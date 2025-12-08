¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡§¡Ö¿¯Æþ¸å¡×¤ÎÂÐºö¤Ø - ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢»þÂå¤Î¿·¾ï¼±¤ò²òÀâ¤¹¤ëÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¥»¥ß¥ÊーÆ°²è¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥Ã¥È¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤È¥»¥¥å¥¢¥¨¥âー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡Öº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤EDRÆþÌç EDR¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Þ¤Ç¡×¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬2025Ç¯11·î28Æü¤è¤êÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¥Úー¥¸¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àEDR¤ÎÉ¬Í×À¤È¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤Ê¤¼º£¡¢EDR¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤«
¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ï¤â¤Ï¤ä½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¥½¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹¶·â¼êË¡¤Ï¡Ö¿¯Æþ¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅÙ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÄ¹´ü´ÖÀøÉú¤·¤¿¤ê¾ðÊó¤òÀà¼è¤·¤¿¤ê¡¢Á´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò³È»¶¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¶³¦·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡Ö¿¯ÆþÁ°¡×¤ÎËÉ¸æ¤¬Ìò³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¿¯Æþ¤òµö¤·¤¿¸å¤ÎÂÐºö¡×¤ò¤¤¤«¤Ë¿×Â®¤Ë¹Ô¤¦¤«¤¬»ö¶È·ÑÂ³¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥ÊーÆ°²è¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¾ï¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î³Î¤«¤ÊÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥ß¥ÊーÆ°²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ÜºÙ¡Ë
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ËÇº¤à·Ð±ÄÁØ¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾ð¥·¥¹Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ºÇ¿·¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÂÐºö¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÎ·ÏÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1-1. ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¸½¾õ¡§¤Ê¤¼¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ²½¡×¤ò²òÀâ¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÉ³²ò¤¡¢ÁÈ¿¥²½¡¦Ê¬¶È²½¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1-2. ¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈEDR¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊAV¡Ë: ¡Ö¿¯ÆþÁ°¡×¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢´ûÃÎ¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÆÃÄê¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÌò³ä¤È¸Â³¦¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
EDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë: ¡Ö¿¯Æþ¸å¡×¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ã¼ËöÆâÉô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ¿³¤ÊµóÆ°¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°Æ°Åª¤ÊËÉ¸æ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¡¢¤Ê¤¼Î¾Êý¤¬É¬Í×¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1-3. EDR¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ÈËÉ¸æ¤ÎÌò³ä
Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ: EDR¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¥Ùー¥¹¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ì¥¹¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷³ÈÂç¤ÎËÉ»ß¤ÈÉüµì: ´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤é³ÖÎ¥¡ÊÉõ¤¸¹þ¤á¡Ë¤·¡¢¿×Â®¤Ê¸¶°øµæÌÀ¤ÈÉüµì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1-4. º£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëEDRÀ½ÉÊ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëEDRÀ½ÉÊ¤Î¶ñÂÎÅª¤Êµ¡Ç½¤ÈÆÃÄ§¤òÈæ³Ó²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Microsoft Defender for Endpoint: Microsoft Defender¥·¥êー¥º¤ÎËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢EDR¤È¤·¤Æ¤È¤¯¤ËÍ¥¤ì¤¿3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
SentinelOne: ¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¼«Î§Åª¤Ê¸¡ÃÎ¤ÈÂÐ±þ¡ÊAutonomous Response¡Ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¶¯¤ß¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
SOC¤ÎÉ¬Í×À: EDR¤¬½Ð¤¹ÂçÎÌ¤Î¥¢¥éー¥È¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊSOC¡ÊSecurity Operations Center¡Ë¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼Ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥Ã¥È¥ï¥ó
¥¦¥£¥Ã¥È¥ï¥ó¤Ï¡¢¥²ー¥à±¿±ÄÊä½õ¶ÈÌ³¤ä¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¾®´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é24»þ´Ö365Æü¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô¡ÊSOC¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂå¹Ô¤¹¤ëÅý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://wit-one.co.jp/
¥»¥¥å¥¢¥¨¥âー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥»¥¥å¥¢¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È±¿ÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£Microsoft Defender XDR¤ÎSOC±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢AWS WAF/Azure WAF/Cloud Armor¤Ê¤É¤ÎWAFÆ³Æþ¡¦SOC±¿ÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«¤ÈºÇ¿·¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ÜµÒ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.secureemotion.com/
