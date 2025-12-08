¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡×´Æ½¤¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¥·¥êー¥º½é¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤òºÌ¤ë¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥Ë¥é¥·¥åー¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÍÑ¥±ー¥¤âÅÐ¾ì¡ª～12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯Çä～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëSweets¡×¤è¤ê¡¢21 À¤µª¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー³¦¤òÀèÆ³¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô PIERRE HERME¡Ê°Ê²¼¡§ ¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡Ë»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë PH PARIS JAPON ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§GUILLAUME BERNARD¡Ê¥®¥èー¥à¡¦¥Ù¥ë¥Êー¥ë¡Ë¡Ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖPIERRE HERME Anthology¡Ê¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ë¡×´Æ½¤¾¦ÉÊ¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥¢¥¤¥¹Á´3¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡×´Æ½¤¥¹¥¤ー¥ÄÂè£³ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëSweets¡×¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡×´Æ½¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò²áµî2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤´Ë«Èþ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï¡Ö¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡Ë¡×¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ç¥³¥é¥±ー¥¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¢¥¤¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û249±ß¡ÊÀÇ¹þ268±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤ò¤Î¤»¤Æ¾ÆÀ®¤·¤¿¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥¿ー¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ð¥Ë¥é¥±ー¥
¡Ú²Á³Ê¡Û489±ß¡ÊÀÇ¹þ528±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ¡Ê²Æì¸©½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ð¥Ë¥é¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î2¼ï¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢¾å¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¶¡¦¥·¥ç¥³¥é
¡Ú²Á³Ê¡Û323±ß¡ÊÀÇ¹þ348±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤òºÌ¤ë¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥³¥³¥¢¥¯¥ë¥È¥ó¤òÅ·ÌÌ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤Ë¤â¥³¥³¥¢¥¯¥ë¥È¥ó¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー´Æ½¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤âÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー´Æ½¤
¥¬¥Èー¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥Á¥§¥êー¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û Ä¾·ÂÌó12cm 2～3¿Í¸þ¤±
¡Ú²Á³Ê¡Û 4,612±ß¡ÊÀÇ¹þ4,980±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û ¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¤Î¸Î¶¿¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤Î¿´²¹¤Þ¤ë»×¤¤½Ð¤Ë°î¤ì¤¿¥¬¥Èー¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥¯¥êー¥à¤ò¤¢¤ï¤»¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Á¥§¥êー¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.family.co.jp/campaign/spot/famima-xmas2025_d3gyBp9z.html
¢£PIERRE HERME Anthology¡Ê¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¤¬¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¸Î¶¿¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿´¶À¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢¤Ê¤¼¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ£¤ò¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£