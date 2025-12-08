¡Ú½ÕÆü°æ»Ô¡Û¥¤ー¥¢¥¹½ÕÆü°æ¤ÇÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡IJOOZ¤¬²ÔÆ¯³«»Ï¡ª
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÅ¸³«¤¹¤ëIJOOZ(¥¢¥¤¥¸¥åー¥¹)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½ÕÆü°æ»ÔºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ú¥¤ー¥¢¥¹½ÕÆü°æ¡Û¤Ë¤Æ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤ー¥¢¥¹½ÕÆü°æ¤Ë¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ëÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡IJOOZ
¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯¡ª´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦¶å½£¡¦Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡¡Û
IJOOZ¤Ï2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿IoT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëËÜÅÚ¤ÇÌó1,400Âæ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢36¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¾åÎ¦°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢»³Íü¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢º´²ì¸©¡¢¹Åç¸©¡¢²¬»³¸©¡¢»³¸ý¸©¤ËÌó1,750Âæ°Ê¾åÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú IJOOZ ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ÎÆÃÄ§ ¡Û
¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤À¸¹Ê¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¡¹¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¡¹¤òÃæ¿´¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Åì³¤¡¢¶å½£¡¢Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÁªÂò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÃÖÀèÌ¾¾Î¡Û
¥¤ー¥¢¥¹½ÕÆü°æ¡¡£ÐÆî½ÐÆþ¸ý
¡ÚÀßÃÖÀè³µÍ×¡Û
Ìó70¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õー¥É¥Ûー¥ë¡¦Âç·¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÅ¹¤Ê¤É¡¢Çã¤¤Êª¡¦°û¿©¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤¬°ì¤«½ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½ÕÆü°æ»ÔºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡£¡ÖKASUGAINATURELINK～ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ò·ë¤Ö¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤òµý¼õ¤¹¤ë～¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÁõ¤â¼«Á³ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇËèÆü³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ú½»½ê¡Û
°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÏ»¸®²°Ä®»úÅìµÖ22
¡ÚHP¡Û
https://kasugai.iias.jp/
¡ÚIJOOZ ÀßÃÖ¾ì½ê°ìÍ÷¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë¡Û
https://goo.gl/maps/GRv7ZxRZJxBJpbCb7
¡Ú²ñ¼ÒURL¡Û
https://www.ijooz.com/
¡ÚInstagram¡Û
https://www.instagram.com/ijooz_jp/
¡ÚX¡Û
https://x.com/ijooz_jp
¡ÚTikTok¡Û
https://www.tiktok.com/@ijooz_jp
¡Ú¿·µ¬ÀßÃÖ°ÍÍê¤ä³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡Û
IJOOZ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à
Email¡§tm-sales@ijooz.co.jp