¡ÖForbes JAPAN WOMEN AWARD 2025¡×¼õ¾Þ´ë¶ÈÈ¯É½ ¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥Ü¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ù¥¤Àß·×¡¢Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö
´ë¶È¤ÎESG¥Çー¥¿¤Î½¸·×¡¦´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTERRAST¡×¥·¥êー¥º(https://www.terrast.biz/)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿À¥ Ï£»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ÖForbes JAPAN¡×¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ Í¦ÂÀÏº¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØForbes JAPAN WOMEN AWARD 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ù¥¤Àß·×¤äÊ¬ÀÏÅù¡¢ÈóºâÌ³¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Îµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢Forbes JAPAN ºÇ¿·¹æ¤Ë¤Æ¼õ¾Þ´ë¶È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025
¡ÖForbes JAPAN WOMEN AWARD¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½÷À¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤ËÈ¯Â¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£DE&I¡ÊDiversity, Equity, Inclusion/Â¿ÍÍÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢Êñ³çÀ¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½÷À³èÌö¤¬É¬Á³¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://forbesjapan.com/feat/womenaward2025/(https://forbesjapan.com/feat/womenaward2025/)
´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö´ë¶ÈÆÃÊÌ¾Þ¡×¡Ö¸Ä¿ÍÉôÌç¾Þ¡×¤Î£³¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤¦¤Á¡¢Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯¤è¤ê¡Ö´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥µー¥Ù¥¤Àß·×¡¢Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¡£ËÜÇ¯¤â¡¢´ë¶È¤ÎÈóºâÌ³¥Çー¥¿¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¡¢¿ÍÅª»ñËÜÅù¡Ë¤ÈºâÌ³¥Çー¥¿¤ÎÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤«¤é¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤¬¡¢À©ÅÙÆ³ÆþÃÊ³¬¤«¤é¡¢À®²ÌÁÏ½ÐÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜÇ¯¤Ï¡¢¤è¤êÀ¸»ºÀ¡¦¶ÈÀÓ¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¤È¤Î´ØÏ¢¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀß·×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú »»½ÐÊýË¡ ¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î1607¼Ò¡Ê2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¡¢±þÊç´ë¶È58¼Ò¡Ê±þÊç´ë¶È¤Ë¥×¥é¥¤¥à´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï±þÊç¥Çー¥¿¤òÍ¥Àè¡Ë¡£Ä´ºº»þÅÀ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬²òÀÏ¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Ë´¹»»¤·¡¢³Æ»ØÉ¸¤ò¥Æー¥Þ¤ä¶È¼ï¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤È¤Ë½Å¤ßÉÕ¤±¤·¤ÆºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤ò»»½Ð¡£±þÊç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç³«¼¨¾ðÊó¤ÈÆ±Åù¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¾®¿ôÅÀÂè3°Ì°Ê²¼¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤´ë¶È¤ò¾å°Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52578/table/105_1_8fe5e291d1456776ffd522373fdac8dd.jpg?v=202512081029 ]
11°Ì°Ê¹ß¤Ï¡¢Forbes JAPANËÜ»ï¡Ê2026Ç¯1·î¹æ¡Ë(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYR6TF13?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_A1YNA7BWKWVRTB7J5DM6&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_A1YNA7BWKWVRTB7J5DM6&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_A1YNA7BWKWVRTB7J5DM6&bestFormat=true)¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://forbesjapan.com/articles/detail/85258)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ»ï¤Ç¤ÏÉôÌçÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈó¾å¾ì´ë¶ÈTOP10¡×¡Ö¶È³¦ÊÌ¡ÒÀ½Â¤¶È¡ÓTOP10¡×¡Ö¼óÅÔ·÷°Ê³°¤ÎÃÏÊý´ë¶ÈTOP10¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Ï¡ÈÍýÇ°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¡È¤À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅö¼ÒÂåÉ½ Ê¿À¥¤ÎÁíÉ¾¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Êp.81¡Ë
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡ä¡¡https://suslab.net/toiawase/(https://suslab.net/toiawase/)
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://suslab.net(https://suslab.net)¡Ë
µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥×¥í¥Õ¥¡ー¥à¸þ¤±¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎESG¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTERRAST¡×¤ä¡¢Âç¼ê¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¡¢ESG¥Çー¥¿¤Î³«¼¨¡¦Ê¬ÀÏ»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖTERRAST powered by Uniqus¡×¡¢Ãæ¾®´ë¶È/¥µ¥×¥é¥¤¥äー¸þ¤±¡¢ESG¥Çー¥¿½¸·×¡¦²Ä»ë²½¥Äー¥ë¡ÖTERRAST for Enterprise¡×¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶ÈÌ¾´Õ¡Ö¥Æ¥é¥¹TV¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ESG¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¼êË¡¤ÈESGÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤¿ÈóºâÌ³¡¦ºâÌ³¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯È¼Áö»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¡ß ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¡ß ¶âÍ»ÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊESG·Ð±Ä»Ù±ç¤ò´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤ºÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¹×¸¥¤È·ÐºÑ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TERRAST¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥¤¥È¡§https://www.terrast.biz/(https://www.terrast.biz/)
´ë¶ÈÌ¾¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿À¥Ï£»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë 4 ³¬ FINOLABÆâ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ESG¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÈóºâÌ³¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤ÓÈóºâÌ³¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë·¸¤ë¸¦µæ³«È¯
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2019Ç¯1·î
¸ø¼°HP¡§https://suslab.net(https://suslab.net)
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://suslab-recruit.net/(https://suslab-recruit.net/)
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52578(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52578)