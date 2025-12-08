NanoFrontier³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼·½½¼·¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¶¶½ºâÃÄ¡ÖÂè28²ó ¼·½½¼·¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹½õÀ®¶â¡×¤ËºÎÂò
NanoFrontier³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å À¿Ìé¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼·½½¼·¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¶¶½ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè28²ó ¼·½½¼·¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹½õÀ®¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ëÆÃÄêPFAS¡ÊPFOA¡¦PFOSÅù¡Ë¤òÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸¡½Ð²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ê¥ÎÎ³»ÒÀ¸À®µ»½Ñ¤¬¡¢¿·µ¬À¡¦ÆÈÁÏÀ¡¦»ö¶ÈÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ½õÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÎÏ¢Â³ÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢PFAS±øÀ÷¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È°ÂÁ´¤Ê¿å´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼·½½¼·¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹½õÀ®¶â¡×¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤ª¤è¤ÓÅìËÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È¿¶¶½¤È¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼·½½¼·¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¶¶½ºâÃÄ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿½é´üÃÊ³¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½õÀ®¶â¤Ï¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢»º³Ø´±¶â¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìËÌ¤«¤éÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÍýÍ³
PFAS¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿²½³ØÆÃÀ¤«¤éÉý¹¤¤»º¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢PFOA¡¦PFOS¤òÃæ¿´¤Ë·ò¹¯±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸·³Ê¤Ê¿å¼Áµ¬À©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï50ppt°Ê²¼¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¿×Â®¤ËÆÃÄêPFAS¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÊ¬ÀÏË¡¤Ï¹â³Û¤ÊÁõÃÖ¤È¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Â¨»þÀ¤äÄãÇ»ÅÙ¸¡½Ð¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖÆÃÄêPFAS¸¡½ÐÍÑÍµ¡¥Ê¥Î¿§ÁÇ¡×¤Ï¡¢Æñ¿åÍÏÀÍµ¡¿§ÁÇ¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½¤·¡¢¿åÃæ¤Ë°ÂÄêÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§Ä´ÊÑ²½¤Î¤ß¤ÇÄãÇ»ÅÙPFAS¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÎÌ»º¤È°ÂÄê¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¹âÅÙ¤Ê¥Ê¥ÎºàÎÁÏ¢Â³ÀºÀ½µ»½Ñ¤Ï¡¢²½¹çÊª¤´¤È¤ËÎ³»Ò·ÁÀ®¾ò·ï¤òÀºÌ©À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤ÆÈÁÏÀ¤Èµ»½ÑÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Îµ¬À©¶¯²½¤ËÈ¼¤¤PFAS¸¡½Ðµ»½Ñ¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ËÜµ»½Ñ¤Ï´Ä¶±øÀ÷¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È°ÂÁ´¤Ê¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎºÎÂò¤Ï¡¢PFASÌäÂê¤È¤¤¤¦ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½µ»½Ñ¤ÈÏ¢Â³¥×¥í¥»¥¹¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àPFAS¸¡½Ð¡É¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾åÀ¿Ìé¡Ë
¼·½½¼·¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊºÎÂò³µÍ×¡Ë
Ì¾¾Î¡§ Âè28²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë ¼·½½¼·¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹½õÀ®¶â
¼çºÅ¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¼·½½¼·¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¶¶½ºâÃÄ
ÌÜÅª¡§ µÜ¾ë¸©Æâ¤Î»º¶È¿¶¶½¡¦·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³×¿·Åª»ö¶È¡¦¿·µ¬µ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð»Ù±ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.77bsf.or.jp/recruitment/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§NanoFrontier³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å À¿Ìé
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÊÒÊ¿2-1-1 ÅìËÌÂç³Ø»º³ØÏ¢·ÈÀèÃ¼ºàÎÁ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー215¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î7Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿»îÌôÉÊ¡¦µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÎÀ½Â¤¼õÂ÷¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÄó¶¡
- Íµ¡¥Ê¥ÎÎ³»Ò²½µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¶¡Í¿¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nanofrontier.jp