¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¤Ç¤¢¤ëÅÔ²ñ¤Î³¹Ãæ²áÁÂÂÐºö¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡£½÷À²Û»Ò¿¦¿Í¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥¤²Û»ÒÀìÌçÅ¹¤òËÃæ»Ô¤Î²áÁÂ¥¨¥ê¥¢¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
Åö³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥Á¥ó¥¨¥Ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢°Ê²¼¥¥Ã¥Á¥ó¥¨¥Ì¡Ë¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸Ä¿Í»ö¶È½ê¡¦¥½¥¤¥ë¡ÊÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¡ÂåÉ½¡§¶â¿¹¹¬»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢»º¶È¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¿©¤Ç¹Ô¤¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤ä¡Ö²áÁÂÂÐºö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÍÎ²Û»Ò¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿SACHIKO-KANAMORI¥Ñ¥¤²Û»Ò¸¦µæ½ê¤ò2025Ç¯12·î12Æü¸áÁ°10»þ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è²ÝÂê¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÇÀ¸¶È¤ò¤¿¤Æ¤ë»ö¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³«¶È¤¹¤ëÇØ·Ê
Æ±²Û»ÒÅ¹ÊÞ¤Î½êºß¾ì½ê¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»ÔËÆîÄ®À¾¡£Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¸ý¤Ï2025Ç¯¤Ë4000¿Í¤È5Ç¯Á°¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ5¡ó¸º¾¯¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤á¤Å¤é¤¤ÃÏ°è¡£¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤Ï33.4¡ó¤È¹â¤¯¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î29.3¡ó¡ÊÅý·×¶É¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥½¥¤¥ëÂåÉ½¤Î¶â¿¹¹¬»Ò¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¨¥Ì¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¹âÃÎ¸©¤Î¸Â³¦½¸ÍîÂÐºö»ö¶È¤Î¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤³¤½¡¢¿©¤ÎÌòÌÜ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó³«¶È¤ÎÆ°µ¡¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤ËºÅ¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾ËüÇî¤Î»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂçºå¤Î°ì³Ñ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÔ²ñ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¡£¤³¤ÎÈèÊÀ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅÔ»Ô·×²è¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¥°¥é¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½Ä¼´¡§¿Í¸ý¡¢²£¼´¡§Ç¯¡Ë
ËÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤¯¡Ö³¹Ãæ²áÁÂ¡×¤Î¸½¾õ
2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤¯ÂçºåÉÜËÃæ»ÔËÆîÄ®À¾¥¨¥ê¥¢¡£
Æ±ÃÏ°è¤Ï£µÇ¯Á°¤«¤é£µ¡ó¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤È¸À¤Ã¤¿Âç¤¤Ê³«È¯¤â¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢º£¸å¤â»õ»ß¤«¤é¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
Æ±¥¨¥ê¥¢¤ÎÇ¯ÎðÊÌËÀ¥°¥é¥Õ¡Ê2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤è¤ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½Ä¼´¡§¿Í¿ô¡¢²£¼´¡§Ç¯Îð¤Ç±¦Ã¼¤¬75ºÐ°Ê¾å¤«¤é½ç¤Ë5ºÐ¤º¤Ä²¼¤¬¤ë¡Ë
65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤Ï33.4¡ó¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ29.3¡ó¤è¤ê¹â¤¤¡£
¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾Æþ¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Æ±ÃÏ°è¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¸Â³¦½¸Íî¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¸²Ãø¤ÊÃÏ°è¡£
¢¡³¹Ãæ²áÁÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¿©¤¬½ÐÍè¤ë»öÊÁ
²áÁÂÃÏ¤Î¿©¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¡ÖÇãÊªº¤Æñ¼Ô¡×¤ÎÁý²Ã¡¢ÃÏ¸µ¾¦Å¹¤Î¸º¾¯¤äÊÄÅ¹¡¢°ÜÆ°ÈÎÇä¤äÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¿©Ê¸²½¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤È°Û¤Ê¤êÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¿ô¤Ï¤¢¤êÍøÊØÀ¤Ë¤Ï»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÊýÆ±ÍÍ°ì¿Í½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¡¢¼«Á³¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥¨¥Ì¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¿©»ÜÀß¤ò´ö¤Ä¤«ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¹âÃÎ¸©ÆàÈ¾ÍøÄ®¤Î¹âÎð¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¿©ÈÎÇä»ÜÀß¡ÖÆàÈ¾Íø¤Î¤ª¤«¤Ã¤Æ¡×¡¢Æ±¤¸¤¯¹âÃÎ¸©ÂôÅÏ¤Ë¤¢¤ëÃãÇÀ±à¤¬±Ä¤à¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Ç¤¹¡£¥½¥¤¥ëÂåÉ½¤Î¶â¿¹¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤ËÉëÇ¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢³«¶ÈÁ°¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¿ô¤«·îÂÚºß¤·¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤¬¿Í¤È¿Í¤ò¥Ä¥Ê¥°¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¡Ö¿©¤Î¤â¤Ä¥Ñ¥ïー¡×¤ò¡¢¤³¤Î³¹Ãæ²áÁÂ¤ÎÃÏ¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¸µ¡¹²Û»Ò¿¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê´ÅÌ£¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥Ñ¥¤²Û»Ò¤È¤¤¤¦¥Äー¥ë¤ÇÃÏ°è¤òÈþÌ£¤·¤¤¹á¤ê¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤æ¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ¸©ÆàÈ¾ÍøÄ®¤Î±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆàÈ¾Íø¤Î¤ª¤«¤Ã¤Æ¡×¡£ÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¾ì¤ò¡¢ÃÏ¸µ¼çÉØ¤¿¤Á¤Î¤ªÁÚºÚ¤¬¾Ð´é¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
ÆüËÜ¤Î¥Àー¥¸¥ê¥ó¤ÈÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬Îã¤¨¤¿¹âÃÎ¡¦ÂôÅÏ¤Ë¤¢¤ëÃãÇÀ²È¤¬±Ä¤à¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¡×¡£¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËèÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ñ¥¤²Û»Ò¸¦µæ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶â¿¹¹¬»Ò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥Ñ¥¤²Û»Ò¤ËÅÒ¤±¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
ÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤Ç²ò·è¤Î»å¸ý¤òµá¤á¤ë¡£
¥½¥¤¥ëÂåÉ½¤Î¶â¿¹¤Ï¡¢´û½Ò¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÆñ¤·¤¤Î©ÃÏ¤ÇÅ¹¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÌµÍý¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä²Û»Ò²°¤Ê¤ÉÏÀ³°¤È¡¢Å¹Á°¤òÄÌ¤ë¿Í¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬ÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷Ãæ¤Î¹©Ë¼¤Ë¾Ð´é¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢´õË¾¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÂç¿Í¤ò²Û»Ò¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Ð¸÷¤Ï¸«¤¨¤ë¤È¡£¡×
¾®¤µ¤Ê¥é¥Ü¤«¤é¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ò½Å¤Í¤Æ¤æ¤¯¡£
¡ùÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ
¤½¤ó¤Ê¥½¥¤¥ë¡¦¶â¿¹¤¬ºî¤ê¤¢¤²¤ë´Î¿´¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Ð¥¿ー¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÞ¹þ¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥¨¡Ê¥Ïー¥È·¿¤Î¥Ñ¥¤¡Ë¤òÌ£°ã¤¤¤Ç5～8¼ï¡¢±öÌ£¤Î¥Ñ¥¤¤¬¼ïÁ°¸å¡¢6～8¼ï¤ÎÎý¤ê¹þ¤ß¥Ñ¥¤¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë½¤¹Ô¤·¤¿ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿Ì£ºî¤ê¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°ÄÌ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ä·Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âµþÅÔ»ºÈó²ÃÇ®¤Î´Å¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ñ»º¾®ÇþÊ´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤Ë°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤Ì£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5～6¸ÄÆþ¤ê¤Ç300±ßÁ°¸å¤È¡¢Ç¯¶â¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ç¤â¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¥»ー¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¤À¤«¤é½ÐÍè¤ë²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êºî¶È¤Ç°ì¤Ä°ì¤ÄÀÞ¤ê¹þ¤ß¡¢¾Æ¤¾å¤²¤¿¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ë¥ß¥¨¡Ê¸»»á¥Ñ¥¤¡Ë¤¬Çä¤ê¡£Ç¯Îð¤Î¹â¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¥Ñ¥¤¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÀÞ¹þ¥Ñ¥¤¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥µ¥Ö¥ì¡ÊÎý¤ê¹þ¤ß¥Ñ¥¤¡Ë¤âÊ»¤»¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÃã¤Î¤ª¶¡¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²Á³Ê¤â5～6¸ÄÆþ¤ê¤Ç300±ßÁ°¸å¤È°Â¤á¤ËÀßÄê¡£
Å¹ÊÞ´ÇÈÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿²¹¤«¤¤·Á¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ùº£¸å¤ÎÌÜÉ¸
¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËè½µ¶âÍËÆü¤Î¸áÁ°10»þ～¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î½µ°ì²ó¤Î¥Úー¥¹¤ÇÃÏ°è¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë±Ä¶ÈÆü¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ñ¥¤²Û»Ò¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â³Ú¤·¤á¤ëÆ°Êª·Á¤Î¤â¤Î¤òÈÎÇä¤òÁý¤ä¤·¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤¤ª²Û»Ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¼ïÎà¤ä¤½¤ÎÂ¾¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¤âÈÎÇäÉÊÌÜ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥Ñ¥¤²Û»Ò²°¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¾®¤µ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤¬Ã´¤¦³¹Ãæ²áÁÂÂÐºö¤Ø°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿ÌÀ¤ë¤¯³èµ¤¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーÁÏÀ¸¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£