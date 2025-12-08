Åò²Ï¸¶¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¡×¤¬³«¶È2¼þÇ¯¡ª¡¡Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¼þÇ¯º×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¼÷¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¡×¡Ê°Ê²¼¡¢HITOMA¡Ë¤ÏÅò²Ï¸¶¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡ÖThe Ryokan Tokyo YUGAWARA¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TRT¡ËÆâ¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¤Ç¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¤´Íè´Û¡¦¤´½ÉÇñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£±¡Ë¡Ö¡ô¸¶¹Æ¼¹É®¥Ñ¥Ã¥¯¡×¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥Ýー¥ÈÅ¸
TRT¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¡¦¼¹É®³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë½É¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¸¶¹Æ¼¹É®¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÏÁÏºî³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÆÃÄ¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò´ÛÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
·Ç¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡·Ç¼¨³«»Ï¡£2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ê£²¡Ë¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¥·ー¥ë¡ÊÈóÇäÉÊ¡ËÇÛÉÛ
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¥·ー¥ë¡×¤ò¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ê£³¡ËÅò²Ï¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤ß¤«¤ó¡×
¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÏµÒ¼¼¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤ß¤«¤ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤ß¤«¤ó¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅò²Ï¸¶¤Î¡¢ÃÏ¸µ»º¤ß¤«¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ß¤«¤ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA
¤ª¤Õ¤ícafe HITOMA¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯ºî¤êÂÎ¸³¡¦²¹Àô¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Î¹Àè¤Î¹ç´Ö»þ´Ö¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Ê¸¹ë¤ÎÄ®¤Ç¡È½ñ¤¯¡É¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥¯ºî¤êÂÎ¸³¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿»¤«¤ë¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¡£¾®ÅÄ¸¶µù¹Á¤«¤éÆÏ¤¯³¤Á¯¤ò³Ú¤·¤à¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£¥¬¥é¥¹¥Ú¥ó¤ä¤ª¹á¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡£Î¹Àè¡¦Î¹Ãæ¤Î´Ñ¸÷¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´Åò²Ï¸¶Ä®µÜ¾å742
¢£The Ryokan Tokyo YUGAWARA
The Ryokan Tokyo YUGAWARA ¤Ï¡¢ËüÍÕ½¸¤Ë¤â±Ó¤Þ¤ì¤ë¤Û¤ÉÎò»Ë¤¬¸Å¤¯¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤Ê¤É¤ÎÊ¸¹ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Åò²Ï¸¶²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Î¸¶¹Æ¼¹É®¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¸æ¼«°¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÎ¹´Û¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Î¹´Û¤Î·Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒONDO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKii company¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤«¤Ê¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Òºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ò»±²¼¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤òÊ¨¤«¤¹¡×¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
