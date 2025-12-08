³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¡¡M&A¤Ë¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þ¥Æ¥ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¶È¤ò¾ù¼õ
³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º¬´ß¸¸à¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§É´ÅÄÎËÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢»ö¶È¾ùÅÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þ¥Æ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶ðß·µ®»Ö¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¶È¤ò2025Ç¯10·î21ÆüÉÕ¤Ç¾ù¼õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÅª¤È°ÕµÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖMORE*¡×¡ÖCortile¡×¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤Ñ¤ìー¤É¡ª¡×Åù¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¹¹¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×µÚ¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈIP¤ÎÊÝÍ¤ä¡¢¶È³¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò´¬¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þ¥Æ¥ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÐÊý¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¡¢ËÜ·ïM&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤ò¼Â¸½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Òµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¹¹¤Ê¤ë´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ª¼è°úÀè¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂÎÀ©¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×
³èÆ°Ãæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×5¤Ä¤ÎÂ¾¡¢Î¾¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×IP¤òÊÝÍ¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅù¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¾ÜºÙ¤ÏSNS¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- MORE*¡§https://x.com/_more_official
- ÃëÌëµÕÅ¾¡§https://x.com/cygt_official
- Cortile¡§https://x.com/ship_cortile
- ¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤Ñ¤ìー¤É¡ª¡§https://x.com/ship_wanpare
- KiMiKARE¡§https://x.com/KIMIKARE_idol
¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
°Ê²¼2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢Î¾¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈIP¤òÊÝÍ¡£
¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¶¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¤¥á¥·¡ª
- ¥³¥Þ¥Õ¥§¥¹
ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
¥Á¥¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ïー¥É2022/2023 Best Intern ºÇÍ¥½¨¾Þ/Í¥½¨¾Þ
¤³¤Î¤á¥°¥ëー¥×¤Ï¼ã¼ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒCheer¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Á¥¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ïー¥É2022/2023¤Ë¤Æ¡ÖBest Intern ºÇÍ¥½¨¾Þ/Í¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥óºÎÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤« ¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×Åù¤Î»ØÉ¸¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¼Ò¤Ç¤¹¡£
µá¿Í¾ðÊó
¤³¤Î¤á¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤³¤Ë²ðºß¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î²¼¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ2µòÅÀ / ÂçºåÉÜ
¤½¤ÎÂ¾¡§µþÅÔÉÜ¤È°¦ÃÎ¸©¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹µÚ¤ÓÄó·È¥¹¥¿¥¸¥ªÍ / ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë½Ð»ñÀèÍ
ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.wantedly.com/companies/konome(https://www.wantedly.com/companies/konome)
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Î¤á¡¡¹ÊóÃ´Åö°¸
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§corporate@konome.co.jp