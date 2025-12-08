¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤òTORCHES¡Ê¥Èー¥Áー¥º¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ
TORCHES³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§çÐÆáÎæ·ò¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖTORCHES¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖTORCHES¡Ê¥Èー¥Áー¥º¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¾ëÅÄÍ¥¡Ê¤·¤í¤¿¡¦¤æ¤¦¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊCM¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê
TORCHES¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ë¡¢Åô¤ê¤ò¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢Ëá¤«¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤ÈÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ï¡¢TORCHES¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë»ñ»º±¿ÍÑÂÎ¸³¡×¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ø³«Æ°²è¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥¤¥áー¥¸Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó¤¬¾¾ÌÀ¡Ê¥Èー¥Á¡Ë¤ò¼ê¤Ë¡ÖÅê»ñ¤Ë¡¢Åô¤ê¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÅÐ¾ì¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ËÌÀ¤ë¤µ¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤¯TORCHES¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jVhA88MO4UE ]
¢£¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2003Ç¯ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¥É¥é¥Þ¡ØROOKIES¡Ù¡ØSPEC¡Ù¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ê¸ì¤ê¼ê¡Ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°¡¿Í¡Ù¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹JP¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£
ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡Ù¥Èー¥ÈÌò¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç±é¤¸¡¢Âè65²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë´äÃ«»þ»Ò¾Þ¾©Îå¾Þ¤äÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¹ñºÝ¸ø±é¡Ö4Stars¡×¤Ë¤âÏ¢Â³½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÀ©ºî³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢2016Ç¯¤Ë±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥åー¡£2023Ç¯¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ù¤Ç¤Ï±é½Ð¡¦¼ç±é¡¦ÊÌÌò¤Î¡Ö°ÛÎã¤Î»°ÅáÎ®¡×¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPRETTY WOMAN¡Ù¤Ç¤Ï½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤ÎÆüËÜ¾å±éÂæËÜ¡¦Ìõ»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ TORCHES¡Ê¥Èー¥Áー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TORCHES¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬
Ä¹Ç¯¡ÈÅÚÃÏ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¡É¤ò³è¤«¤·¡¢
1¸ý1Ëü±ß¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾ :
¡ÖTORCHES¡Ê¥Èー¥Áー¥º¡Ë¡×ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥³¥ó¥»¥×¥È :
¡ÖÅê»ñ¤Ë¡¢Åô¤ê¤ò¡£¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.torches.fund/
¡ÚTORCHES³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TORCHES³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©770-0832¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô»ûÅçËÜÄ®Åì»°ÃúÌÜ12ÈÖ6¹æ ÆÁÅç±ØÁ°ßÀ¸ý¥Ó¥ë7³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò çÐÆáÎæ ·ò¿Í
»ñËÜ¶â¡§100,000,000±ß
ÅÐÏ¿ÌÈµö¡§ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¡»Í¹ñºâÌ³¶É(¶â¾¦)Âè25¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¡¡ÆÁÅç¸©¡¡Âè2¹æ ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¼ïÊÌ¡¡
Âè1¹æ»ö¶È¡¦Âè2¹æ»ö¶È(ÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦)
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡ÆÁÅç¸©ÃÎ»ö(1)Âè3197¹æ
³ô¼ç¡§¥¨¥à¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò(100%)
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.torches.fund