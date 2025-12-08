¡Ú2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¡Û´ë¶È¤Î¶õµ¤¤ò¡í¤ª»î¤·¡í¤Ç¤¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¡ÖÆëÀ÷¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÅ¾¿¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤¬´ë¶È¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë"¤ª»î¤·"Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢iOS/Android¸þ¤±¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ò¡Ö½Å¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ï¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁªÂò¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºß³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¥¢¥×¥ê²½¤ÎÇØ·Ê¡§¡ÖÅ¾¿¦¡×¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ø
¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢WebÈÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ËÇº¤àµá¿¦¼ÔÍÍ¤È¡¢¡ÖÁá´üÎ¥¿¦¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ¥³¥¹¥È¡×¤ËÇº¤à´ë¶ÈÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏPC¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¸½¿¦¤ÇË»¤·¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²ñ¼ÒÃµ¤·¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È
¥¢¥×¥êÈÇ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Î¡Ö¤ª»î¤·Æþ¼Ò¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤«¤éÃµ¤»¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊUI ¾ò·ï¸¡º÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¼Ì¿¿¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë´ë¶È¤òÁª¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òºÎÍÑÍ½Äê¡£ÄÌ¶ÐÃæ¤ä¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¸õÊä¤òÃµ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Á¥ã¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÆüÄøÄ´À° ´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç´°·ë¡£¡Ö¤ª»î¤·¡×¤ÎÆüÄøÄ´À°¤â¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼«Ê¬¤Î¡ÖÆëÀ÷¤á¤ëÅÙ¡×¤ò²Ä»ë²½ ¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆþÎÏ¤Î¼ê·Ú¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Ö¸þÀ¤È´ë¶È¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥¢¥×¥ê²½¤Ë¤è¤êµá¿¦¼Ô¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀøºßÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á: ¡Öº£¤¹¤°Å¾¿¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ëÁØ¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å: ¤ª»î¤·´ü´Ö¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃåÎ¨¸þ¾å¡¦ºÎÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ú¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Û 2026Ç¯2·î¡ÊiOS / AndroidÆ±»þ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë
¡Ö¤ª¤¿¤á¤·Å¾¿¦¡×¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯¿Í¤È´ë¶È¤Î¹¬¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤Ï¡¢MarTech¡Ê¥Þー¥Æ¥Ã¥¯¡Ë´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÉé¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
