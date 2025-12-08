±Ä¶ÈDX¸¦½¤¤¬¹ñºö»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë-NSJAPAN¡ÖSales Knowledge Lab¡×¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼ÒNSJAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÆ£ æûÊ¿¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È»Ù±çSaaS·¿¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖSales Knowledge Lab¡Ê¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥é¥Ü¡Ë¡×¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿Íºà³«È¯»Ù±ç½õÀ®¶â¡Ò»ö¶ÈÅ¸³«Åù¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥³ー¥¹¡Ó¤ÎÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï±Ä¶È¿Íºà°éÀ®¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤òºÇÂç75%·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤éDX»þÂå¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¤È¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¿Íºà°éÀ®¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Ê±Ä¶È¸¦½¤ ¡ß SaaS ¡ß ¥×¥í»ØÆ³¤Î»°°Ì°ìÂÎ¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡ÖSales Knowledge Lab¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆ°²è¶µºà¤ä¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ê¤É¼ÂÁ©Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¡¢ÀìÍÑ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¦ÃÌ¾õ¶·¤äKPI¿ÊÄ½¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±Ä¶È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ëÄê´üÅª¤Ê1ÂÐ1¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ç³Ø¤ó¤À¥¹¥¥ë¤ò¸½¾ì¤ÇÄêÃå¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¦½¤¡Ü¥Äー¥ë¡Ü¿ÍÅª»Ù±ç¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥â¥Ç¥ë¤Ç´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤òÁí¹ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½õÀ®¶â³èÍÑ¤ÈÆ³Æþ´ë¶È¤Ç¤ÎÀ®²Ì
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð·±Îý·ÐÈñ¤ÎºÇÂç75%¡ÊÂç´ë¶È¤Ï2/3¡Ë¤¬Êä½õ¤µ¤ì¡¢·±Îý´ü´ÖÃæ¤ÎÄÂ¶â¤â»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¸¦½¤¤Ë¤Ï¼ÒÆâDX¿ä¿Ê¤ËÉ¬Í×¤Êµ»Ç½½¬ÆÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¿Íºà°éÀ®¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖSales Knowledge Lab¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKOMPEITO¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¸å¤Ë¥êー¥É¡Ê¸«¹þ¤ßµÒ¡Ë¤«¤é¾¦ÃÌ¤Ø¤ÎÅ¾´¹Î¨¤¬Ìó10%¤«¤é18%Á°¸å¤Ø¤È¸þ¾å¤·¡¢¾¦ÃÌ¤«¤é·ÀÌó¤Ø¤ÎÅ¾´¹Î¨¤â12%¤«¤éÌó20%¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·î´Ö¤Î¿·µ¬¼õÃí·ï¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤êÊ¸²½¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ö±Ä¶È¸¦½¤¡ÜSaaS¡ÜÈ¼Áö»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹Ç§Äê¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKOMPEITO ±Ä¶ÈÃ´Åö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
±¦±ü¤«¤é¡§KOMPEITO Ê¿»³»á ÃÃ¼£»á¡¢º¸±ü¤«¤é¡§NSJAPAN ã·Æ£¡¢ÆâÆ£
¡ÖNSJAPAN¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼Ò³°¤Î¿Í´Ö¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦¤Ë±Ä¶È¤òºî¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë±Ä¶ÈÂå¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼õÃí¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÎ°è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¼Â¥Ùー¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±Äó°Æ¤òËè²óÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼«¼Ò¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·USP¡ÊÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¡Ë¤òÌÀ³Î²½¤Ç¤¡¢¿·µ¬¥¢¥×¥íー¥ÁÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¸å¡¢¥êー¥É¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ä¡È¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¡É¤Î¼ÒÆâÄêÃå¤¬¿Ê¤ß¡¢¾¦ÃÌ¡¦¼õÃíÎ¨¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âËöÄ¹¤¯¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNSJAPAN ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆâÆ£ æûÊ¿¡Ë
¡Ö±Ä¶È¿¦¤ÏºÍÇ½Íê¤ß¤Î»þÂå¤«¤é¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¿¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Sales Knowledge Lab¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊSaaS¡Ë¤È¿Í¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë³Î¤«¤ÊÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾ÝÇ§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈñÍÑÌÌ¤Ç¸¦½¤Æ³Æþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤â¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ø±Ä¶ÈDX»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNSJAPAN¡ÊNSJAPAN Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®4-4-4 ACN¹íÄ®¥Ó¥ë12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆâÆ£ æûÊ¿
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§ 5,000,000±ß
¼Ò°÷¿ô¡§ 43Ì¾¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Ë¡¿Í¸þ¤±±Ä¶È¸¦½¤»ö¶È¡¢±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¡¢SaaS·¿±Ä¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§ https://ns-japan.com