¡¢Î³ÅÙ´ÉÍý¡¢»°Áê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¢²þÎÉ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤Ð¤é¤Ä¤¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ¤¨¤ëÀ½ÉÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÜ±Õ³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤Ë¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¡¦¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¿åÊ¬¼ûÍ×¤¬¹â¤¤ºîÊª¸þ¤±¤ËÀß·×¤·¤¿¡ÖCP4¡×¤Ï¡¢¶Ñ°ì¤ÊËÄÄ¥À¤ÈÇÓ¿åÀ¤òÈ÷¤¨¡¢´Ä¶ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ºÏÇÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿ÂÞ¤Î¤ß¤ò¸ò´¹¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥³¥³¥«¥é¸ø¼°HP URL(https://cococara.jp/support/aYIHWYw7)¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êº¸¡ËÍÜ±ÕÅÚ¹Ì¤«¤é¡Ê±¦¡Ë³ÖÎ¥ºÏÇÝ¡¡¤Ø¤ÎÀÚÂØ¤¨¡¡Ï¡¾ÂÇÀ±à¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¡ã»öÎã³µÍ×¡ä
ÍÜ±ÕÅÚ¹Ì¤Ç¼ýÎÌ¤¬6³ä¸º¤Î´íµ¡¡¢¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó»ØÆ³¤Î¤â¤È ¡Ö¥³¥³¥«¥é¥Ôー¥È ¡ß ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯³ÖÎ¥ºÏÇÝ¡×¤Ø°Ü¹Ô¡¡¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¡¦Ï¡¾ÂÇÀ±àÍÍ¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¢£ ¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¡¦Ï¡¾ÂÇÀ±à¡¡¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¡¡ÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤ËÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ¹Ì¤Ç¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤È¡¢¿å¤¬»Ä¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Â¤¬³ä¤ì¤¿¤ê¡¢·Ô¤¬Í¾·×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÖÎ¥ºÏÇÝ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¿å¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ÈîÎÁ¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤ËºÏÇÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ýÎÌ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
µ»öÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://cococara.jp/cases/case/hasunuma_delphy)¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸ø¼°HP¡§https://delphyj.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡
»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cococara.jp/cases/case/hasunuma_delphy
¡ãº£¸å¤ÎÅö¼Ò¤Î¼èÁÈÊý¿Ë¡ä
¥³¥³¥«¥é¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤ÈÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÏÇÝ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ä¸¡Æ¤¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢À¸»º¼Ô¤¬¼«¤é¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÏÇÝÊý¼°¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂç±«Èï³²¤äÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ºÏÇÝÊý¼°¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Æü¡¹Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ cococaRa LLC.¡Ê¥³¥³¥«¥é ¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Âç¸¶½¨´ð
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1 µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó ¥µ¥¦¥¹3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2016Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥³¥³¥«¥é¥Ôー¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä ¡¢ÅÚ¾í²þÎÉºà¤ÎÈÎÇä¡¢¤½¤ÎÂ¾¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
¸ø¼°HP ¡§ https://cococara.jp/(https://cococara.jp/)
»ö¶È³µÍ×¡§
¥³¥³¥«¥é¤Ï¡ÖÇÀ¶È¤ò¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»ÜÀß±à·ÝÇÝÅÚ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥³¥«¥é¥Ôー¥È¡×¤Î´ë²è¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤ä¡¢ÅÚ¾í²þÎÉºà¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÇÀ¶È»ñºà¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Æî¥¤¥ó¥É¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÈÎÇäµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï270°Ê¾å¤ÎÀ¸»º¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£