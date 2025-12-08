³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖForte.AI¡×¤ò¼«¼Ò³«È¯
³ô¼°²ñ¼ÒOrchestra Holdings¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ·ÄÏº¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ¸¬»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖForte.AI¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡¦¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÌÜÅª
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô¤ÎÁý²Ã¡¦¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤È¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¡¦Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¡¦ÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼ïAI¥Äー¥ë¤òÅý¹ç¤·¤¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Forte.AI¤Î³èÍÑ
Forte.AI¤Ë¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢¶ÈÌ³¤äÅö¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°/±Ä¶È³èÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡¢¼«Æ°²½¡¢ÀºÅÙ²þÁ±¤äÃ´ÊÝ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
- ±Ä¶È»öÌ³¡§
µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢ÆüÄøÄ´À°¡¢»ñÎÁ¸¡º÷µ¡Ç½¡¢Ìôµ¡Ë¡¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡Åù
- ¥ê¥µー¥Á¡§
¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¡¢LLMOÅù¤Î³Æ¼ïÄ´ºº¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤ÎURL°ìÍ÷²½¡¢PageSpeedInsight¤ÎÊ£¿ô¥Úー¥¸Æ±»þÄ´ºº¡¡Åù
¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Forte.AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¤ÊÁÈ¿¥¤«¤éAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÈ¿¥¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ Forte.AI¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
Forte¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡Ë¤Ï¡¢²»³Úµ¹æ¤È¤·¤Æ¡Ö¶¯¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤ß¡×¡ÖÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢
¡Ö³Î¤«¤é¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿²ÁÃÍ
- ¶¯¤µ¡¦³Î¿®¡¦ÍýÀ¡¦¸Ø¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ëAI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÇÀ®²Ì¤ò¡Ö¿ô»ú¡×¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÂ¸ºß
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤È½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
Forte.AI ¤¬Ã´¤¦Ìò³ä
Forte¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡Ë¤Ï¡¢³ÚÉè¾å¤Ç±éÁÕ¤òÂç¤¤¯¶¯Ä´¤¹¤ë»Ø¼¨¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Orchestra Holdings¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë
¡ÖÁÏÂ¤¤ÎÏ¢º¿ - »ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏÂ¤¤Î»Ö»Î¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤ë -¡×
¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Forte.AI ¤Ï¤³¤ÎÏ¢º¿¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬µá¤á¤ëÀ®²Ì¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎAI¥Äー¥ë·²¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢Forte.AI ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³«È¯¡¦µ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÆâ¤ÎËÄÂç¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê
- ´ë²è¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÅù¤ÎÀ®²ÌÍ½Â¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Î¹½ÃÛ
- ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÎAI¤Ë¤è¤ëÂåÂØ
- »ñÎÁºîÀ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¤Î¶Ñ°ì²½
- Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀAI¤ÎÆ³Æþ
- ³°Éô´ë¶È¤Ø¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤Î¸¡Æ¤
¤Ê¤É¡¢AI³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÂÁõ¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢Forte.AI ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶¯¤¯¡¢³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
