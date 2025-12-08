Uber¡¢¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢Æ³Æþ»Ù±ç¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò³«Àß
Uber Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Uber¡Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¡¢¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡ÊURL: https://www.uber.com/ja-JP/blog/rideshare2025/(https://www.uber.com/ja-JP/blog/rideshare2025/)¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î³µÍ×¤äÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦NPO ¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÀ°È÷¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î Uber ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ä¸òÄÌ¶õÇòÃÏÂÓ¤Î°ÜÆ°²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ³ÆþÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸³«Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Uber ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ²ÝÂê¤ä½»Ì±¥Ëー¥º¡¢±¿¹Ô´õË¾¥¨¥ê¥¢¤ò»Ç¤¦»öÁ°¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÇÅ¬¤Ê¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¥Ýー¥¿¥ë¤ä¥¢¥×¥êÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Uber ¤¬Ä¾ÀÜ¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿¹Ô¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë·Á¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤â¡¢±¿¹Ô¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä²þÁ±Äó°Æ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ³ÆþÈñÍÑ¤Ï½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¡¢Çä¾å¤Ë±þ¤¸¤¿¼ê¿ôÎÁ¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê½é´üÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ËÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡Âè78¾òÂè3¹æ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö³èÍÑ»ö¶È¡ÊÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ë¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äNPO¤¬±¿¹Ô¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸òÄÌ¶õÇòÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯12·î¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤êÂÐ²Á¤¬¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤Î8³äÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌÌÈµö¤È¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤Ä½»Ì±¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Ã´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¤¬Á´¹ñ¤Ç¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Uber ¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Uber ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÛ¼Ö¡¦¾è¼ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤è¤êË¬ÆüµÒ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡¢µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Î4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç Uber ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¼Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä GPS ¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó´ÉÍý¡¢¼ÖÎ¾²ÔÆ¯¤Î²Ä»ë²½¤È¤¤¤Ã¤¿ Uber ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ô¤ÎºÇÅ¬²½¤ä´ÉÍýÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä¾è¼ÖÍúÎò´ÉÍý¡¢GPS ÄÉÀ×µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤âÅ¬ÍÑ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦¼Â¾Ú¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ç¥ëÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Uber ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î³ÎÊÝ¤È°ÜÆ°²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
- Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡Âè78¾òÂè2¹æ¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¼çÂÎ¤Î±¿¹Ô
- ¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¯½ÀÆð¤Ê±¿¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¸òÄÌ¶õÇòÃÏÂÓ¤ä°ÜÆ°º¤ÆñÃÏ°è¤ÎÊä´°¤¬²ÄÇ½
- ±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¡¦»þ´ÖÂÓ¤òÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê²ÄÇ½
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÅù¤òÍÑ¤¤¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê±¿¹Ô´ÉÍý
- ¹âÎð¼ÔÅù¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÅÅÏÃÍ½Ìó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤âÀ°È÷²ÄÇ½
- ¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¡¦¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë»ýÂ³Åª±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
- ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¶õÇòÃÏÂÓ¤Î²ò¾Ã¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¨ÀáÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥ó¥É´Ñ¸÷µÒÂÐºö¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ
Æ³Æþ¥×¥í¥»¥¹
- »öÁ°¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°
ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ²ÝÂê¡¢½»Ì±¥Ëー¥º¡¢±¿¹Ô´õË¾¥¨¥ê¥¢Åù¤ò»Ç¤¤¡¢²ÝÂêÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡Æ¤¡¦Àß·×
¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤äÀ©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¥Ýー¥¿¥ë¤Î»È¤¤Êý¤ä¥¢¥×¥êÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Uber ¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤ØÄ¾ÀÜ¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿¹Ô¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤äÎ©¤Á¾å¤²¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç³«»Ï¸å¤Ï¡¢±¿¹Ô¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢²þÁ±Äó°Æ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ï½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¡¢È¯À¸¤·¤¿Çä¾å¤«¤é°ìÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÂç¤¤Ê½é´üÅê»ñ¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¡¡[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à] ¥áー¥ëÁêÃÌÁë¸ý: inquiry.rideshare-group@uber.com ¡¡
Uber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uber Technologies¡Ê°Ê²¼¡¢Uber¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢°Â¿´¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼Ö¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤«?¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ»Ï¼Ô¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢2010Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß Uber ¤Ï¿Í¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©ºà¡¢ÎÁÍý¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¦¥â¥Î¤Î°ÜÆ°¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¡¦10,000ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber¤ÎÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uber¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¾èµÒ¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤°ÇÛ¼Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦70¥«¹ñ¡¦1ËüÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó50¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Uber Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹ñÆâ800¼Ò°Ê¾å¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢45ÅÔÆ»ÉÜ¸©*¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤ÎÇÛ¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖUber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)¡×¤ò¡¢»¥ËÚ»Ô¡¦Åìµþ23¶è¡¦À®ÅÄ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¦Âçºå»Ô¡¦Ê¡²¬»Ô¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ï¥¤¥äー¼ÖÎ¾¤äºÇÂç5Ì¾¾è¤ê¤Î¥ï¥´¥ó¤òÇÛ¼Ö¤Ç¤¤ë¡ÖUber ¥×¥ì¥ß¥¢¥à(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©»Ö²ì¹â¸¶¥¨¥ê¥¢¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼«²ÈÍÑÍ½þÎ¹µÒ±¿Á÷¡Ê¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö³èÍÑ»ö¶È¡ÊÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë»þÅÀ