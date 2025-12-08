¡ÚÊ¡²¬¸© ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ¡Û¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤¬ 12 ·î 12 Æü(¶â)¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤(ËÜ¼Ò:ËÌ³¤Æ»Àé歲»Ô)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡×¤Ï¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 12 Æü(¶â)～12·î 25 Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢Ê¡²¬¸© ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¥¿¥ª´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤ä¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ë¥¿¥ª¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£ ½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2025 Ç¯ 12 ·î 12 Æü(¶â)～2025 Ç¯ 12 ·î 25 Æü(ÌÚ)
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～20»þ
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ Åì´Û 3 ³¬ ¥Ô¥í¥Æ¥£
¢£ ¼è°·¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
¡¦¥ë¥¿¥ª¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¡¢¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥É¥¥ー¥Ö¥ë¡×
¡¦¥ë¥¿¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Áー¥º¥±ー¥¤«¤é¿·¤·¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×
¡¦3¼ï¤Î¥Áー¥º¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Áー¥º¥Æ¥êー¥Ì¡Ö¥Ñ¥Õ¥§ ¥É¥¥ ¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×
¡¦¿Íµ¤¤Î¥Áー¥º¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡Ö¾®Ã®¿§ÆâÄÌ¤ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×
¡¦¥ë¥¿¥ªÄêÈÖ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ì¥¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¡Ö¥×¥Á¥·¥ç¥³¥é ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î²¦Æ»¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡Ö¥Úー¥ë¥Î¥¨¥ë¡×
¡¡¥Ñ¥Õ¥§¥É¥¥¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¾®Ã®¿§ÆâÄÌ¤ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¥ì¥¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é
¥×¥Á¥·¥ç¥³¥é ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¡¡¡¡¡
¢£¥ë¥¿¥ª´ÇÈÄ¾¦ÉÊ ¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¤È¥ì¥¢¥Áー¥º¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡£¾åÁØ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤¬°ú¤Î©¤Ä¥ì¥¢¥Áー¥º¡¢²¼ÁØ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤Á¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û2,268±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄ¾¡¡·Â¡Û12cm
¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¢£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë~²¹½£¤ß¤«¤ó~¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¹½£¤ß¤«¤ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ä¥ß¥ë¥¯´¶¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡£²¼ÁØ¤Î¤ß¤«¤ó¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¤Ï¡¢²¹½£¤ß¤«¤ó¤È¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤Î2¼ï¤Î´»µÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢²¹½£¤ß¤«¤ó¤Î²ÌÆù¤ò¥×¥é¥¹¡£¤ß¤«¤óËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥àー¥¹¤¬¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë~²¹½£¤ß¤«¤ó~
¡Ú²Á ³Ê¡Û2,484 ±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄ¾ ·Â¡Û12 cm
¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë~²¹½£¤ß¤«¤ó~
¥ß¥ë¥¯´¶Ë¤«¤Êçõ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡Ö¥Úー¥ë¥Î¥¨¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¥ß¥ë¥¯´¶Ë¤«¤Ê¡¢¥ë¥¿¥ª¤Î²¦Æ»¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥çー¥È¥±ー¥¡£¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥àー¥¹¤Èçõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Å·ÌÌ¤Îçõ¤Ë¤Ï¥Ù¥êー¥Ê¥Ñー¥¸¥å¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Îçõ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥àー¥¹¤ÎÃæ¤Ëçõ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ ÉÊ Ì¾¡Û¥Úー¥ë¥Î¥¨¥ë
¡Ú²Á ³Ê¡Û3,240 ±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄ¾ ·Â¡Û12 cm
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025 Ç¯ 12 ·î 23 Æü(²Ð)~
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025 Ç¯ 12 ·î 25 Æü(ÌÚ)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Úー¥ë¥Î¥¨¥ë
¢£¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¾®Ã®´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¸òº¹ÅÀ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¾®Ã®¤ÎÅã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÖLa Tour Amitie Otaru¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¾®Ã®¤ÎÃÏÌ¾¤Ë°¦Ãå¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡Ö¥ë¥¿¥ª¡ÊLeTAO¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã®¤ÎÍÎ²Û»ÒÊÞ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡ÖNorthern Sweets Manner¡×¡ÊËÌ¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡¢ ¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤àÎ®µ·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¸ø¼°HP¡§https://www.letao-brand.jp/
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/letao_official/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾åÂ¼ À®Ìç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»ÔÀôÂô1007ÈÖÃÏ90
ÁÏ¶È¡§1996Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤»ö¶È¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¾®Çä»ö¶È¡ÊÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡Ö´î¤Ó¤òÁÏ¤ê´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Öº£Æü°ì¿ÍÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£