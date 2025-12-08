¡Ú2026Ç¯3·î³«ºÅ¡ÛÃæ¹ñºÇÂçµé¤Î¾ÃÈñºâ¸«ËÜ»Ô
¡ÖÂè34²óÃæ¹ñ²ÚÅìÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§²Ú¸ò²ñ¡Ë¤Ï¡¢EAST CHINA¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¾ÃÈñºâ¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£¾å³¤¿·¹ñºÝÇîÍ÷¥»¥ó¥¿ー¤Ë 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢À¸ÃÏ¡¢À¸³è»¨²ß¡¢¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¡¦ÁÇºà¤ò°ìÆ±¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤4Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/154531/table/4_1_b8a5f64f0bfdd01e36b15e0b4a1fb4c0.jpg?v=202512081029 ]
¤´Íè¾ì¤Ë¤¢¤¿¤êÍè¾ìÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿ÍÑQR¥³ー¥É
Íè¾ìÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢
º¸µ¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê
²Ú¸ò²ñ¥Ð¥¤¥äー¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ²Ú¸ò²ñ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
- Ãæ¹ñ¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤È¸úÎ¨ÀÁ°²ó³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï3,250¼Ò¡¦5,200°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸³èÍÑÉÊ¡¢»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¡¦ÁÇºà¤ò°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ÅÆþ¤ìÀè¤ÎÈ¯·¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¾¦ÃÌ²ÚÅìÃÏ°è¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ø¤ÎËÉÙ¤ÊÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¯ÉÜ¿äÁ¦¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤È¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ¾¦ÃÌ¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£OEM¡¢ODM¡¢OBM¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¼è°ú·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À¤³¦¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯·¡À¤³¦¤«¤é45,000¿Í°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¼«¼Ò¤Î¼¡¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÚÉ¬¸«¡Û½é¤á¤Æ¤ÎÍè¾ì¤â°Â¿´¡ª¥Ð¥¤¥äー¸þ¤±¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Å¸¼¨²ñ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀìÌç¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢²Ú¸ò²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Íè¾ì¡¦¸«³Ø¥¬¥¤¥É¡§ Ã»´ü½¸Ãæ·¿¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê½¼¼Â·¿¤Ê¤É¡¢ÌÜÅªÊÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¤ÈÈñÍÑÌÜ°Â
- ¾¦ÃÌ¡¦¼è°ú¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡§ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»¨²ß¡¢EC¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥äーÌÜÀþ¤ÎÀ®¸ù»öÎã
- ¥Ð¥¤¥äーÅÐÏ¿¼ê½ç¡§ ¥¹¥àー¥º¤ÊÆþ¾ì¤Î¤¿¤á¤ÎÌµÎÁÅÐÏ¿ÊýË¡
¤´Íè¾ìÁ°¤Î½àÈ÷¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¤¥äー¸þ¤±¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ecf.jp/for-buyer/
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥äー¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¡¢»²²Ã½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Íè¾ì¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥Ð¥¤¥äーÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢££¶¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¡¦¥¨¥ê¥¢
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/154531/table/4_2_839248ae472b790b6ac60cf30a864c10.jpg?v=202512081029 ]
ÅÐÏ¿¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.ecf.jp/registration/)