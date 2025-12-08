Linux Foundation¡¢Open Source Summit Japan ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»°É©ÅÅµ¡¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー²ÃÌÁ¤ò´¿·Þ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï Linux Foundation Welcomes Mitsubishi Electric as Gold Member During Open Source Summit Japan(https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-mitsubishi-electric-as-gold-member-during-open-source-summit-japan) ¤Î»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹
Linux Foundation¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー²ÃÌÁ¤ò´¿·Þ
- »°É©ÅÅµ¡¤Ï Linux Foundation ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤ò¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î°ìÁØ¿¼¤¤´ØÍ¿¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¥¤¥ó¥Êー¥½ー¥¹¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- »°É©ÅÅµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢PyTorch¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Open Source Summit Japan¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î8Æü ÅìµþÈ¯ - Open Source Summit Japan 2025 - ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëLinux Foundation(https://www.linuxfoundation.org/)¤Ï¡¢»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)¤¬¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¥¤¥ó¥Êー¥½ー¥¹¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Linux Foundation¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Linux Foundation¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëJim Zemlin¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°É©ÅÅµ¡¤¬ Linux Foundation ¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¤«¤é¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢À½Â¤¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤Î½ÅÍ×À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»°É©ÅÅµ¡¤È¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¦ÁÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSerendie(R) Design System(https://serendie.design/) (¢¨1)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Ïº£Ç¯¡Ö¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡õ¥¤¥ó¥Êー¥½ー¥¹¶¦ÁÏ¿ä¿ÊÉô¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¼ÒÆâ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢Linux Foundation¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥´Ö¤Î¥µ¥¤¥í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³«È¯¼Ô´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡õ¥¤¥ó¥Êー¥½ー¥¹¶¦ÁÏ¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ¤Ç¤¢¤ëÄÉÎ©¿¿¸ã»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ× Serendie(R)¤È¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¸ÜµÒ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÈÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Linux Foundation¤Î¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹×¸¥¼Ô¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÏ¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éLinux Foundation¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»°É©ÅÅµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢PyTorch¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëLinux Foundation¤Î¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥óAIµ»½Ñ¤Î¿ä¿Ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊ¿¿¹¾Íµ»á¤¬2025Ç¯¤Ë¤ÏPyTorch Ambassadors¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇContributor Awards¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü～10Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Open Source Summit Japan(https://events.linuxfoundation.org/open-source-summit-japan/) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆ±¼Ò¤Î¹×¸¥¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Building a Dual-Focused OSPO in a Traditional Japanese Conglomerate(https://ossjapan2025.sched.com/event/29Fqb?iframe=no) (ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥É´ë¶È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¼ÒÆâ³°¤Ë³«¤«¤ì¤¿OSPO¤Î¹½ÃÛ) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¢³«È¯¼Ô¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤ÎÊý¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÅÐÏ¿(https://events.linuxfoundation.org/open-source-summit-japan/register/)¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Linux Foundation¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.linuxfoundation.org/membership/
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò (TOKYO: 6503) ¤Ï¡¢¾ðÊó½èÍý¡¦ÄÌ¿®¡¢±§Ãè³«È¯¡¦±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢»º¶Èµ»½Ñ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¸òÄÌ¡¢¥Ó¥ëÀßÈ÷¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡ÖChanges for the Better¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î¼ý±×¤Ï¡¢5Ãû5,217²¯±ß (368²¯ÊÆ¥É¥ë*) ¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.MitsubishiElectric.com(http://www.MitsubishiElectric.com) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
* ÊÆ¥É¥ëÉ½¼¨¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³µ»»¥ìー¥È (1ÊÆ¥É¥ë¡á150±ß) ¤Ç±ß¤«¤é´¹»»¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡ÖSerendie¡×¤Ï»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
Linux Foundation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Linux Foundation¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Í¿ô¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£Linux Foundation¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Linux¡¢Kubernetes¡¢LF Decentralized Trust¡¢Node.js¡¢ONAP¡¢OpenChain¡¢OpenSSF¡¢PyTorch¡¢RISC-V¡¢SPDX¡¢Zephyr¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Linux Foundation¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹×¸¥¼Ô¡¢¥æー¥¶ー¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ªー¥×¥ó ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï linuxfoundation.org(https://www.linuxfoundation.org/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Linux Foundation¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Linux Foundation¤Î¾¦É¸¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï www.linuxfoundation.org/trademark-usage(http://www.linuxfoundation.org/trademark-usage) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Linux¤Ï¡¢Linus Torvalds¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£