¡Ú°åÎÅ¡ß·Ð±Ä¡ÛÆâÉô¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ¡È·Ð±Ä¤Î¼ÂÌ³¡É¤ò¼Â¹Ô¡£¿¿¤ÎÀ®Ä¹¤È¹õ»ú²½¤ØÆ³¤¯¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿»Ù±ç¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥ÈPro.»öÌ³Ä¹¡×»ÏÆ°

¢£°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ÂÂÖ
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¶áÇ¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÉÂ±¡¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ309ÉÂ±¡¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¢¨¤Ç¤Ï¡¢Ìó4³ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢³°Íè¡¦Æþ±¡¼ýÆþ¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤é¤º¡¢·Ð±Ä¾õ¶·¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢±¡Æâ¥ê¥½ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬º¤Æñ¤ÊÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅ¡ß·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë ¡ÈË¡¿Í¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡É ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°úÍÑ¸µ¡§Á´¹ñ¤Î309ÉÂ±¡¤«¤é²óÅú¡Ö2025Ç¯ÅÙ¡¡ÉÂ±¡·Ð±Ä²ÝÂê¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000016501.html)
¢£Ë¡¿Í¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥ÈPro.»öÌ³Ä¹¡Ù¤È¤Ï
ÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥á¥Ç¥£¥«¥ë¶È³¦¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅ¡ß·Ð±Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢DX¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¡¦PMI¤Ê¤É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È·¿¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥¹¥Ý¥Ã¥ÈPro.»öÌ³Ä¹
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://toku-japan.co.jp/spotpro-manager/
¢£ÂåÉ½¤ÎÁÛ¤¤
TOKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅÄ ²íÏ¯
Ä¹Ç¯¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾Êý¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¿Íºà¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤êËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÎã¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶È³¦¤Ç»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾ìÍý²ò¡×¤È¡Ö·Ð±Ä¼ÂÌ³¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆâÉô¤Î¥ê¥½ー¥¹¤È½¾Íè¤Î³°Éô»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤Î¹Â¤òËä¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÉôÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à ¡ÈÈ¼Áö·¿¤Î»Ù±ç¡É ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¡¦ÀÇÌ³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Íý»öÄ¹¤ä±¡Ä¹¤ÎÁÛ¤¤¡¢°åÎÅÀïÎ¬¤Þ¤Ç¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬ËÜÍè»ý¤Ä²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TOKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤Î¿¿¤ÎÀ®Ä¹¤òÆ³¤¯¡ÖTOKU¥á¥½¥Ã¥É¡×¡£TOKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤ä·Ð±Ä¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§TOKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅÄ ²íÏ¯
¡¦ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-6-1 ¶äºÂÉ÷·îÆ²¥Ó¥ë5³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¡¢PMI»Ù±ç¡¢M¡õA¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È
¡¦URL¡§https://toku-japan.co.jp/
