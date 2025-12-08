¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ê¥¾ー¥È ¥Ú¥ë¥Æ¥£¥« ÂçÀô³Ø±à¡Ûº£¤Ê¤é¡Ö¥¥Ã¥º¥×¥ìー¥È¡×¤¬È¾³Û¤Ë¡ª12/19(¶â)¤Þ¤Ç¤ÎLINE²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÊÌ´ë²è¡ª¤´²ÈÂ²¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¶Ë¾å¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
https://nilax.jp/store/92
～ ¿´¤âËþ¤¿¤¹»êÊ¡¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó ～
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇËèÆü»Å¹þ¤à¡ØÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤ä¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Æ¤Î©¤Æ¡Ø¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Þ´¶¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ê¥¾ー¥È ¥Ú¥ë¥Æ¥£¥«¡×¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢LINE²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡Ø¥¥Ã¥º¥×¥ìー¥È¡Ù¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡úLINE¥¯ー¥Ý¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lin.ee/d2hEfVx
¥¥Ã¥º¥×¥ìー¥ÈÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
=== ²Á³Ê ===
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§599±ß¡ÊÀÇ¹þ659±ß¡Ë¤¬È¾³Û¤Ë¡ª
¡¡¢ª¥¹ー¥×¡¢¥É¥ê¥ó¥¯³Æ1ÇÕÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
=== ¤´ÍøÍÑÊýË¡ ===
¡¦LINE²èÌÌ¤è¤ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
=== Ãí°Õ»ö¹à ===
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥Ã¥º¥×¥ìー¥È¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¡ãÄÌ¾ï²Á³Ê¡§599±ß¡ÊÀÇ¹þ659±ß¡Ë
¥Ú¥ë¥Æ¥£¥«¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤â´î¤Ö3¤Ä¤Î¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
¢§¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÀ¸ÌÍ¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥³¥¯»Ý¥ßー¥È¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥¥Ã¥º ¥ßー¥È¥½ー¥¹¥×¥ìー¥È¡×
¢§´Å¸ý¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥«¥ìー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¥Ã¥º ¥«¥ìー¥×¥ìー¥È¡×
¢§¤È¤íー¤ê¶Ì»Ò¤È¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¥Ã¥º ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤´Äó¶¡»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Áー¥º¤ò¤«¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀô³Ø±àÅ¹¤Ç¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â´°È÷¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤ªÆÀ¤Ë»êÊ¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó ¥ê¥¾ー¥È ¥Ú¥ë¥Æ¥£¥« ÂçÀô³Ø±à ¢¨Ãó¼Ö¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦½»½ê¡§¢©178-0061 ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÂçÀô³Ø±àÄ®2ÃúÌÜ20-37
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5387-7057
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～23:00¡ÊLO 22:00¡Ë
¡¦ÀÊ¿ô¡§100ÀÊ
¡¦HP¡§https://nilax.jp/store/92
¡¦LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lin.ee/ojoxmKm
=== Ãí°Õ»ö¹à ===
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î¤ß²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ë¥é¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔÀ¾µ×ÊÝ1-6-14
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã¦¹¾ ÃÒ¹°
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ62Ç¯12·î1Æü¡Ê1987Ç¯¡Ë
URL¡§ https://nilax.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥óµÚ¤Ó¥Õー¥É¥³ー¥È¡¢
¥íー¥É¥µ¥¤¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¼Ò°÷¿©Æ²¤Î·Ð±Ä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼õÂ÷¶ÈÌ³