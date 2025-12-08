¥Ø¥ë¥·ー¤Ç²Ú¤ä¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡ª¡Ö¥É¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Á¥¢¥µ¥¤ー¡×¤ä¡Ö¥´¥í¥´¥í½Ü²Ì¼Â¤ÈÆ¦Æý¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ê¤É¡¢Xmas¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー6ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹DELISH KOSO¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-1-19Âè12¥·¥°¥Þ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»°ÅÄ1³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù¹¾¡¡ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤¹¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò2025Ç¯12·î8Æü¤è¤ê¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.instagram.com/delishkoso/¡¡¤Ë¤Æ¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£ÇÛÃ£·÷Æâ¤ÎÊý¤Ï¡¢UBER EATS¤Ç¤â¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¿´¤ª¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¤´Ë«Èþ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤äÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¹ÚÁÇ¤äÆ¦Æý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥Û¥ê¥Çー¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¥Ñー¥Æ¥£ー¥µ¥¤¥º¤â½¼¼Â¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥·¥çー¥È¥±ー¥¡Ö¥´¥í¥´¥í½Ü²Ì¼Â¤ÈÆ¦Æý¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×
¼«²ÈÀ½¹ÚÁÇ¥·¥í¥Ã¥×¤ÈÆ¦Æý¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¿ÈÂÎ¤Ë´ò¤·¤¤DELISH KOSO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥·¥çー¥È¥±ー¥¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤´¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢³Á¤È¤Ö¤É¤¦¡¢´»µÌ¤È¥¥¦¥¤¤Î£´¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¡Ö¥É¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Á¥¢¥µ¥¤ー¡×
¥«¥À¥¤¥Õ¤È½ã¿è¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¼«²ÈÀ½¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¡ÖÌ´¸«¤ë¥Æ¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤ー¡×
¥Ð¥Ê¥Ê¤äçõ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ì¥ª¤ä¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥¯¥Ã¥ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Àã¤Î¤è¤¦¤ÊÊ´Åü¤¬Éñ¤¤¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²Û»Ò¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¡£
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¢¥½ー¥È¡Ö¥¢¥µ¥¤ー¥Ñー¥Æ¥£ー¥µ¥¤¥º¡×
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¹ÚÁÇÆþ¤ê¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤ò¥«¥Ã¥×¤Ç¥¢¥½ー¥È¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
4¼ï¥¢¥½ー¥È¡§DELISH KOSO¥¢¥µ¥¤ー¡¢3¼ï¤Î¥Ù¥êー¥¢¥µ¥¤ー¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¢¥µ¥¤ー¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¢¥µ¥¤ー
8¼ï¥¢¥½ー¥È¡§¾åµ4¼ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥µ¥¤ー¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¥¢¥µ¥¤ー¡¢¥É¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Á¥¢¥µ¥¤ー¡¢Ì´¸«¤ë¥Æ¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤ー
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¢¥½ー¥È¡Ö¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥Æ¥£ー¥µ¥¤¥º¡×
»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ª¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡£
4¼ï¥¢¥½ー¥È¡§çõ¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢³Á¡¢Íü
8¼ï¥¢¥½ー¥È¡§¾åµ4¼ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥ëー¥¸¥å¡¢¥Ñ¥¤¥ó¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥¥¦¥¤
¡ÊÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÉÊ¼ï¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ûDELISH KOSO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥µ¥é¥À¡×
Á¯¤ä¤«¤Ç»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ÈºÌ¤êË¤«¤Ê¿·Á¯ÌîºÚ¡¢¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤À±·¿¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¿Í»²¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥³ー¥ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥ÈÅù
¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤ê¿©ºà¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¹á¤ê¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¥·¥ã¥ê¥¢¥Ô¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
²Á³Ê
¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀÇ¹þ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥´¥í¥´¥í½Ü²Ì¼Â¤ÈÆ¦Æý¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×690±ß～980±ß
¡Ö¥É¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Á¥¢¥µ¥¤ー¡×S¥µ¥¤¥º 1790±ß / M¥µ¥¤¥º 2290±ß
¡ÖÌ´¸«¤ë¥Æ¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤ー¡×S¥µ¥¤¥º 1290±ß / M¥µ¥¤¥º 1790±ß
¡Ö¥¢¥µ¥¤ー¥Ñー¥Æ¥£ー¥µ¥¤¥º¡×4¼ï 3980±ß / 8¼ï 7980±ß
¡Ö¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥Æ¥£ー¥µ¥¤¥º¡×4¼ï 3990±ß / 8¼ï 6990±ß
¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥µ¥é¥À¡×S¥µ¥¤¥º 1290±ß / M¥µ¥¤¥º1790±ß / L¥µ¥¤¥º2190±ß
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
DELISH KOSO¤Ç¤Ï¡¢¹ÚÁÇÆþ¤ê¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤ä¹ÚÁÇÆþ¤ê¥¹¥àー¥¸ー¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ëÅù·ò¹¯¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤ë¶ñÂô»³¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¤Û¤Ã¤È¿ÈÂÎ²¹¤Þ¤ë¥¹ー¥×Åù¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤â¿ï»þÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
DELISH KOSO¡¿Å¹ÊÞ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¸åÆ£ Èþµ±
º£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡Ö1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¼«²ÈÀ½¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤ä¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤äÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¥Ø¥ë¥·ー¤Ë³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢DELISH KOSO¤ÎXmas¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª