µþÅÔ¡¡Çß¾®Ï©¸ø±à¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§£²£°£²£µ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡µþÅÔÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²ñ
º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/120632/table/47_1_d9ef78f390fa19f667a19a0bdf988a1d.jpg?v=202512081029 ]
ÅÅ¼Ö¤ÇGO¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¤¬µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊªÁ°¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£µ¡´Ø¼Ö¤ä¥¤¥¨¥íー¥É¥¯¥¿ー¤È¾è¤Ã¤Æ»£¤Ã¤ÆÍ·¤Ü¤¦🚅
¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ
¢£µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー
¢£ÆüÂØ¤ï¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢²°Âæ¤¬Âç½¸¹ç
¢£ÂçÆ»·Ý¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Éー¥à¤ä±ïÆü¡¢ÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤ÉºÇ¶¯¤ÎÍ·¤Ó¥¨¥ê¥¢
¢£¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹½¼¼Â