¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç³«È¯¤·¤¿ÆüËÜ»º¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¡ª¿·PV¤â¸ø³«¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ú¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ÂÉôÂóÏº¡Ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥ìー¥Ù¥ë¡ÖPocketpair Publishing¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¥«¥¶¥¥ê¤¬³«È¯¤¹¤ë¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·PV¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ó¥Ã¥È¥µ¥ß¥Ã¥È¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2024¡ÖSelected Indie 80¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñÆâ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥·ー¥ó¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ü 2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä·èÄê
¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤â1,480±ß¤È¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü °ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¥«¥¶¥¥ê¡ÊWonderland Kazakiri¡Ë ¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¾®µ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Îì¥ÅÄ»á¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¢ー¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¡¢³«È¯¤ÎÁ´¹ÔÄø¤ò°ì¿Í¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥á¥¤¥ó¡Ü´ó¤êÆ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³
¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥º¥ë¡ßRPGÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤âÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥²ー¥àµ¡¡É¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢´ó¤êÆ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î¿Ê¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü ºÇ¿·PV¸ø³«
È¯ÇäÆü·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·PV¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜPV¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¼ç¿Í¸ø¤ÎËÁ¸±¤Î°ìÃ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈRPGÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¡¢Ãµº÷¤Ç¹¤¬¤ëÍ·¤Ó¤Î±ü¹Ô¤¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù SteamÈ¯ÇäÆüÈ¯É½¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/Ic71W0L8SMo
¡ü¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤È¤Ï
¡Ö»ä¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Ë·î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î³µÇ°¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¡ÈÂ¸ºß¡É¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÎÆæ¤ò¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
◼️À¤³¦¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡£
¡¡¡ØCASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤¡Ù¤Ï°ì¸«2D¤Î¥²ー¥à¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤ê¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÉ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¥â¥Î¡É¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¡ÈÂ¸ºß¡É¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¾ã³²Êª¤ò¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤¿¤ê¡¢ÈëÌ©¤ÎÄÌÏ©¤ò¡ÈÂ¸ºß¡É¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¥²ー¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ä¥Ü¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢Æñ²ò¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
◼️¥â¥Î¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ë¡Ö¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬ー¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡¡ËÜºî¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡© ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¤ÏÉÔ³ÎÄê¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê²èÌÌ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢º£ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¢¤Î¿Í¤â¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤ò²óÅ¾¤·¤Æ¡¢¡È¥â¥Î¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◼️ËÜºî¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬Steam¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡¡ÂÎ¸³ÈÇ¡ØCASSETTE BOY Demo¡Ù¤¬Steam¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢§²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://store.steampowered.com/app/2872970/CASSETTE_BOY_Demo/
¡¡°ìÂÀè¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤Æ¤Ê¤¤¡È¥â¥Î¡É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä ¡Èºß¤ë¡È¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ë¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§CASSETTE BOY / ¥«¥»¥Ã¥È¥Üー¥¤
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²Á³Ê¡§1,480±ß
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ PC - Steam (Windows,macOS)
¢¨Nintendo Switch¡¢PlayStation 4¡¢ PlayStation 5¡¢Xbox One¡¢Xbox Series X|S
ÈÇ¤ÏForever Entertainment(https://forever-entertainment.com/)¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://store.steampowered.com/app/2334330/CASSETTE_BOY
³«È¯¡§Wonderland Kazakiri inc.
ÈÎÇä¡§Pocketpair Publishing
¡ü Pocketpair Publishing ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖPocketpair Publishing¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤ä¾®µ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ñ¶âÄó¶¡¡¢³«È¯»Ù±ç¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Pocketpair Publishing ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ú¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë Pocketpair Publishing ÀìÍÑÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Pocketpair Publishing ÀìÍÑÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.pocketpair.jp/publishing