2½µ´Ö¤Ç¤Û¤ÜÇÜÁý¡ª¡Ö¤¹¤¤Þ»þ´Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡§¹Ö±é²ñ/¥»¥ß¥ÊーÅù¤Î³«»ÏÁ°¡¦µÙ·ÆÃæ¤Ê¤É¤Ë·¼È¯Æ°²è¤Çµ¤·Ú¤Ë¸«¤Æ³Ø¤Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤Î´±¸øÄ£¤µ¤Þ¡¦ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ë¸æÎé¡ÚÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯12·î7Æü
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¹ñÆâ³°³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿ÌºÒ¡¦É÷¿å³²¡¦³Æ¼ïºÒ³²¡¦Àï²Ò¡¦ÀË½ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÈï³²¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢³ÆÃÏ³Æ°Ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´°ÂÁ´¡¦¤´·ò¹¯¡¦¤´²÷Ìþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÌµÇ°¤Ê¤¬¤é¤ËÅ·¾å¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Âº¤¤¸æÎî¡¦¸æÊ©¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤Ë¤è¤ë¸ø±×À¤Î¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ò¡¢¹Ö±é²ñ¤ä¥»¥ß¥ÊーÅù¤Î³«»ÏÁ°¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡¦10Ê¬µÙ·ÆÃæ¡¦1»þ´Ö¥é¥ó¥ÁµÙ·ÆÃæ¤Ê¤É¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢´±¸øÄ£¤µ¤Þ¤ä³Æ¼ï¸ø±×Ë¡¿Í¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ë·¼È¯Æ°²è¤Ç¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¡Ö¤¹¤¤Þ»þ´Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏ¡¦·¼È¯Æ°²è¤Î¤´Äó¶¡¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯(ÎáÏÂ7Ç¯)12·î7Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î2½µ´Ö¤Ç20¤Û¤É¤Î´±¸øÄ£¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ï¸ø±×Ë¡¿Í¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤«¤é¡¢40¤Û¤É¤Î´±¸øÄ£¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ï¸ø±×Ë¡¿Í¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤ËÇÜÁý¤·¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤äESGÅù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸ø±×À¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏ¡¦·¼È¯Æ°²è¤Î¤´Äó¶¡¤Ê¤É¤òÄº¤¤¤¿³Æ¼ïÃÄÂÎ¤µ¤Þ¡Û
¢¨½çÉÔÆ±
¡¦ºâÌ³¾Ê¤µ¤Þ
¡¦³°Ì³¾Ê¤µ¤Þ
¡¦Ë¡Ì³¾Ê¤µ¤Þ
¡¦´Ñ¸÷Ä£¤µ¤Þ
¡¦¿Í»ö±¡¤µ¤Þ
¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ê¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¤µ¤Þ
¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ê²ÏÀî»öÌ³½ê¡Ë¤µ¤Þ
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤µ¤Þ
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ê°åÌô¶É¡Ë¤µ¤Þ
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÊÏ«Æ¯´ð½à¶É¡Ë¤µ¤Þ
¡¦Æâ³ÕÉÜ¤µ¤Þ
¡¦³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤µ¤Þ
¡¦¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤µ¤Þ
¡¦ÀéÍÕ¸©·Ù»¡ËÜÉô¤µ¤Þ
¡¦»³¸ý¸©·Ù»¡ËÜÉô¤µ¤Þ
¡¦ÂçÊ¬¸©¤µ¤Þ
¡¦ÅìµþÅÔÏ«Æ¯ÁêÃÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤µ¤Þ
¡¦¡ÊÆÈË¡¡Ë¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¤µ¤Þ
¡¦¡Ê¸ø¼Ò¡ËÄ»¼è¸©¿Í¸¢Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤µ¤Þ
¡¦¡Ê¸øºâ¡ËÅìµþÅÔ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¦À¸ºâÃÄ¤µ¤Þ
¡¦¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ó¥ó¥°¶¨²ñ¤µ¤Þ
¡¦¡Ê¸øºâ¡Ë¤È¤ä¤Þ´Ä¶ºâÃÄ¤µ¤Þ
¡¦¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤µ¤Þ¡ÊÆ°²èÄó¶¡¡§¥Õ¥ë¥êー¥ë¤µ¤Þ¡Ë
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ê»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¡ËÇ§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤µ¤Þ
¡¦¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥óÂÐºö¶¨²ñ¤µ¤Þ
¡¦NPOË¡¿Í¥Ô¥ë¥³¥ó¤µ¤Þ
¡¦°¦ÃÎ¸©¤µ¤Þ
¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤Þ
¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤µ¤Þ
¡¦Ê¡²¬¸©¤µ¤Þ
¡¦²£ÉÍ»Ô¤µ¤Þ
¡¦Ë¡¥Æ¥é¥¹¤µ¤Þ¡ÊÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤µ¤Þ¡Ë
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¨¥¤¥ºÍ½ËÉºâÃÄ¤µ¤Þ
¡¦UA¥¼¥ó¥»¥ó¤µ¤Þ
¡¦°ÍÂ¸¾ÉÂÐºöÁ´¹ñ¥»¥ó¥¿ー¤µ¤Þ
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥ì¥ë¥®ー³Ø²ñ¤µ¤Þ
¡¦°¦É²¸©¤µ¤Þ
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¤µ¤Þ
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²Ê¸²½ºâÃÄ¤µ¤Þ
¡¦¹âÃÎ¸©¤µ¤Þ
¢¨¿·¤¿¤Ë¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏÄº¤±¤ë´±¸øÄ£¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ï¸ø±×Ë¡¿Í¤µ¤Þ¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¬µ¹¡¢ÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ËÄÉµ¤·¤Æ¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·¼È¯Æ°²è¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤³¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤ä¡¢Ë¿Ä¶ÍÌ¾¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ°²è¤Î¼Ü¡Ê»þ´Ö¡Ë¤â15ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤«¤é½½¿ôÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¸ªÉªÄ¥¤é¤º¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¤´Äó¶¡Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ò¤ê¤Þ¤·¤¿²¹¤«¤¤¤´¹âÇÛ¡¦¤´´üÂÔ¤Ê¤É¤Ë±è¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤äESGÅù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ìÁØ¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
