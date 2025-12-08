µÈÃ«ºÌ»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë ¤¹¤·Ä¸»Ò´ÝCM Å¹Æâ¥ì¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÃ¦Àþ!?¡ÖÄ¸»Ò´Ý¤´¤ÈTV～¤ª¤¤¤·¤¤ÉñÂæ～¡×ÊÓ 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï
https://youtu.be/XTbEdJosnqg
¢£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Í½ÁÛ³°¡×¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥È¤¬Ã¦Àþ!?
Ä¸»Ò´Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤È¡¢°®¤ê¤¿¤Æ¤ÎËÜ³Ê¤ª¼÷»Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµû¤ò¤µ¤Ð¤¡¢·àÃÄ°÷¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤òÇä¤êÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢Å¹°÷¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¡£
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¸»Ò´Ý¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òµÈÃ«ºÌ»Ò¤µ¤ó¤¬TVÈÖÁÈÉ÷¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÅ¹Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËËÜÍè¤Î¥ì¥Ýー¥È¶È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡ª¤É¤ó¤É¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯µÈÃ«¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬Ä¸»Ò´Ý°ìºÂ¤Î·àÃÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¼ÂºÝ¤ËÄ¸»Ò´Ý¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿¦¿Í¤¬½Ð±é¡ª
Å¹Æâ¤ä¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¤ËµÈÃ«¤µ¤ó¤ØÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¸»Ò´Ý¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¿¦¿Í¤È¡¢Ä¸»Ò´Ý¤Î·àÃÄ°÷¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Ìò¼Ô¤¿¤Á¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï´Ý¤´¤È¤Î¥Þ¥°¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯°ìËë¤â¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³èµ¤¤È¿Í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CM¥¹¥Èー¥êー
¡ÖÄ¸»Ò´Ý¤´¤ÈTV¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë¤ÆÄ¸»Ò´Ý¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ËË¬¤ì¤¿µÈÃ«ºÌ»Ò¤µ¤ó¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Ì¾Êª¤Î¡Ö¥Þ¥°¥í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¡Ö½Ü¤Î°®¤ê¤¿¤Æ¤Ç¤¹¤èー¤Ã¡ª¡×¤È¿¦¿Í¤Î³èµ¤¤¢¤ëÀ¼¤¬¡ª¤¹¤ë¤È¥Þ¥°¥í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢»×¤ï¤º¶î¤±´ó¤ëµÈÃ«¤µ¤ó¡£
¥ï¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥°¥í¤Ï¡Ä?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£ÅÙ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿¦¿Í¤«¤é¡Ö¿·Á¯¤Ê¥Ï¥Þ¥Á¤Ç¤¹¤è～¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ëµÈÃ«¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿·àÃÄ°÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¾Ò²ð¤òËº¤ì¡¢°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Îー¥È
¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£±Æ¡£ÆþÇ°¤Ê¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò·Ð¤ÆÎ×¤ó¤ÀËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò¶î¤±¤ëµÈÃ«¤µ¤ó¤È¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥·ー¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¥«¥á¥é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬È´·²¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¸»Ò´ÝÌ¾Êª¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Ê¤ß¤ä¤ÓÂä¤òËËÄ¥¤ë¡¢µÈÃ«¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ßË¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÄ¸»Ò´Ý¤´¤ÈTV¡×¥á¥¤¥¥ó¥° :
https://youtu.be/peEGXpx8p1k
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×
TVCM¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¹¤·Ä¸»Ò´ÝCM ¡ÖÄ¸»Ò´Ý¤´¤ÈTV～¤ª¤¤¤·¤¤ÉñÂæ～¡×ÊÓ
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～
ÊüÁ÷ÃÏ°è¡§¡ã´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡ä¡¡°ñ¾ë¸©¡¦ÆÊÌÚ¸©¡¦·²ÇÏ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
µÈÃ« ºÌ»Ò¡Ê¤è¤·¤¿¤Ë ¤¢¤ä¤³¡Ë
ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£4ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥åー¡£2016Ç¯¤Î¡Ö¥Ó¥º¥êー¥Á¡×¤ÎCM¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØÎ¦²¦¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤È¤·¤Æ¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤ª¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤Ï¥µー¥â¥ó¡£
½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
º£²óÄ¹²ó¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª»£±Æ¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¡ÖÄ¸»Ò´Ý¡×¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëCM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÄ¸»Ò´Ý¡×¤µ¤ó¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÜµÒ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë92Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¸½ºß¡Ë¤òÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡×¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í(¤ß¤ä¤Ó)¡×¡¢¼÷»Ê³äË£¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐ¡×¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤òÉñÂæ¡¢½¾¶È°÷¤ò·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ö·à¾ì¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¸»Ò¹Á¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤¤«¤é¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÁ¯µû¤ò¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬ËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö»«¤¤¿¤Æ¡×¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¡Öºî¤êÎ©¤Æ¡×¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¸»Ò´Ý¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿·Á¯¤Ç¥Í¥¿¤ÎÂç¤¤¤¼÷»Ê¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ ·û
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÉÍÅÄ2-39
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1977Ç¯11·î2Æü
¼ç¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¡§¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡¢¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐÅù¤ÎÅ¹ÊÞ·Ð±Ä
»ñËÜ¶â¡§£±²¯±ß¡Ê2024Ç¯5·î15Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.choushimaru.co.jp/