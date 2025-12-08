¡Ú´°Á´ÌµÎÁ¡ÛTechTrain¡¢AI¤ÇÂ®¤¯¡¦¸ú²ÌÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¡¢Linux¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Ìî¤òÄÉ²Ã¥ê¥êー¥¹¡£¸½¾ì¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë´ðÈ×¥¹¥¥ë¤òÅ°Äì¹¶Î¬¡ª
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡£TechTrain¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®ß· À¯À¸¡¢°Ê²¼¡ÖTechTrain¡×¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖLinux¡×¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Î2Ê¬Ìî¤òÄÉ²Ã¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¡¢¸À¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î³Ø½¬µ¡²ñ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÁÃÎÎ°è¤Ï³Ø½¬´Ä¶¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢½é³Ø¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤Æ´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¡¢¼ÂÌ³¼Ô¤ÏÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤ËºÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¹¥¥ë¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯¸½¾ì¤¬µá¤á¤ë´ðÈ×ÎÏ¤ò¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Linux¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Ìî¤ÎÄÉ²Ã¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¸À¸ì¤ä¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯³Ø½¬¤ÎÉßµï¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Linux¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×ÎÎ°è¤Ï¡¢½ÅÍ×À¤¬¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸À¸ì³Ø½¬¤Û¤ÉÂÎ·ÏÅª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¿¤á¤Ë¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤Å¤é¤¤ÎÎ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢³«È¯¼Ô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¿¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë´ðÁÃÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë2Ê¬Ìî¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°ÃÆ¥ê¥êー¥¹¤Î2Ê¬Ìî
¢£Linux¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Ìî¤ÎÆÃÄ§
¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¹Ê¤ê¡¢½é³Ø¼Ô¤Ç¤â¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¹½À®¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÈÏ°Ï¤ò¸·Áª
Linux¤Î´ðËÜÁàºî¡¢¸¢¸Â¡¢¥í¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤ËÀ°Íý¡£ÌÂ¤ï¤º³Ø¤Ù¤ëÈÏ°Ï¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½é³Ø¼Ô¤«¤é¼ÂÌ³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀß·×
½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¼Ô¤Ç¤âÍý²òÅÙ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ëÀß·×¡£¥¹¥¥ë¤ÎÃª²·¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÅÚÂæ¤òÂÎ·Ï²½
Web³«È¯¡¦¥¯¥é¥¦¥É³Ø½¬¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤Ç½¬ÆÀ²ÄÇ½¡£½¬ÆÀ¸å¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Linux¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Ìî¤Î¸ú²Ì
¥¹¥¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤È¸½¾ìÅ¬±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤´ðÁÃÎÏ¤Î¶¯²½
LinuxÁàºî¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¡£¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦Web³«È¯¤È¤ÎÀÜÂ³À¤¬¸þ¾å
Â¿¤¯¤Îµ»½Ñ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢±þÍÑÎÎ°è¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¢³è¡¦Å¾¿¦¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯´ðÈ×¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ
¸À¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÁÃ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤Ï´ë¶È¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢¼ÂÌ³Å¬±þ¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¥ë²Ä»ë²½
ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Íý²òÅÙ¤ÎÇÄ°®¤¬ÍÆ°×¤Ë¡£´ë¶È¸¦½¤¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ¾å²¬·½²ð
¡ÖLinux¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×ÎÎ°è¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡×¨¡¨¡¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜÍè¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ò¡¢ÌµÎÁ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ëUI/UXÀß·×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½é³Ø¼Ô¤«¤é¼ÂÌ³¼Ô¤Þ¤ÇÌÂ¤ï¤º¿Ê¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç³Î¤«¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÅÚÂæ¥¹¥¥ë¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
⬛︎ TechTrain ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡£
2019Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢³«»Ï¤«¤é6Ç¯¤Ç¥æー¥¶ー¿ô12,000Ì¾¤òÆÍÇË¡£¸½ºß70¼Ò150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³«È¯¼êË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±
TechTrain ´ë¶È¸¦½¤(https://business.techtrain.dev/#training)
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿IT¥¹¥¥ë¸¦½¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
TechTrain µ»½Ñ»Ù±ç(https://business.techtrain.dev/#techsupport)
ÊÛ¸î»Î¡¢¼ÒÏ«»Î¡¢¼ç¼£°å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎIT¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢IT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ITµ»½Ñ¤Ë¿¼¤¯ÀºÄÌ¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬µ®¼Ò¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤Ë ¡È¥Ð¥ó¥½¥¦¡É ¤¹¤ëDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
TechTrain ºÎÍÑ»Ù±ç(https://business.techtrain.dev/#hr)
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥¤Î³§ÍÍ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¤´»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¸½¾ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÓ¹¤ëºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
TechTrain ³Ø¹»»Ù±ç(https://education.techtrain.dev/)
Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³Ø½¬¡¦½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±
TechTrain(https://service.techtrain.dev)
IT¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¡¢IT¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤È³èÌöµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³Ø¤Ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£CxO¡¢VPoX¡¢¥·¥Ë¥¢¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦PM¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥á¥ó¥¿ー¤¬150Ì¾°Ê¾åºßÀÒ¡£¥×¥í¥À¥¯¥Èºî¤ê¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤éºî¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê°ìÎ®¤Î¿Íºà¤È¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TechTrain ¥¹¥¯ー¥ë(https://service.techtrain.dev/school)
ÍÌ¾IT´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥êー¥É¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥¿ー¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¿Í¤ä³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¡¢³Ø¤Ó¤«¤éÅ¾¿¦¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò TechBowl
¼Ò Ì¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl
Âå É½¡¡¡§ ¾®ß· À¯À¸
ÀßÎ©Æü¡¡¡§ 2018Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 100,000,000±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¶È
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-32-5 ¿ÀÊÝÄ®¥Õ¥í¥ó¥È4F
HP¡¡¡¡ ¡§ https://techbowl.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ª¼õ¤±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢E¥áー¥ë¡Êsales@techbowl.co.jp¡Ë¤Ç¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÊý :
https://service.techtrain.dev/counseling
Ë¡¿Í¤ÎÊý :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXfZ_ShW8F5B-Payk40wI9Uy-q5tjbX3Y8uLXgEm11ZRlsQ/viewform