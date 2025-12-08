AnyMind Group¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡ÖMaddies Awards 2025¡×¤Ë¤Æ5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ
AnyMind Group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ëー¥Þ¥¤¥ó¥É¥°¥ëー¥×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§½½²Ï ¹¨Êå¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Exchange4Media¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¡ÖMaddies Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤¬¡¢Åý¹çÅª¤ÊÀïÎ¬Àß·×¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÍøÍÑ¤¬¿Ê¤à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤äÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀß·×¡¢·×Â¬¤È²þÁ±¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¥Áー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥Æ¥´¥êーÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢BPaaS¡Ê*1¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
*1:Business Process as a Service¤ÎÎ¬¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±çµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
Maddies Awards 2025
URL¡§https://e4mevents.com/the-maddies-awards-2025/
¢£¼õ¾Þ³µÍ×
¡ÖSocial Impact / Not for Profit¡×¥´ー¥ë¥É¾Þ
AMFI¡ÊAssociation of Mutual Funds in India¡¢¥¤¥ó¥ÉÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡Ë¡ÖMutual Funds Sahi Hai¡×
Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥êー¥Á¤È¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUse of Rich Media / Video / Interactive Content¡×¥´ー¥ë¥É¾Þ
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É Alpenliebe¡ÖMango Popfills¡×
Æ°²è¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ç¥£¥¢É½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡ÖBest Mobile Video¡×¥·¥ë¥Ðー¾Þ
¥Á¥åー¥¤¥ó¥°¥¬¥à¥Ö¥é¥ó¥É Boomer¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÆ°²è»Üºö¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Õ¥È¤È¥æー¥¶ー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏ½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëÆ°²èÀïÎ¬¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBest In-App Advertising¡×¥·¥ë¥Ðー¾Þ
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¥Á¥§ー¥ó KFC(India)¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥êÆâ¹¹ð»Üºö
ÀºåÌ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBest Use of Mobile - Fashion¡×¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É GAP(India)¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¾®Çä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö
Ç§ÃÎ¤«¤é¾¦ÉÊÈ¯¸«¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¤ò¥â¥Ð¥¤¥ë¾å¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPOKKT¡×
POKKT Mobile Ads¡ÊPOKKT¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥êー¥Á²ÄÇ½¤Ê·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤Ï5²¯¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥àÆâ¤Î¥ê¥ïー¥ÉÉÕ¤¥Ó¥Ç¥ª¹¹ð¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥Ó¥Ç¥ª¹¹ð¡¢¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Èµ¡³£³Ø½¬µ¡Ç½¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢200¤òÄ¶¤¨¤ë¹¹ð¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.pokkt.com/
¢£AnyMind Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AnyMind Group¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£EC¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À¸»º´ÉÍý¡¦ÊªÎ®¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢11¸Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBPaaS¡×¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DX¿ä¿Ê¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5027¡Ë¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§AnyMind Group³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ© ¡¡ ¡§2016Ç¯4·î
URL ¡¡ ¡§https://anymindgroup.com/ja/
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー31F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ½½²Ï ¹¨Êå
µòÅÀ ¡§ÆüËÜ¡ÊÅìµþ¡¦º´²ì¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡§2µòÅÀ¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥êー¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ó¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ê¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡¦¥×¥¿¥ê¥ó¥¸¥ã¥ä¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¾å³¤¡¢¿¼¥»¥ó¡¢¹º½£¡¢´Ú¹ñ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
»ö¶È³µÍ×¡§
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Þー¥¹»ö¶È
¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶ÈµÚ¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢ECµÚ¤ÓD2CÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀß·×¡¦´ë²è¤«¤é¡¢À¸»º´ÉÍý¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®´ÉÍý¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥°¥íー¥¹»ö¶È
Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Ë¡¢¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×²½µÚ¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£