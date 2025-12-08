¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ê¥¾ー¥È ¥Ú¥ë¥Æ¥£¥« ÄáÀî¡ÛLINE²ñ°÷¸ÂÄê´ë²è!!Ê¿Æü¤Ï¡ÈÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¡É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¢ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¢ö12/8¤è¤êÄÌ¾ï¡Ö2»þ´Ö¡×¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤¬Ê¿Æü13:00°Ê¹ß¡Ø»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡Ù¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
Í£°ìÌµÆó¤Î¸Þ´¶¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¡
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇËèÆü»Å¹þ¤à¡ØÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤ä¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Æ¤Î©¤Æ¡Ø¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Þ´¶¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ê¥¾ー¥È ¥Ú¥ë¥Æ¥£¥«¡×¡£
¤³¤ÎÅÙÄáÀîÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～ 2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤ÆÊ¿Æü13:00°Ê¹ß¤Ï2»þ´ÖÀ©¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÅ±ÇÑ¡£
¡Ö»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡×¤Ç¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ëLINE²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡úLINE¥¯ー¥Ý¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lin.ee/D18ZYsC
¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇËèÆü»Å¹þ¤àÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Î¿©´¶¤Ç¥½ー¥¹¤È¤ÎÍí¤ß¤¬È´·²¤Ê¡ÖÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ï¤¼¤Ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥åー¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ø»¤¤ê¤¿¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¡Ù¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¥Ð¥¸¥ë¤ò»¤¤Ã¤Æ¡¢¥½ー¥¹ºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¡ª
¥Ð¥¸¥ë¤ò»¤¤ê¤Ê¤¬¤éË¤«¤Ê¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¹¹¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¥½ー¥¹¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍÒ¾Æ¤¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã
¡ÖÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÍÒ¾Æ¤¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤Ï¡¢ÀÝ»á500ÅÙ¤Î¹â²¹³ø¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥ÃÃæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡ª¾Æ¤Î©¤Æ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤âË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥«¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ºÇ¾åµé¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー
Ìó12m¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥ê¥Ã¥×¥Ö¥ê¥åー¤ÎËÜ³ÊàÝàê¤«¤é¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥¢¥ì¥ó¥¸¥é¥Æ¡¢12¼ï¤ÎÃãÍÕ¡¢¹¹¤Ë¥â¥Ê¥ó¼Ò¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤à¥Õ¥ìー¥Ðー¥½ー¥À¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Á´48¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥É¥ë¥Á¥§¡õÅ¹Æâ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿¥¸¥§¥éー¥È
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¥¹¥¤ー¥Ä¤â½¼¼Â¢ö
Ç»¸ü¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤È¥¯¥êー¥à¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¡Öçõ¤Î¥°¥é¥¹¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤Ê¤É¤Î¡Ø¼«²ÈÀ½¥É¥ë¥Á¥§¡Ù¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÇ»¸ü¥Ð¥Ë¥é¡×¤ä¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¡Ö¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«»ÀÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¡Ö¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢Å¹Æâ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¥¸¥§¥éー¥È¡Ù¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©¸å¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸Þ´¶¤ò¤¯¤¹¤°¤ë½¼¼Â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
LINE²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡§»þ´ÖÌµÀ©¸Â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
=== ¼Â»Ü´ü´Ö ===
¡¦2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～ 2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
=== ³µÍ× ===
¡¦LINE²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê Ê¿Æü13:00°Ê¹ß¤Ï»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
=== ¤´ÍøÍÑÊýË¡ ===
¡¦LINE²èÌÌ¤è¤ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÆþÅ¹»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
=== Å¹ÊÞ¾ðÊó ===
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¥Ú¥ë¥Æ¥£¥« ÄáÀî
¡¦½»½ê¡§¢©195-0062 ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÂçÂ¢Ä®188
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～23:00¡ÊLO 22:00¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§042-737-7078
¡¦ÀÊ¿ô¡§100ÀÊ
¡¦HP¡§https://nilax.jp/store/91
¡¦LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lin.ee/KqEh4Gg
=== Ãí°Õ»ö¹à ===
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÅÚÆü½Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
