LAUNCHMETRICS¡Ö2026Ç¯ ½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ ¥ì¥Ýー¥È¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê ¡Ë¡×¤ò¸ø³«

³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕÄÌ¿®¼Ò¡Ê°Ê²¼ ÁÐÍÕÄÌ¿®¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®À¾Áï¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¶È³¦¸þ¤±¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëLAUNHMETRICS¡Ê¥íー¥ó¥Á¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¡Ö2026Ç¯ ½Õ²Æ¡ÊSS26¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ ¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LAUNCHMETRICS¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Çー¥¿¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«»ØÉ¸ Media Impact Value(R) (MIV(R)¡Ë¤È¥Ü¥¤¥¹¡ÊÈ¯¿®¸µ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨MIV(R)¡¿Media Impact Value(R)¤È¤Ï¡¢LAUNHMETRICS¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¶È³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤È¸ÀµÚ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ü¥¤¥¹¡§¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼çÍ×¤ÊÈ¯¿®¸µ
³ÆÅÔ»Ô¤Î¥ì¥Ýー¥È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡×¤¬MIV(R)¤òÀÊ´¬
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó²áµîºÇ¹â¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÁíMIV(R)¤Ï¡ð408.2M¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬Á´¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーMIV(R)Á´ÂÎ¤Î73%¤òÀê¤á¤¿¡Ö¼«¹ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¡×¤Î¶¯¤µ¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏCalvin Klein¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëJung Kook¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Èà¼«¿È¤¬FW¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ä¸ÀµÚ¤À¤±¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉMIV(R)Á´ÂÎ¤Î53%¡Ê¡ð30.4MÁêÅö¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡§APAC¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬Ç§ÃÎÅÙ¤ò¸£°ú
¥í¥ó¥É¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢ÁíMIV(R) ¡ð163.8M¤òµÏ¿¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢APAC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢APAC¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ï¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£Á´ÂÎ¤ÎMIV(R)¤Î54%°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤â¤³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¿×Â®¤Ë³èÍÑ¤·¡¢H&M¤ÏYoko Apasra¡Ê¥èー¥³¡¦¥¢¥Ñ¥¹¥é¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ç¡ð1.3M°Ê¾å¤ò¡¢Burberry¤ÏBright¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¡ð5.4MÁêÅö¤ÎÏÃÂê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡§¥á¥Ç¥£¥¢¤¬TikTok¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡ÖÅ¾´¹ÅÀ¡×
¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢ÁíMIV(R) ¡ð570.1M¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤Î¡ÖÅ¾´¹ÅÀ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TikTok¾å¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Á´MIV(R)¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë65%¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤³ä¹ç¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àê¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼«¿È¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÊÂ¤ß¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡§12²¯¥É¥ë¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÊÑ³×¤Î¥·ー¥º¥ó¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·î´Ö¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎMIV(R) ¡ð1.2B¡Ê12²¯¥É¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£8¤Ä°Ê¾å¤Î¼çÍ×¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥êー¥É¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÊÑ³×¤Î¥·ー¥º¥ó¡×¤¬MIV(R)¤ËÄ¾·ë¤·¡¢Dior¤Ç¤ÏJonathan Anderson¡Ê¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉMIV(R)¤Î1/3¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤âTikTok¤ÎMIV(R)¤Î71%¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àê¤á¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´ÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÎÁ´ËÆ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤ÎºÇ¿·¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
