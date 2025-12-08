Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡¡³«¶È5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖéðÀî¼Â²Ö with EiM at SHIROIYA¡×Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç2025 ¡ÔPulse of Lives¡Õ³«ºÅÃæ
·²ÇÏ¡¦Á°¶¶¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ö⽩°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡×(·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔËÜÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ËÙ¸ýÂç¼ù)¤Ï¡¢³«¶È5 ¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎéðÀî¼Â²Ö(¤Ë¤Ê¤¬¤ï¤ß¤«)»á¤ª¤è¤Ó³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM(¥¨¥¤¥à)¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Á°¶¶¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó2025¡Ù¤ÇºîÉÊÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï²Ê³Ø¼Ô¡¦EiM ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎµÜÅÄÍµ¾Ï»á¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢Á°¶¶¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Ë¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¿´¤ËÅô¤ê¤ò¤È¤â¤¹¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îµ²±¤äÉ÷·Ê¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤è¤»¤ë¸÷¤È²»¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾°¡¢¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ëéðÀî¼Â²Ö with EiM¤È⽩°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥Õ¡¢⽚»³¤Ò¤í¤È¤ÎÎÁÍý¤Î¶Â±ã¤â12·î14 Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔPulse of Lives¡Õ¡¡Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡¡¥°¥êー¥ó¥¿¥ïー¡¡(C)Shinya Kigure
¡ÖéðÀî¼Â²Ö with EiM at SHIROIYA¡×
Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë ¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó2025 ¡ÔPulse of Lives¡Õ¡¡
2020Ç¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢²°³°¥¢ー¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Æ¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Á¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¶¶¤òË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¿´¤òÅô¤¹¡¢Á°¶¶¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤³«¶È5¼þÇ¯¤ÎÇò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö»á¤ª¤è¤Ó³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥àEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë- 2025Ç¯£±·î12Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë
ÅÀÅô¡§ËèÆü17:00- 23:00
¢£¾ì½ê
Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡¡ÉßÃÏÆâ
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔËÜÄ®2-2-15¡¡
027-231-4618
¢£ÎÁ¶â
Æþ¾ìÌµÎÁ
¡ÔPulse of Lives¡Õ
·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¡Ö¸ÅÂå¤ÎÃÏ·Á¤Îµ²±¡× ¤ò¹þ¤á¤¿Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ÖµÖ¡Ê¥°¥êー¥ó¥¿¥ïー¡Ë¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òÎ®¤ì¤¿Íøº¬Àî¤ÎÅÚ¼ê¤ÎÌÌ±Æ¤ò½É¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÎºÆÀ¸¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÃÏ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤¿»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂÏÀÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡ÔPulse of Lives¡Õ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖµÖ¡×¤ò¡Öµ²±¤Î´ï¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é²ê¿á¤¯¸÷¤È¤·¤Æ¡¢Ìó50¤ÎLED¥â¥Ë¥¿¤ËÃÇÊÒÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥ª¥ó¤Î¸÷¤äÇ¨¤ì¤¿ÊÞÆ»¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÁë¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë³¹ÊÂ¤ß¡£¤½¤ì¤éÅÔ»Ô¤Î¸÷¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤¬À¤³¦¤Ø¤È¡ÖËÂ¤®½Ð¤·¤¿¡×Ìµ¿ô¤ÎÀ¸»å¤Î¡Ö»å¡×¤Î¤è¤¦¤ËÁØ¤ò¤Ê¤·¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢ÅÔ»Ô¤È¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Îµ²±¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸÷¤Ï¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤é¤®¡¢Ì®Æ°¤¹¤ë¥ê¥º¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖµÖ¡×¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÀ½»å¹©¾ì¤Ç»å¤òËÂ¤¤¤À¿Í¡¹¤ÎÂ©¸¯¤¤¤È¡¢¸½ÂåÅÔ»Ô¤Î»¨Æ§¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤È¤¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤Î¸ÝÆ°¤È¤â¸Æ±þ¤·¡¢ËºµÑ¤Î¤Ê¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Îº¯À×¡×¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµÖ¡×¤Ï¡¢ËºµÑ¤µ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤Îµ²±¤È¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÅÔ»Ô¤Î±Ä¤ß¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä¡¢Ã¯¤«¤¬¤«¤Ä¤Æ¸«¾å¤²¤¿Ìë¶õ¤ÎÃÇÊÒ¤¬¡¢·úÃÛ¤È¤¤¤¦ÂçÃÏ¤«¤é¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢´ÛÆâ¤Î¥¢ー¥È¤äÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê½ÉÇñ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤´Í½Ìó¡õ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
⽩°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§027-231-4618
¥áー¥ë¡§info@shiroiya.com
https://www.shiroiya.com/?tripla_booking_widget_open=search
éðÀî¼Â²Ö¡Ê¤Ë¤Ê¤¬¤ï¤ß¤«¡Ë
¼Ì¿¿²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È
¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎRizzoli¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿ー¥¹¥±¥ë¥¿ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡ØDiner ¥À¥¤¥Êー¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£¸ÄÅ¸¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯1·î-3·î¡Ë¤Ï¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØEternity in a Moment vol.1-3¡Ù¡ÊAkio Nagasawa Publishing & Case Publishing¡¢2024Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ https://mikaninagawa.com
¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡¿
¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖI¡ÇM SO HAPPY YOU ARE HERE¡×Palais de l'Archeveche¡¢2024Ç¯
¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖTokyo : Art & Photography¡×¥¢¥·¥å¥â¥ì¥¢¥óÇîÊª´Û¡¢2021Ç¯¡¾2022Ç¯
¡ÖMIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY¡×ËÌµþ»þÂåÈþ½Ñ´Û¡¢2022Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸¡×ÂæËÌ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMOCA Taipei¡Ë2016Ç¯
EiM ¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡ÎEternity in Moment¡Ï
éðÀî¼Â²Ö¤È²Ê³Ø¼Ô¡¦EiM¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎµÜÅÄÍµ¾Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î·¬Ì¾¸ù¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊºîÉÊÈ¯É½¡¿
¡Ö¸ÕÄ³¤ÎÎ¹ Embracing Lights¡×°ÂÈæ Art Project¡¢2022Ç¯
éðÀî¼Â²Ö¡Ö»Ä¾È / Eternity in a Moment¡×¾®»³ ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êー Á°¶¶¡¢2023Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ Eternity in a Moment ½Ö¤¤ÎÃæ¤Î±Ê±ó¡×TOKYO NODE¡¢2023-2024Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸ with EiM¡§Ñ³¤¯¤âßê¤á¤¯¶³¦¡×(¹°Á°¤ì¤ó¤¬ÁÒ¸ËÈþ½Ñ´Û¡¢2024Ç¯
¡Ö¿¼Ê¥¤Ë½É¤ëÈà´ß¤ÎÌ´¡×¿¹¤Î·Ý½Ñº× À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡¢Ëþ´ñÆ¶¡¢2024Ç¯
¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×µþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯
º¸¤«¤é¡¡µÜÅÄÍµ¾Ï¡¢·¬Ì¾¸ù¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé
Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë ¡Ê·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔËÜÄ®2-2-15¡Ë
ART DESTINATION ¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿Èþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë
·²ÇÏ¸©Á°¶¶¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤¬ÁÏ¶È300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢·úÃÛ²È¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡ÖÇò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÇí¤½Ð¤·¤Î¿á¤È´¤±¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥Ò»á¤Ë¤è¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¡È¸÷¤Î¥¢ー¥È¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸½Âå¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¡¢¿©¤ÎËÜ³ÊÅª¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥´¡¦¥¨¡¦¥ß¥è¡Ù4Ç¯Ï¢Â³·ÇºÜ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¢¥Ùー¥«¥êー¡¢¥Ðー¡¢Ãã¼¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï3¥¿¥¤¥×¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤òÊ»Àß¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿ÂÚºß¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shiroiya.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
pr@shiroiya.com
070-9350-1597 (PRÃ´Åö¡§¼éÅÄÈþÆà»Ò)
¢£Çò°æ²°¥Û¥Æ¥ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
info@shiroiya.com
027-231-4618 ¡ÊÂåÉ½ÈÖ¹æ¡Ë