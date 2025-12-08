LF ResearchÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¸½¾õ 2025¡§ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î²ÃÂ®¡×¤ò¸ø³«
2025Ç¯12·î8ÆüÅìµþÈ¯ - Open Source Summit Japan - ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ Linux Foundation(https://www.linuxfoundation.jp/) ¤ÏËÜÆü¡¢ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖThe State of Open Source Japan 2025: Accelerating business value through strategic open source engagement¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÈÇ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¸ìÈÇ¡ÖÆüËÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¸½¾õ 2025¡§ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î²ÃÂ®¡×¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Linux FoundationÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡°ÂÆÁ¹¸¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯ÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Î·¼È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÁªÂò»è¤«¤é¡¢¶¥ÁèÎÏ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÉ¬¿ÜÍ×·ï¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç69%¤â¤ÎÁÈ¿¥¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥êー¥Àー¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÉÔÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀµ¼°¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤È¡¢¼õÆ°Åª¤ÊÍøÍÑ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»²²Ã¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀïÎ¬Åª¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Linux Foundation¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤òÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ :
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ (±Ñ¸ì): The State of Open Source Japan 2025: Accelerating business value through strategic open source engagement(https://www.linuxfoundation.org/research/world-of-open-source-japan-2025)
ÆüËÜ¸ìÈÇ: ÆüËÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¸½¾õ 2025¡§ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î²ÃÂ®(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/12/world-of-open-source-japan-2025-jp/)
Ãø¼Ô :
- Marco Gerosa, Ph.D., Northern Arizona University
- Adrienn Lawson, Linux Foundation
- ½øÊ¸ - Ê¡°ÂÆÁ¹¸ (Noriaki Fukuyasu), Linux Foundation
³µÍ×
Linux Foundation¤Ï¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖWorld of Open Source Survey (¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÀ¤³¦ : ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÄ´ºº)¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬½ÅÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ÍÂ¸¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¿®ÍêÀ¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÏËÜÈÖ´Ä¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢Àµ¼°¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¢¤½¤·¤ÆÊñ³çÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Î¤º¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï69%¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î54%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤ËÂÐ¤¹¤ë±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ ¥×¥í¥°¥é¥à ¥ª¥Õ¥£¥¹ (OSPO) ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¤ï¤º¤«41%¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¤ï¤º¤«39%¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼Ò¤ÎÎ©¾ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï33%¤Ç¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÎÁý²Ã¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤Æ³Æþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢DevOps¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥¦¥§¥Ö³«È¯¤Ê¤É¤Î´ðÈ×¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ç¤ÏÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â/²¾ÁÛ¸½¼Â (AR/VR)¡¢3D¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢À½Â¤µ»½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ£»¨¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î40%¤¬¼«Æ°¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êñ³çÅª¤ÊÉ¾²Á¼êË¡¤ÎÆ³Æþ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê°ÍÂ¸´Ø·¸¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«35%¡¢¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ò¼êÆ°¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï33%¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï26%¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î47%¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥â¥ó¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥¢ (Common Criteria) ¤¬52%¤È¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«13%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤âÉáÊ×Åª¤«¤ÄÀ¤³¦Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÁË³²¤¹¤ëÃÇÊÒ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤ò¾¦ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Î89%¤¬12»þ´Ö°ÊÆâ¤Î±þÅú¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê (À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï69%)¡¢¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤Î¤è¤ê¹â¤¤´üÂÔÃÍ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÍ½þ¥µ¥Ýー¥È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¡¢µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï45% (À¤³¦¤Ç¤Ï36%)¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò°·¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï43%¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ç¤Ï40%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¡¢Àµ¼°¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È (SLA) ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´ð´´Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤«¤éºÇÂç¸Â¤Î²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²Á¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÎÆ³Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¼õÆ°Åª¤ÊÍøÍÑ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ËÈó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È73%¤¬²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÆ°Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Î56%¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ØÍ¿¤Î¿¼¤µ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¾å¤ÎÍøÅÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·ÏÅª¤ÊÅê»ñ¤Ï¡¢À®½ÏÅÙ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° (44%)¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥êー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ (41%)¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥× (41%) ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ° (¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï52%¡¢Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï44%) ¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ý¥ê¥·ー¤Î·çÇ¡ (51%) ¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ç¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÈÀµ¼°¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÆ³Æþ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯Ëä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë¿·¶½Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀìÌçµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¤Î¶¯¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¡¢Àµ¼°¤ÊÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÊñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¼¨¤¹¼çÍ×¹àÌÜ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ÆüËÜ¤ÎOSS¥È¥ì¥ó¥É
ÆüËÜ´ë¶È¤ÏOSS¤Î²ÁÃÍÇ§¼±¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É
- ²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï69%¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î54%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢74%¤¬¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À®½ÏÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
- ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÆ°¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«26%¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î47%¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÃÎÅªºâ»º (IP) ¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»²²Ã¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢52%¤¬¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëIP¤ÎÉÔ°Â¤ò¡¢44%¤¬Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ëIP¤ÎÉÔ°Â¤òµó¤²¡¢34%¤ÏÅê»ñÂÐ¸ú²Ì (ROI) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¤Ï´ðÈ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤ÏÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ (¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤Ï33¡ó¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î52%¤ò²¼²ó¤ë)¡¢AR/VR¤äÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤Ï¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÍ×µá¤È¾¦ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î°ÍÂ¸
- 89%¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤«¤é¤Î±þÅú»þ´Ö¤È¤·¤Æ12»þ´ÖÌ¤Ëþ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î69%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 45%¤¬Ä¹´ü¥µ¥Ýー¥È¤ÎÊÝ¾Ú¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢35%¤¬ËÜÈÖ´Ä¶¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿×Â®¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Í½þ¥µ¥Ýー¥È¤òÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¡¢µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï45%¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò°·¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï43%¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ç¤Ï40%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¯¤ß¤ÈÀÑ¶ËÅª´ØÍ¿¤Î¸ú²Ì
- AR/VR (39%)¡¢AI/ML¡¢¥¯¥é¥¦¥É (¤½¤ì¤¾¤ì28%) ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
- ¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å (78%)¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê (77%)¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÎ¼±¸þ¾å (74%)¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å (73%) ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ËÈó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢¼õÆ°Åª¤ÊÁÈ¿¥ (56%) ¤è¤ê¤â¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ (73%) ¤Ç¤¹¡£
- ¤Þ¤¿¡¢77%¤¬¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Ï¼«¼Ò¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¿¦¾ì¤Ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢68%¤¬¿Íºà³ÍÆÀ¤ËÍ±×¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÁØ¤Î°Õ¼±¥®¥ã¥Ã¥×
- ·Ð±ÄÁØ (C-suite) ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎOSS¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä´´Éô (70%) ¤Ï¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷ (85%) ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
