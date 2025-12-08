¡Ú¿¦°÷¸¦½¤¡ÛÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
ÀèÆü¡¢»ùÆ¸¥Ç¥¤¤¹¤®¤È¤Á¤¤¤µ¤ÊÌÚ¤Ë¤Æ¡¢
ÃÏ°è¤Î¿¦°÷Êý¤â¤ª¾·¤¤·¡¢ÀìÌçÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¯Ã£»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
³Ø¹»Ë¡¿Í¹¬¼ê¼ãÍÕ³Ø±à¡¦¹¬¼ê¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à¤ÎÍý»öÄ¹¡¢ÌÚÂ¼Íø¹ÔÀèÀ¸¤òÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢
ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤È¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡¦È¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë～¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢
µ®½Å¤Ê¤´¹Ö±é¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤¬º£²ó¤Î¸¦½¤¥µ¥Þ¥êー¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸¦½¤¥µ¥Þ¥êー¡ä
¸¦½¤³µÍ×
¸¦½¤Ì¾¡¡ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤È¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡¦È¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë～¡Ê¿¦°÷¸¦½¤¡Ë
¼çºÅ¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜ¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È¶¨²ñ¡Ê¿¦°÷¸¦½¤¡Ë
³«ºÅÆü¡¡2025Ç¯11·î12Æü
¾ì½ê¡¡»ùÆ¸¥Ç¥¤¤¹¤®¤È¤Á¤¤¤µ¤ÊÌÚ¡Ê¿ù¸ÍÄ®¹âÌîÂæÀ¾1-8-7¡Ë
¹Ö»Õ¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¹¬¼ê¼ãÍÕ³Ø±à¡¦¹¬¼ê¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à Íý»öÄ¹ ÌÚÂ¼Íø¹ÔÀèÀ¸
¸¦½¤¤ÎÌÜÅª¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÈ¯Ã£»Ù±ç¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©¤ò³Ø¤Ó¡¢¿¦°÷¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡£
¼ç¤Ê³Ø½¬ÆâÍÆ¡Ê³Ø¤Ó¡Ë
¡¦½ÅÍ×¤Ê¥ー¥ïー¥É¡¡Á´ÌÌÈ¯Ã£¡¢ÂÅ¶¨¡¢°ì´Ó¤·¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÂÐ±þ¡¢¿ÈÂÎ¤ÈÀº¿À¤ÎÏ¢·È¡£
³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤ò¿ÈÂÎ¤ÈÀº¿À¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡ÖÁ´ÌÌÈ¯Ã£¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¡ÊÎã¡§¼ó¤ÎºÂ¤ê¡á¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î²êÀ¸¤¨¡Ë¡£
¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¡¢Í×µáµã¤¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢À®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢µ£Á³¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¡£
¡¦¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢Â¾¼Ô¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖÂÅ¶¨¤ÎÎÏ¡×¤ò°é¤à¶µ°é´Ñ¡£
¡¦¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¼«Î©»Ù±ç¤È¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©Îã¡ÊÍ·¤Ó¤ÎÍîº¹¡¢À¸³è½¬´·¡Ë¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÅÀ
¡¦¡ÖÂÅ¶¨¡×¤³¤½¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢Äü¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÎÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤ë´Ø¤ï¤ê¡Ê¼å¤¤Â¦¤òÃÃ¤¨¤ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¿´¤ò°é¤à½ÅÍ×¤Ê²áÄø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¡£
À®²Ì¡¦µ¤¤Å¤
¡¦¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÉ½ÌÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¡Êµã¤¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÈ¯Ã£¤Î¸¶Íý¤òÍý²ò¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ëÅÀ
¡¦¹ÔÆ°¤ÎÌäÂê²½¤òËÉ¤®¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡Ê°ì´Ó¤·¤¿ÂÐ±þ¡¢ÂÅ¶¨¤òÂ¥¤¹´Ø¤ï¤ê¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¦»Ù±ç¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ·¤Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î»ØÆ³ÃÊ³¬¡ÊÂÔ¤Ä¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡Ë¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤ÊÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦°÷¤Î»ëÅÀ¤äÂª¤¨Êý¤¬¡¢Ã»´üÅª¤ÊÂÐ½è¤«¤é¡¢È¯Ã£¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤«¤é¡¢
Á´ÌÌÈ¯Ã£¡¢ÂÅ¶¨¡¢Ä¹´üÅª»Ù±ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÎÅ°é¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¡¢¤³¤ÎÅÙ¤âÀ¿¤Ë¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¥Ç¥¤¤¹¤®¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¦°÷°ìÆ±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
¤è¤ê°ìÁØÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¸å¤Ë¤Ï¡¢¹¬¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥³¥¢¥éÄâ¡Ê@koala_tei¡Ë¤ÎÆÃÀ½ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¹Ö»Õ¾Ò²ð¡ä
ÌÚÂ¼ Íø¹Ô¡Ê¤¤à¤é ¤È¤·¤æ¤¡¿³Ø¹»Ë¡¿Í¹¬¼ê¼ãÍÕ³Ø±à¡¦¹¬¼ê¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à¡¡Íý»öÄ¹¡Ë
°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÊÝ°é¤ÎÀìÌç²È¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÊÝ°é¤ÎÀ¤³¦¤ØÅ¾¿È¸å¡¢¹¬¼ê¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤ÈÇ®°Õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ºë¶Ì¸©ÊÝ°é»ØÆ³°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤ÏÅì´ØÅì»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢°é»ùÁêÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í·¤Ó¤òÄÌ¤·¤¿»Ò°é¤Æ»ØÆ³¤Ê¤É¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤È²ÄÇ½À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²¹¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤à°é»ù»Ù±ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤ó¤«¤À¤¤¤¤é¤¤¡¢¤·¤ç¤¦¤Ü¤¦¤·¤Î¤ê¤¯¤ó¡¢¤Ü¤¯¤Î¤Õ¤¯¤Ï¤É¤³¡¢¤È¤·¤¯¤ó¤Î¤ª¤ª¤Þ¤Ã¤«¤Á¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤³¤É¤â¤æ¤á½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤Î½ñÀÒÂ¿¿ô¡£